Первый "Арктический экспресс №1" отправился из Подмосковья в Шанхай
© РИА Новости / Кирилл ЗыковГенеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй (пятый слева) на торжественной церемонии запуска Арктического экспресса на территории терминально-логистического центра "Белый Раст".
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Официальная церемония отправления первого "Арктического экспресса №1" прошла 5 июля на площадке транспортно-логистического центра "Белый Раст" в Московской области, маршрут позволит сократить время транспортировки продукции от Москвы до портов Китая на 35-55%, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
Проект реализуется в рамках развития "Ледового шелкового пути" - совместной российско-китайской инициативы, направленной на создание и освоение кратчайшего пути из Тихого океана в Атлантический через Арктику.
"Маршрут "Арктического экспресса №1" начинается со станции Белый Раст Московского железнодорожного узла, следует до Архангельска по железной дороге и далее морем до Шанхая. Общая длина маршрута составляет 1200 километров по железной дороге и 6600 морских миль по воде, с проектным транзитным временем перевозки в 20-25 дней. Ожидается, что открытие нового маршрута сократит время транспортировки продукции от Москвы до портов Китая на 35-55% и позволит обеспечить перевозку более 20 тысяч TEU ежегодно", - говорится в сообщении.
"Отношения между Китаем и Россией в этом году приобрели символический характер стратегического партнерства и взаимопонимания. Российский экспортный центр, в свою очередь, занимается активным продвижением российских товаров на китайском рынке под брендом "Сделано в России". И мы видим, что популярность отечественных товаров в Китае растет даже в условиях жесточайшей конкуренции", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, выступая с приветственным словом на церемонии запуска "Арктического экспресса".
"Увеличение взаимного товарооборота требует быстрой адаптации и применения новых, зачастую нестандартных, подходов в логистике грузов. Сейчас как никогда повышается роль комплексных логистических сервисов, позволяющих оптимизировать временные и финансовые затраты на доставку продукции", - добавила она.
По ее словам, мультимодальный маршрут "Арктического экспресса" позволит экспортерам Центральной России и Северо-Запада осуществлять прямые поставки продукции в Китай без зависимости от транзита через третьи страны, а также переориентировать часть грузопотока на арктические линии, тем самым разгрузив инфраструктуру Восточного полигона РЖД.
Запуск "Арктического экспресса" прошел при поддержке посольства Китая в России, Союза китайских предпринимателей в России, правительств Московской и Архангельской областей. В церемонии запуска также приняли участие представители министерства транспорта России, Российского экспортного центра и ГК "Росатом".