https://ria.ru/20240705/energodar-1957715024.html

В Энергодаре вводят временные графики отключения электроэнергии

В Энергодаре вводят временные графики отключения электроэнергии - РИА Новости, 05.07.2024

В Энергодаре вводят временные графики отключения электроэнергии

В Энергодаре из-за критической ситуации вводятся временные графики отключения электроэнергии, сообщает пресс-служба Запорожской АЭС в Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T16:42

2024-07-05T16:42

2024-07-05T16:49

энергодар

специальная военная операция на украине

алексей лихачев

вооруженные силы украины

запорожская аэс

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. В Энергодаре из-за критической ситуации вводятся временные графики отключения электроэнергии, сообщает пресс-служба Запорожской АЭС в Telegram-канале."В Энергодаре вводятся временные графики отключения электроэнергии. В связи с критической ситуацией, после восстановления энергоснабжения города будут вводится временные графики ограничения подачи электроэнергии", - говорится в сообщении.В среду генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре. Девять работников ЗАЭС, по уточненным данным, пострадали, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук. В результате атаки ВСУ на подстанцию большая часть Энергодара осталась без света и воды, создана значительная угроза жизнеобеспечению города, сообщил ранее Сеновоз.При этом ранее ВСУ атаковали подстанцию "Луч", что привело к ее полному разрушению.Энергодар является городом-спутником и находится рядом с Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20240705/vsu-1957714450.html

энергодар

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энергодар, алексей лихачев, вооруженные силы украины, запорожская аэс, россия, запорожская область