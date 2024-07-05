https://ria.ru/20240705/dron-1957556799.html

Угрозы распространения огня после падения обломков БПЛА под Ростовом нет

Угрозы распространения огня после падения обломков БПЛА под Ростовом нет - РИА Новости, 05.07.2024

Угрозы распространения огня после падения обломков БПЛА под Ростовом нет

Угрозы распространения огня в Азовском районе Ростовской области, где горит сухая растительность после падения обломков БПЛА, нет, сообщил журналистам... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T09:11

2024-07-05T09:11

2024-07-05T09:11

специальная военная операция на украине

происшествия

азовский район

ростовская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июл - РИА Новости. Угрозы распространения огня в Азовском районе Ростовской области, где горит сухая растительность после падения обломков БПЛА, нет, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО ночью уничтожили 10 БПЛА над Ростовской областью. По данным оперативных служб, в результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона и в Азовском районе. "Пожарные расчеты выехали на тушение сухой растительности в Азовском районе. Угрозы (распространения огня) нет", - сказал представитель ведомства. На месте работают шесть единиц техники и 24 человека.

https://ria.ru/20240515/vzryvy-1946045241.html

азовский район

ростовская область

россия

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происшествия, азовский район, ростовская область, россия