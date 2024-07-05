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В ДТП на Кутузовском проспекте погиб человек, два пострадали - РИА Новости, 05.07.2024
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21:48 05.07.2024 (обновлено: 21:54 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/dtp-1957785057.html
В ДТП на Кутузовском проспекте погиб человек, два пострадали
В ДТП на Кутузовском проспекте погиб человек, два пострадали - РИА Новости, 05.07.2024
В ДТП на Кутузовском проспекте погиб человек, два пострадали
Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, сообщила Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T21:48
2024-07-05T21:54
происшествия
кутузовский проспект
москва
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, сообщила Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале.Ранее столичный департамент транспорта сообщал о столкновении автомобилей на Кутузовском проспекте, в районе дома 30."Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП на Кутузовском проспекте. В результате дорожной аварии погиб водитель автомобиля Tesla. Пассажирка Tesla и пассажирка Toyota получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.Уточняется, что, по предварительным данным, водитель автомобиля Tesla не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и в лоб столкнулся с автомобилем Toyota. После столкновения автомобили от удара отбросило на Chevrolet и Lixiang."На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html
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происшествия, кутузовский проспект, москва
Происшествия, Кутузовский проспект, Москва
В ДТП на Кутузовском проспекте погиб человек, два пострадали

ГАИ: в ДТП на Кутузовском проспекте погиб человек, два пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, сообщила Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале.
Ранее столичный департамент транспорта сообщал о столкновении автомобилей на Кутузовском проспекте, в районе дома 30.
"Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП на Кутузовском проспекте. В результате дорожной аварии погиб водитель автомобиля Tesla. Пассажирка Tesla и пассажирка Toyota получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Уточняется, что, по предварительным данным, водитель автомобиля Tesla не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и в лоб столкнулся с автомобилем Toyota. После столкновения автомобили от удара отбросило на Chevrolet и Lixiang.
"На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - заключили в ведомстве.
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