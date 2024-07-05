https://ria.ru/20240705/efimov-1957517540.html

Ефимов: на станцию метро "Потапово" подано напряжение по постоянной схеме

Ефимов: на станцию метро "Потапово" подано напряжение по постоянной схеме - РИА Новости, 05.07.2024

Ефимов: на станцию метро "Потапово" подано напряжение по постоянной схеме

Строительство станции "Потапово" Сокольнической линии московского метро приближается к завершению – на тягово-понизительную подстанцию подано напряжение для... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T10:06

2024-07-05T10:06

2024-07-05T10:06

москва

городское хозяйство москвы

рафик загрутдинов

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

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МОСКВА, 5 июля - РИА Новости. Строительство станции "Потапово" Сокольнической линии московского метро приближается к завершению – на тягово-понизительную подстанцию подано напряжение для проведения пусконаладочных работ, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Общая готовность объекта – 85%. Станцию планируется открыть до конца 2024 года", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Заммэра обратил внимание, что "Потапово" станет первой отапливаемой наземной станцией столичного метрополитена. "В настоящий момент ведется монтаж кровли станции и устройство верхнего строения пути, отделочные работы и установка инженерного оборудования. Кроме того, выполняется благоустройство прилегающей территории", – добавил он.В свою очередь, руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов отметил, что запуск станции "Потапово" улучшит транспортное обслуживание жителей Коммунарки, западной части района Щербинка и Южного Бутова."Строители на 88% выполнили монтаж основного инженерного оборудования, а прокладку кабеля – на 85%", – подчеркнул Загрутдинов.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что открытие станции метро "Потапово" обеспечит метро в пешей доступности около 37 тысяч человек.

https://ria.ru/20240704/efimov-1957318091.html

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москва, городское хозяйство москвы, рафик загрутдинов, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин