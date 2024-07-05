https://ria.ru/20240705/dtp-1957785057.html
В ДТП на Кутузовском проспекте погиб человек, два пострадали
В ДТП на Кутузовском проспекте погиб человек, два пострадали - РИА Новости, 05.07.2024
В ДТП на Кутузовском проспекте погиб человек, два пострадали
Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, сообщила Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T21:48
2024-07-05T21:48
2024-07-05T21:54
происшествия
кутузовский проспект
москва
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, сообщила Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале.Ранее столичный департамент транспорта сообщал о столкновении автомобилей на Кутузовском проспекте, в районе дома 30."Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП на Кутузовском проспекте. В результате дорожной аварии погиб водитель автомобиля Tesla. Пассажирка Tesla и пассажирка Toyota получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.Уточняется, что, по предварительным данным, водитель автомобиля Tesla не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и в лоб столкнулся с автомобилем Toyota. После столкновения автомобили от удара отбросило на Chevrolet и Lixiang."На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html
кутузовский проспект
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происшествия, кутузовский проспект, москва
Происшествия, Кутузовский проспект, Москва
В ДТП на Кутузовском проспекте погиб человек, два пострадали
ГАИ: в ДТП на Кутузовском проспекте погиб человек, два пострадали