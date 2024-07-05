https://ria.ru/20240705/ege-1957754412.html

В Воронежской школе не нашли нарушений при досмотре перед ЕГЭ

В Воронежской школе не нашли нарушений при досмотре перед ЕГЭ - РИА Новости, 05.07.2024

В Воронежской школе не нашли нарушений при досмотре перед ЕГЭ

Прокуратура Воронежской области не выявила фактов принуждения экзаменуемых к снятию одежды во время досмотра перед ЕГЭ в одной из воронежских школ, сообщила... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T18:45

2024-07-05T18:45

2024-07-05T18:53

воронежская область

воронеж

екатерина мизулина

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

скандал с досмотром перед егэ в воронеже

россия

происшествия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Прокуратура Воронежской области не выявила фактов принуждения экзаменуемых к снятию одежды во время досмотра перед ЕГЭ в одной из воронежских школ, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, опубликовав соответствующий ответ от ведомства. Ранее в Telegram-канале "Мой и твой Воронеж" был опубликован отзыв от первого лица, автор отзыва рассказала, что девочек при осмотре перед ЕГЭ в одной из воронежских школ в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". "По результатам надзорных мероприятий фактов принуждения экзаменуемых к снятию одежды или предметов индивидуального пользования не выявлено", - говорится в документе. Однако в ответе уточняется, что пропускной режим проведен с нарушениями положений действующего законодательства. По данным заключения прокуратуры, которое есть в распоряжении РИА Новости, некачественная настройка металлоискателя привела к реагированию на незначительные элементы металла на одежде или теле обучающихся, затрудняя их проход в день экзамена в здание ППЭ. "Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности", - следует из ответа Мизулиной от прокуратуры Воронежской области. На днях глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе расширенного заседании комитета Госдумы по просвещению также сообщил, что нарушение хода Единого государственного экзамена в Воронежской области подтверждено частично. По данным ряда воронежских Telegram-каналов, инцидент произошел в школе №62 в Воронеже перед ЕГЭ по русскому языку. После этого правительство Воронежской области сообщило, что провело служебное расследование, которое показало, что нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен не было, жалоб от учащихся не поступало.

https://ria.ru/20240605/rosobrnadzor-1950720538.html

https://ria.ru/20240605/sovfed-1950671399.html

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воронежская область, воронеж, екатерина мизулина, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), скандал с досмотром перед егэ в воронеже, россия, происшествия