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Движение на участках улиц и набережных в ЦАО в Москве временно перекроют - РИА Новости, 05.07.2024
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08:09 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/dvizhenie-1957549459.html
Движение на участках улиц и набережных в ЦАО в Москве временно перекроют
Движение на участках улиц и набережных в ЦАО в Москве временно перекроют - РИА Новости, 05.07.2024
Движение на участках улиц и набережных в ЦАО в Москве временно перекроют
Движение на участках улиц и набережных в ЦАО временно перекроют в субботу из-за Московского ночного велофестиваля, сообщается на сайте мэра и правительства... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T08:09
2024-07-05T08:09
общество
городское хозяйство москвы
цао
тверская улица
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Движение на участках улиц и набережных в ЦАО временно перекроют в субботу из-за Московского ночного велофестиваля, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В связи с проведением Московского ночного велофестиваля 6 июля будет временно запрещено движение транспорта на ряде набережных и улиц в центре города", - говорится в сообщении. Так, с 20.00 будет перекрыто движение на Суворовской площади, ограничения снимут по мере прохождения велоколонны. С 21.00 до 23.00 нельзя будет проехать по участку Селезневской улицы от переулка Достоевского до Суворовской площади. Помимо этого, перекроют движение с 21.30 до 23.59 мск на участке улицы Лужники от Лужнецкой набережной до дома 24, строения 35 на улице Лужники. "С 21.30 закроют Самотечную, Садовую-Самотечную и Тверскую улицы, Цветной, Петровский, Страстной, Тверской, Никитский и Гоголевский бульвары, Пречистенскую, Фрунзенскую и Лужнецкую набережные, а также Соймоновский проезд и Большой Путинковский переулок. Открывать улицы для движения транспорта будут по мере прохождения велоколонны", - добавили на сайте. Отмечается, что с 0.01 часов 6 июля нельзя будет парковаться на участках перекрытий до окончания мероприятия. Кроме того, одна полоса на Суворовской площади, на Фрунзенской набережной от улицы Хамовнический Вал до Андреевского моста и на Лужнецкой набережной в районе пересечения с Андреевским мостом будет закрыта для движения транспорта 6 июля с 8.00 часов до 18.30 и 7 июля с 0.01 до 7.00. Водителям рекомендовали заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда.
https://realty.ria.ru/20240704/sobyanin-1957410289.html
https://realty.ria.ru/20240701/moskva-1956658712.html
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общество, городское хозяйство москвы, цао, тверская улица
Общество, Городское хозяйство Москвы, ЦАО, Тверская улица
Движение на участках улиц и набережных в ЦАО в Москве временно перекроют

В Москве в субботу временно перекроют движение на ряде улиц и набережных

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Движение на участках улиц и набережных в ЦАО временно перекроют в субботу из-за Московского ночного велофестиваля, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«
"В связи с проведением Московского ночного велофестиваля 6 июля будет временно запрещено движение транспорта на ряде набережных и улиц в центре города", - говорится в сообщении.
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Так, с 20.00 будет перекрыто движение на Суворовской площади, ограничения снимут по мере прохождения велоколонны. С 21.00 до 23.00 нельзя будет проехать по участку Селезневской улицы от переулка Достоевского до Суворовской площади. Помимо этого, перекроют движение с 21.30 до 23.59 мск на участке улицы Лужники от Лужнецкой набережной до дома 24, строения 35 на улице Лужники.
«
"С 21.30 закроют Самотечную, Садовую-Самотечную и Тверскую улицы, Цветной, Петровский, Страстной, Тверской, Никитский и Гоголевский бульвары, Пречистенскую, Фрунзенскую и Лужнецкую набережные, а также Соймоновский проезд и Большой Путинковский переулок. Открывать улицы для движения транспорта будут по мере прохождения велоколонны", - добавили на сайте.
Отмечается, что с 0.01 часов 6 июля нельзя будет парковаться на участках перекрытий до окончания мероприятия. Кроме того, одна полоса на Суворовской площади, на Фрунзенской набережной от улицы Хамовнический Вал до Андреевского моста и на Лужнецкой набережной в районе пересечения с Андреевским мостом будет закрыта для движения транспорта 6 июля с 8.00 часов до 18.30 и 7 июля с 0.01 до 7.00.
Водителям рекомендовали заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда.
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