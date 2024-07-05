Движение на участках улиц и набережных в ЦАО в Москве временно перекроют
В Москве в субботу временно перекроют движение на ряде улиц и набережных
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Движение на участках улиц и набережных в ЦАО временно перекроют в субботу из-за Московского ночного велофестиваля, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«
"В связи с проведением Московского ночного велофестиваля 6 июля будет временно запрещено движение транспорта на ряде набережных и улиц в центре города", - говорится в сообщении.
Так, с 20.00 будет перекрыто движение на Суворовской площади, ограничения снимут по мере прохождения велоколонны. С 21.00 до 23.00 нельзя будет проехать по участку Селезневской улицы от переулка Достоевского до Суворовской площади. Помимо этого, перекроют движение с 21.30 до 23.59 мск на участке улицы Лужники от Лужнецкой набережной до дома 24, строения 35 на улице Лужники.
«
"С 21.30 закроют Самотечную, Садовую-Самотечную и Тверскую улицы, Цветной, Петровский, Страстной, Тверской, Никитский и Гоголевский бульвары, Пречистенскую, Фрунзенскую и Лужнецкую набережные, а также Соймоновский проезд и Большой Путинковский переулок. Открывать улицы для движения транспорта будут по мере прохождения велоколонны", - добавили на сайте.
Отмечается, что с 0.01 часов 6 июля нельзя будет парковаться на участках перекрытий до окончания мероприятия. Кроме того, одна полоса на Суворовской площади, на Фрунзенской набережной от улицы Хамовнический Вал до Андреевского моста и на Лужнецкой набережной в районе пересечения с Андреевским мостом будет закрыта для движения транспорта 6 июля с 8.00 часов до 18.30 и 7 июля с 0.01 до 7.00.
Водителям рекомендовали заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда.