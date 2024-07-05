https://ria.ru/20240705/dvizhenie-1957549459.html

Движение на участках улиц и набережных в ЦАО в Москве временно перекроют

Движение на участках улиц и набережных в ЦАО в Москве временно перекроют - РИА Новости, 05.07.2024

Движение на участках улиц и набережных в ЦАО в Москве временно перекроют

Движение на участках улиц и набережных в ЦАО временно перекроют в субботу из-за Московского ночного велофестиваля, сообщается на сайте мэра и правительства... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T08:09

2024-07-05T08:09

2024-07-05T08:09

общество

городское хозяйство москвы

цао

тверская улица

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0b/1877496899_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_b3669cbbb03d05612dae44c03b9c25cf.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Движение на участках улиц и набережных в ЦАО временно перекроют в субботу из-за Московского ночного велофестиваля, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В связи с проведением Московского ночного велофестиваля 6 июля будет временно запрещено движение транспорта на ряде набережных и улиц в центре города", - говорится в сообщении. Так, с 20.00 будет перекрыто движение на Суворовской площади, ограничения снимут по мере прохождения велоколонны. С 21.00 до 23.00 нельзя будет проехать по участку Селезневской улицы от переулка Достоевского до Суворовской площади. Помимо этого, перекроют движение с 21.30 до 23.59 мск на участке улицы Лужники от Лужнецкой набережной до дома 24, строения 35 на улице Лужники. "С 21.30 закроют Самотечную, Садовую-Самотечную и Тверскую улицы, Цветной, Петровский, Страстной, Тверской, Никитский и Гоголевский бульвары, Пречистенскую, Фрунзенскую и Лужнецкую набережные, а также Соймоновский проезд и Большой Путинковский переулок. Открывать улицы для движения транспорта будут по мере прохождения велоколонны", - добавили на сайте. Отмечается, что с 0.01 часов 6 июля нельзя будет парковаться на участках перекрытий до окончания мероприятия. Кроме того, одна полоса на Суворовской площади, на Фрунзенской набережной от улицы Хамовнический Вал до Андреевского моста и на Лужнецкой набережной в районе пересечения с Андреевским мостом будет закрыта для движения транспорта 6 июля с 8.00 часов до 18.30 и 7 июля с 0.01 до 7.00. Водителям рекомендовали заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда.

https://realty.ria.ru/20240704/sobyanin-1957410289.html

https://realty.ria.ru/20240701/moskva-1956658712.html

цао

тверская улица

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, городское хозяйство москвы, цао, тверская улица