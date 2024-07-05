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Ефимов: на станцию метро "Потапово" подано напряжение по постоянной схеме - РИА Новости, 05.07.2024
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10:06 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/efimov-1957517540.html
Ефимов: на станцию метро "Потапово" подано напряжение по постоянной схеме
Ефимов: на станцию метро "Потапово" подано напряжение по постоянной схеме - РИА Новости, 05.07.2024
Ефимов: на станцию метро "Потапово" подано напряжение по постоянной схеме
Строительство станции "Потапово" Сокольнической линии московского метро приближается к завершению – на тягово-понизительную подстанцию подано напряжение для... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T10:06
2024-07-05T10:06
москва
городское хозяйство москвы
рафик загрутдинов
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сергей собянин
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МОСКВА, 5 июля - РИА Новости. Строительство станции "Потапово" Сокольнической линии московского метро приближается к завершению – на тягово-понизительную подстанцию подано напряжение для проведения пусконаладочных работ, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Общая готовность объекта – 85%. Станцию планируется открыть до конца 2024 года", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Заммэра обратил внимание, что "Потапово" станет первой отапливаемой наземной станцией столичного метрополитена. "В настоящий момент ведется монтаж кровли станции и устройство верхнего строения пути, отделочные работы и установка инженерного оборудования. Кроме того, выполняется благоустройство прилегающей территории", – добавил он.В свою очередь, руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов отметил, что запуск станции "Потапово" улучшит транспортное обслуживание жителей Коммунарки, западной части района Щербинка и Южного Бутова."Строители на 88% выполнили монтаж основного инженерного оборудования, а прокладку кабеля – на 85%", – подчеркнул Загрутдинов.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что открытие станции метро "Потапово" обеспечит метро в пешей доступности около 37 тысяч человек.
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москва, городское хозяйство москвы, рафик загрутдинов, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин
Москва, Городское хозяйство Москвы, Рафик Загрутдинов, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин
Ефимов: на станцию метро "Потапово" подано напряжение по постоянной схеме

Ефимов: на станцию метро "Потапово" подано напряжение по постоянной схеме

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июля - РИА Новости. Строительство станции "Потапово" Сокольнической линии московского метро приближается к завершению – на тягово-понизительную подстанцию подано напряжение для проведения пусконаладочных работ, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"Общая готовность объекта – 85%. Станцию планируется открыть до конца 2024 года", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
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Заммэра обратил внимание, что "Потапово" станет первой отапливаемой наземной станцией столичного метрополитена. "В настоящий момент ведется монтаж кровли станции и устройство верхнего строения пути, отделочные работы и установка инженерного оборудования. Кроме того, выполняется благоустройство прилегающей территории", – добавил он.
В свою очередь, руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов отметил, что запуск станции "Потапово" улучшит транспортное обслуживание жителей Коммунарки, западной части района Щербинка и Южного Бутова.
"Строители на 88% выполнили монтаж основного инженерного оборудования, а прокладку кабеля – на 85%", – подчеркнул Загрутдинов.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что открытие станции метро "Потапово" обеспечит метро в пешей доступности около 37 тысяч человек.
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МоскваГородское хозяйство МосквыРафик ЗагрутдиновВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Сергей Собянин
 
 
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