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На Сицилии вулкан Этна выбросил облако дыма на высоту почти пять километров - РИА Новости, 05.07.2024
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15:57 05.07.2024 (обновлено: 16:05 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/etna-1957699805.html
На Сицилии вулкан Этна выбросил облако дыма на высоту почти пять километров
На Сицилии вулкан Этна выбросил облако дыма на высоту почти пять километров - РИА Новости, 05.07.2024
На Сицилии вулкан Этна выбросил облако дыма на высоту почти пять километров
Очередной всплеск активности вулкана Этна на Сицилии привел к выбросу облака дыма и пепла на высоту 4,5 километра, сообщил Национальный институт геофизики и... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T15:57
2024-07-05T16:05
этна (вулкан)
сицилия
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РИМ, 5 июл - РИА Новости. Очередной всплеск активности вулкана Этна на Сицилии привел к выбросу облака дыма и пепла на высоту 4,5 километра, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV). &quot;Извержение произвело эруптивную колонну (столб из газов, пепла, обломков пород из вулкана – ред.) высотой 4500 метров над уровнем моря, которая распространилась в юго-восточном направлении, вызвав значительные выпадения пепла на несколько городов в юго-восточном районе Этны и до города Сиракузы и за его пределами&quot;, – говорится в сообщении.Новый виток вулканической деятельности Этны начался днем в четверг. По данным Ingv, он сопровождался выбросами лавы из двух кратеров на юго-восточном и северо-западном склонах горы. За ночь фонтан лавы ослаб и к утру прекратился. Вулканический пепел на несколько часов остановил работу аэропорта ближайшего к Этане города Катания. Воздушная гавань сообщила о выпавших продуктах вулканической деятельности в пятницу утром. После полудня аэропорт возобновил вылеты. Как сообщает компания-оператор Sac, аэропорт пока принимает на посадку только два рейса в час.
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этна (вулкан), сицилия, катания, в мире
Этна (вулкан), Сицилия, Катания, В мире
На Сицилии вулкан Этна выбросил облако дыма на высоту почти пять километров

INGV: на Сицилии вулкан Этна выбросил облако дыма и пепла на высоту 4,5 км

© AP Photo / Davide Anastasi/LaPresseИзвержение вулкана Этна в Италии. 16 февраля 2021
Извержение вулкана Этна в Италии. 16 февраля 2021 - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Davide Anastasi/LaPresse
Извержение вулкана Этна в Италии. 16 февраля 2021. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 5 июл - РИА Новости. Очередной всплеск активности вулкана Этна на Сицилии привел к выбросу облака дыма и пепла на высоту 4,5 километра, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV).
«

"Извержение произвело эруптивную колонну (столб из газов, пепла, обломков пород из вулкана – ред.) высотой 4500 метров над уровнем моря, которая распространилась в юго-восточном направлении, вызвав значительные выпадения пепла на несколько городов в юго-восточном районе Этны и до города Сиракузы и за его пределами", – говорится в сообщении.

Новый виток вулканической деятельности Этны начался днем в четверг. По данным Ingv, он сопровождался выбросами лавы из двух кратеров на юго-восточном и северо-западном склонах горы. За ночь фонтан лавы ослаб и к утру прекратился.
Вулканический пепел на несколько часов остановил работу аэропорта ближайшего к Этане города Катания. Воздушная гавань сообщила о выпавших продуктах вулканической деятельности в пятницу утром. После полудня аэропорт возобновил вылеты. Как сообщает компания-оператор Sac, аэропорт пока принимает на посадку только два рейса в час.
Пепловый выброс на вулкане Эбеко - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла
Вчера, 05:31
 
Этна (вулкан)СицилияКатанияВ мире
 
 
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