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В Энергодаре вводят временные графики отключения электроэнергии - РИА Новости, 05.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:42 05.07.2024 (обновлено: 16:49 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/energodar-1957715024.html
В Энергодаре вводят временные графики отключения электроэнергии
В Энергодаре вводят временные графики отключения электроэнергии - РИА Новости, 05.07.2024
В Энергодаре вводят временные графики отключения электроэнергии
В Энергодаре из-за критической ситуации вводятся временные графики отключения электроэнергии, сообщает пресс-служба Запорожской АЭС в Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:42
2024-07-05T16:49
энергодар
специальная военная операция на украине
алексей лихачев
вооруженные силы украины
запорожская аэс
россия
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. В Энергодаре из-за критической ситуации вводятся временные графики отключения электроэнергии, сообщает пресс-служба Запорожской АЭС в Telegram-канале."В Энергодаре вводятся временные графики отключения электроэнергии. В связи с критической ситуацией, после восстановления энергоснабжения города будут вводится временные графики ограничения подачи электроэнергии", - говорится в сообщении.В среду генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре. Девять работников ЗАЭС, по уточненным данным, пострадали, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук. В результате атаки ВСУ на подстанцию большая часть Энергодара осталась без света и воды, создана значительная угроза жизнеобеспечению города, сообщил ранее Сеновоз.При этом ранее ВСУ атаковали подстанцию "Луч", что привело к ее полному разрушению.Энергодар является городом-спутником и находится рядом с Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20240705/vsu-1957714450.html
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энергодар, алексей лихачев, вооруженные силы украины, запорожская аэс, россия, запорожская область
Энергодар, Специальная военная операция на Украине, Алексей Лихачев, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Россия, Запорожская область
В Энергодаре вводят временные графики отключения электроэнергии

Пресс-служба ЗАЭС: в Энергодаре вводят графики отключения электроэнергии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. В Энергодаре из-за критической ситуации вводятся временные графики отключения электроэнергии, сообщает пресс-служба Запорожской АЭС в Telegram-канале.
"В Энергодаре вводятся временные графики отключения электроэнергии. В связи с критической ситуацией, после восстановления энергоснабжения города будут вводится временные графики ограничения подачи электроэнергии", - говорится в сообщении.
В среду генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре. Девять работников ЗАЭС, по уточненным данным, пострадали, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук. В результате атаки ВСУ на подстанцию большая часть Энергодара осталась без света и воды, создана значительная угроза жизнеобеспечению города, сообщил ранее Сеновоз.
При этом ранее ВСУ атаковали подстанцию "Луч", что привело к ее полному разрушению.
Энергодар является городом-спутником и находится рядом с Запорожской АЭС.
Подстанция Луч в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
ВСУ несколько раз ударили артиллерией в район подстанции "Луч" в Энергодаре
Вчера, 16:39
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарАлексей ЛихачевВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСРоссияЗапорожская область
 
 
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