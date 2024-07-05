Ефимов: на станцию метро "Потапово" подано напряжение по постоянной схеме
Ефимов: на станцию метро "Потапово" подано напряжение по постоянной схеме
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 5 июля - РИА Новости. Строительство станции "Потапово" Сокольнической линии московского метро приближается к завершению – на тягово-понизительную подстанцию подано напряжение для проведения пусконаладочных работ, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"Общая готовность объекта – 85%. Станцию планируется открыть до конца 2024 года", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Заммэра обратил внимание, что "Потапово" станет первой отапливаемой наземной станцией столичного метрополитена. "В настоящий момент ведется монтаж кровли станции и устройство верхнего строения пути, отделочные работы и установка инженерного оборудования. Кроме того, выполняется благоустройство прилегающей территории", – добавил он.
В свою очередь, руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов отметил, что запуск станции "Потапово" улучшит транспортное обслуживание жителей Коммунарки, западной части района Щербинка и Южного Бутова.
"Строители на 88% выполнили монтаж основного инженерного оборудования, а прокладку кабеля – на 85%", – подчеркнул Загрутдинов.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что открытие станции метро "Потапово" обеспечит метро в пешей доступности около 37 тысяч человек.