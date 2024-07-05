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Угрозы распространения огня после падения обломков БПЛА под Ростовом нет
Угрозы распространения огня после падения обломков БПЛА под Ростовом нет - РИА Новости, 05.07.2024
Угрозы распространения огня после падения обломков БПЛА под Ростовом нет
Угрозы распространения огня в Азовском районе Ростовской области, где горит сухая растительность после падения обломков БПЛА, нет, сообщил журналистам... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T09:11
2024-07-05T09:11
2024-07-05T09:11
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азовский район
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июл - РИА Новости. Угрозы распространения огня в Азовском районе Ростовской области, где горит сухая растительность после падения обломков БПЛА, нет, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО ночью уничтожили 10 БПЛА над Ростовской областью. По данным оперативных служб, в результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона и в Азовском районе. "Пожарные расчеты выехали на тушение сухой растительности в Азовском районе. Угрозы (распространения огня) нет", - сказал представитель ведомства. На месте работают шесть единиц техники и 24 человека.
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происшествия, азовский район, ростовская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Азовский район, Ростовская область, Россия
Угрозы распространения огня после падения обломков БПЛА под Ростовом нет
МЧС: в Ростовской области, где упали обломки БПЛА, угрозы пожара нет