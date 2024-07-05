https://ria.ru/20240705/etna-1957699805.html

На Сицилии вулкан Этна выбросил облако дыма на высоту почти пять километров

На Сицилии вулкан Этна выбросил облако дыма на высоту почти пять километров - РИА Новости, 05.07.2024

На Сицилии вулкан Этна выбросил облако дыма на высоту почти пять километров

Очередной всплеск активности вулкана Этна на Сицилии привел к выбросу облака дыма и пепла на высоту 4,5 километра, сообщил Национальный институт геофизики и... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T15:57

2024-07-05T15:57

2024-07-05T16:05

этна (вулкан)

сицилия

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в мире

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РИМ, 5 июл - РИА Новости. Очередной всплеск активности вулкана Этна на Сицилии привел к выбросу облака дыма и пепла на высоту 4,5 километра, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV). "Извержение произвело эруптивную колонну (столб из газов, пепла, обломков пород из вулкана – ред.) высотой 4500 метров над уровнем моря, которая распространилась в юго-восточном направлении, вызвав значительные выпадения пепла на несколько городов в юго-восточном районе Этны и до города Сиракузы и за его пределами", – говорится в сообщении.Новый виток вулканической деятельности Этны начался днем в четверг. По данным Ingv, он сопровождался выбросами лавы из двух кратеров на юго-восточном и северо-западном склонах горы. За ночь фонтан лавы ослаб и к утру прекратился. Вулканический пепел на несколько часов остановил работу аэропорта ближайшего к Этане города Катания. Воздушная гавань сообщила о выпавших продуктах вулканической деятельности в пятницу утром. После полудня аэропорт возобновил вылеты. Как сообщает компания-оператор Sac, аэропорт пока принимает на посадку только два рейса в час.

https://ria.ru/20240705/vulkan-1957541457.html

этна (вулкан)

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этна (вулкан), сицилия, катания, в мире