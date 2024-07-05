https://ria.ru/20240705/dtp-1957777779.html
На Кутузовском проспекте столкнулись две машины
На Кутузовском проспекте столкнулись две машины - РИА Новости, 05.07.2024
На Кутузовском проспекте столкнулись две машины
Два автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T21:03
2024-07-05T21:03
2024-07-05T21:24
происшествия
кутузовский проспект
москва
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На Кутузовском проспекте, в районе дома 30, столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. Уточняется, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html
кутузовский проспект
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происшествия, кутузовский проспект, москва
Происшествия, Кутузовский проспект, Москва
На Кутузовском проспекте столкнулись две машины
Дептранс: на Кутузовском проспекте столкнулись две машины