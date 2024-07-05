https://ria.ru/20240705/energodar-1957615377.html
Энергодар остался частично обесточенным
Энергодар остался частично обесточенным - РИА Новости, 05.07.2024
Энергодар остался частично обесточенным
Энергодар в Запорожской области остается частично обесточенным, ситуация с электроснабжением сложная, сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз в... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T12:07
2024-07-05T12:07
2024-07-05T12:07
энергодар
запорожская область
вооруженные силы украины
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Энергодар в Запорожской области остается частично обесточенным, ситуация с электроснабжением сложная, сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз в Telegram–канале.Город Энергодар рядом с Запорожской АЭС (ЗАЭС) был частично обесточен из-за повреждения ЛЭП вне города, сообщили накануне в администрации города. "Уважаемые энергодарцы! Ситуация в городе продолжает оставаться сложной. Часть города без света", - говорится сообщении Сеновоза. Он попросил горожан ограничить потребление электроэнергии, чтобы увеличить шансы провести ремонтно-восстановительные работы в сжатые сроки, сохранив при этом работу критически важных жизнеобеспечивающих городских объектов. В среду генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре. Девять работников ЗАЭС, по уточненным данным, пострадали, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук. В результате атаки ВСУ на подстанцию большая часть Энергодара осталась без света и воды, создана значительная угроза жизнеобеспечению города, сообщил ранее Сеновоз.
https://ria.ru/20240703/udar-1957230607.html
https://ria.ru/20240620/energodar-1954332860.html
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энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Энергодар, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Энергодар остался частично обесточенным
Энергодар остается частично обесточенным, ситуация с электроснабжением сложная