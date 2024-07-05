https://ria.ru/20240705/energodar-1957715024.html
В Энергодаре вводят временные графики отключения электроэнергии
В Энергодаре вводят временные графики отключения электроэнергии - РИА Новости, 05.07.2024
В Энергодаре вводят временные графики отключения электроэнергии
В Энергодаре из-за критической ситуации вводятся временные графики отключения электроэнергии, сообщает пресс-служба Запорожской АЭС в Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:42
2024-07-05T16:42
2024-07-05T16:49
энергодар
специальная военная операция на украине
алексей лихачев
вооруженные силы украины
запорожская аэс
россия
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902184402_0:163:3279:2007_1920x0_80_0_0_515c9f6b8653974c548419fd276613be.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. В Энергодаре из-за критической ситуации вводятся временные графики отключения электроэнергии, сообщает пресс-служба Запорожской АЭС в Telegram-канале."В Энергодаре вводятся временные графики отключения электроэнергии. В связи с критической ситуацией, после восстановления энергоснабжения города будут вводится временные графики ограничения подачи электроэнергии", - говорится в сообщении.В среду генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре. Девять работников ЗАЭС, по уточненным данным, пострадали, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук. В результате атаки ВСУ на подстанцию большая часть Энергодара осталась без света и воды, создана значительная угроза жизнеобеспечению города, сообщил ранее Сеновоз.При этом ранее ВСУ атаковали подстанцию "Луч", что привело к ее полному разрушению.Энергодар является городом-спутником и находится рядом с Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20240705/vsu-1957714450.html
энергодар
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902184402_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fe2b18bf3c45e210082ba480cc43c6bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, алексей лихачев, вооруженные силы украины, запорожская аэс, россия, запорожская область
Энергодар, Специальная военная операция на Украине, Алексей Лихачев, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Россия, Запорожская область
В Энергодаре вводят временные графики отключения электроэнергии
Пресс-служба ЗАЭС: в Энергодаре вводят графики отключения электроэнергии