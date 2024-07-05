https://ria.ru/20240705/ekspress-1957730479.html

Первый "Арктический экспресс №1" отправился из Подмосковья в Шанхай

Первый "Арктический экспресс №1" отправился из Подмосковья в Шанхай - РИА Новости, 05.07.2024

Первый "Арктический экспресс №1" отправился из Подмосковья в Шанхай

Официальная церемония отправления первого "Арктического экспресса №1" прошла 5 июля на площадке транспортно-логистического центра "Белый Раст" в Московской... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T17:27

2024-07-05T17:27

2024-07-05T17:27

экономика

китай

россия

московская область (подмосковье)

вероника никишина

ржд

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Официальная церемония отправления первого "Арктического экспресса №1" прошла 5 июля на площадке транспортно-логистического центра "Белый Раст" в Московской области, маршрут позволит сократить время транспортировки продукции от Москвы до портов Китая на 35-55%, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Проект реализуется в рамках развития "Ледового шелкового пути" - совместной российско-китайской инициативы, направленной на создание и освоение кратчайшего пути из Тихого океана в Атлантический через Арктику."Маршрут "Арктического экспресса №1" начинается со станции Белый Раст Московского железнодорожного узла, следует до Архангельска по железной дороге и далее морем до Шанхая. Общая длина маршрута составляет 1200 километров по железной дороге и 6600 морских миль по воде, с проектным транзитным временем перевозки в 20-25 дней. Ожидается, что открытие нового маршрута сократит время транспортировки продукции от Москвы до портов Китая на 35-55% и позволит обеспечить перевозку более 20 тысяч TEU ежегодно", - говорится в сообщении."Отношения между Китаем и Россией в этом году приобрели символический характер стратегического партнерства и взаимопонимания. Российский экспортный центр, в свою очередь, занимается активным продвижением российских товаров на китайском рынке под брендом "Сделано в России". И мы видим, что популярность отечественных товаров в Китае растет даже в условиях жесточайшей конкуренции", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, выступая с приветственным словом на церемонии запуска "Арктического экспресса"."Увеличение взаимного товарооборота требует быстрой адаптации и применения новых, зачастую нестандартных, подходов в логистике грузов. Сейчас как никогда повышается роль комплексных логистических сервисов, позволяющих оптимизировать временные и финансовые затраты на доставку продукции", - добавила она.По ее словам, мультимодальный маршрут "Арктического экспресса" позволит экспортерам Центральной России и Северо-Запада осуществлять прямые поставки продукции в Китай без зависимости от транзита через третьи страны, а также переориентировать часть грузопотока на арктические линии, тем самым разгрузив инфраструктуру Восточного полигона РЖД.Запуск "Арктического экспресса" прошел при поддержке посольства Китая в России, Союза китайских предпринимателей в России, правительств Московской и Архангельской областей. В церемонии запуска также приняли участие представители министерства транспорта России, Российского экспортного центра и ГК "Росатом".

https://ria.ru/20240704/rets-1957344439.html

https://ria.ru/20240703/rets-1957203457.html

китай

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, китай, россия, московская область (подмосковье), вероника никишина, ржд, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", российский экспортный центр (рэц)