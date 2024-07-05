https://ria.ru/20240705/dtp-1957777779.html

На Кутузовском проспекте столкнулись две машины

На Кутузовском проспекте столкнулись две машины - РИА Новости, 05.07.2024

На Кутузовском проспекте столкнулись две машины

Два автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T21:03

2024-07-05T21:03

2024-07-05T21:24

происшествия

кутузовский проспект

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811259523_0:103:3457:2048_1920x0_80_0_0_1fcdc3aa0491e9fe1fc0b7bc238f0e48.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На Кутузовском проспекте, в районе дома 30, столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. Уточняется, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

кутузовский проспект

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кутузовский проспект, москва