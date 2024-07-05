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Первый "Арктический экспресс №1" отправился из Подмосковья в Шанхай - РИА Новости, 05.07.2024
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17:27 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/ekspress-1957730479.html
Первый "Арктический экспресс №1" отправился из Подмосковья в Шанхай
Первый "Арктический экспресс №1" отправился из Подмосковья в Шанхай - РИА Новости, 05.07.2024
Первый "Арктический экспресс №1" отправился из Подмосковья в Шанхай
Официальная церемония отправления первого "Арктического экспресса №1" прошла 5 июля на площадке транспортно-логистического центра "Белый Раст" в Московской... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T17:27
2024-07-05T17:27
экономика
китай
россия
московская область (подмосковье)
вероника никишина
ржд
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Официальная церемония отправления первого "Арктического экспресса №1" прошла 5 июля на площадке транспортно-логистического центра "Белый Раст" в Московской области, маршрут позволит сократить время транспортировки продукции от Москвы до портов Китая на 35-55%, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Проект реализуется в рамках развития "Ледового шелкового пути" - совместной российско-китайской инициативы, направленной на создание и освоение кратчайшего пути из Тихого океана в Атлантический через Арктику."Маршрут "Арктического экспресса №1" начинается со станции Белый Раст Московского железнодорожного узла, следует до Архангельска по железной дороге и далее морем до Шанхая. Общая длина маршрута составляет 1200 километров по железной дороге и 6600 морских миль по воде, с проектным транзитным временем перевозки в 20-25 дней. Ожидается, что открытие нового маршрута сократит время транспортировки продукции от Москвы до портов Китая на 35-55% и позволит обеспечить перевозку более 20 тысяч TEU ежегодно", - говорится в сообщении."Отношения между Китаем и Россией в этом году приобрели символический характер стратегического партнерства и взаимопонимания. Российский экспортный центр, в свою очередь, занимается активным продвижением российских товаров на китайском рынке под брендом "Сделано в России". И мы видим, что популярность отечественных товаров в Китае растет даже в условиях жесточайшей конкуренции", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, выступая с приветственным словом на церемонии запуска "Арктического экспресса"."Увеличение взаимного товарооборота требует быстрой адаптации и применения новых, зачастую нестандартных, подходов в логистике грузов. Сейчас как никогда повышается роль комплексных логистических сервисов, позволяющих оптимизировать временные и финансовые затраты на доставку продукции", - добавила она.По ее словам, мультимодальный маршрут "Арктического экспресса" позволит экспортерам Центральной России и Северо-Запада осуществлять прямые поставки продукции в Китай без зависимости от транзита через третьи страны, а также переориентировать часть грузопотока на арктические линии, тем самым разгрузив инфраструктуру Восточного полигона РЖД.Запуск "Арктического экспресса" прошел при поддержке посольства Китая в России, Союза китайских предпринимателей в России, правительств Московской и Архангельской областей. В церемонии запуска также приняли участие представители министерства транспорта России, Российского экспортного центра и ГК "Росатом".
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экономика, китай, россия, московская область (подмосковье), вероника никишина, ржд, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Китай, Россия, Московская область (Подмосковье), Вероника Никишина, РЖД, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Российский экспортный центр (РЭЦ)

Первый "Арктический экспресс №1" отправился из Подмосковья в Шанхай

© РИА Новости / Кирилл ЗыковГенеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй (пятый слева) на торжественной церемонии запуска Арктического экспресса на территории терминально-логистического центра "Белый Раст".
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина и чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй (пятый слева) на торжественной церемонии запуска Арктического экспресса на территории терминально-логистического центра Белый Раст. - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Официальная церемония отправления первого "Арктического экспресса №1" прошла 5 июля на площадке транспортно-логистического центра "Белый Раст" в Московской области, маршрут позволит сократить время транспортировки продукции от Москвы до портов Китая на 35-55%, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
Проект реализуется в рамках развития "Ледового шелкового пути" - совместной российско-китайской инициативы, направленной на создание и освоение кратчайшего пути из Тихого океана в Атлантический через Арктику.
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"Маршрут "Арктического экспресса №1" начинается со станции Белый Раст Московского железнодорожного узла, следует до Архангельска по железной дороге и далее морем до Шанхая. Общая длина маршрута составляет 1200 километров по железной дороге и 6600 морских миль по воде, с проектным транзитным временем перевозки в 20-25 дней. Ожидается, что открытие нового маршрута сократит время транспортировки продукции от Москвы до портов Китая на 35-55% и позволит обеспечить перевозку более 20 тысяч TEU ежегодно", - говорится в сообщении.
"Отношения между Китаем и Россией в этом году приобрели символический характер стратегического партнерства и взаимопонимания. Российский экспортный центр, в свою очередь, занимается активным продвижением российских товаров на китайском рынке под брендом "Сделано в России". И мы видим, что популярность отечественных товаров в Китае растет даже в условиях жесточайшей конкуренции", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, выступая с приветственным словом на церемонии запуска "Арктического экспресса".
"Увеличение взаимного товарооборота требует быстрой адаптации и применения новых, зачастую нестандартных, подходов в логистике грузов. Сейчас как никогда повышается роль комплексных логистических сервисов, позволяющих оптимизировать временные и финансовые затраты на доставку продукции", - добавила она.
По ее словам, мультимодальный маршрут "Арктического экспресса" позволит экспортерам Центральной России и Северо-Запада осуществлять прямые поставки продукции в Китай без зависимости от транзита через третьи страны, а также переориентировать часть грузопотока на арктические линии, тем самым разгрузив инфраструктуру Восточного полигона РЖД.
Запуск "Арктического экспресса" прошел при поддержке посольства Китая в России, Союза китайских предпринимателей в России, правительств Московской и Архангельской областей. В церемонии запуска также приняли участие представители министерства транспорта России, Российского экспортного центра и ГК "Росатом".
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