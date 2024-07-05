На Сицилии вулкан Этна выбросил облако дыма на высоту почти пять километров
INGV: на Сицилии вулкан Этна выбросил облако дыма и пепла на высоту 4,5 км
© AP Photo / Davide Anastasi/LaPresseИзвержение вулкана Этна в Италии. 16 февраля 2021
© AP Photo / Davide Anastasi/LaPresse
Извержение вулкана Этна в Италии. 16 февраля 2021. Архивное фото
РИМ, 5 июл - РИА Новости. Очередной всплеск активности вулкана Этна на Сицилии привел к выбросу облака дыма и пепла на высоту 4,5 километра, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV).
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"Извержение произвело эруптивную колонну (столб из газов, пепла, обломков пород из вулкана – ред.) высотой 4500 метров над уровнем моря, которая распространилась в юго-восточном направлении, вызвав значительные выпадения пепла на несколько городов в юго-восточном районе Этны и до города Сиракузы и за его пределами", – говорится в сообщении.
Новый виток вулканической деятельности Этны начался днем в четверг. По данным Ingv, он сопровождался выбросами лавы из двух кратеров на юго-восточном и северо-западном склонах горы. За ночь фонтан лавы ослаб и к утру прекратился.
Вулканический пепел на несколько часов остановил работу аэропорта ближайшего к Этане города Катания. Воздушная гавань сообщила о выпавших продуктах вулканической деятельности в пятницу утром. После полудня аэропорт возобновил вылеты. Как сообщает компания-оператор Sac, аэропорт пока принимает на посадку только два рейса в час.
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