https://ria.ru/20240705/energodar-1957615377.html

Энергодар остался частично обесточенным

Энергодар остался частично обесточенным - РИА Новости, 05.07.2024

Энергодар остался частично обесточенным

Энергодар в Запорожской области остается частично обесточенным, ситуация с электроснабжением сложная, сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз в... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T12:07

2024-07-05T12:07

2024-07-05T12:07

энергодар

запорожская область

вооруженные силы украины

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Энергодар в Запорожской области остается частично обесточенным, ситуация с электроснабжением сложная, сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз в Telegram–канале.Город Энергодар рядом с Запорожской АЭС (ЗАЭС) был частично обесточен из-за повреждения ЛЭП вне города, сообщили накануне в администрации города. "Уважаемые энергодарцы! Ситуация в городе продолжает оставаться сложной. Часть города без света", - говорится сообщении Сеновоза. Он попросил горожан ограничить потребление электроэнергии, чтобы увеличить шансы провести ремонтно-восстановительные работы в сжатые сроки, сохранив при этом работу критически важных жизнеобеспечивающих городских объектов. В среду генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре. Девять работников ЗАЭС, по уточненным данным, пострадали, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук. В результате атаки ВСУ на подстанцию большая часть Энергодара осталась без света и воды, создана значительная угроза жизнеобеспечению города, сообщил ранее Сеновоз.

https://ria.ru/20240703/udar-1957230607.html

https://ria.ru/20240620/energodar-1954332860.html

энергодар

запорожская область

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энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"