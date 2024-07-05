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Ростовский губернатор попросил жителей не трогать обломки упавших БПЛА
Ростовский губернатор попросил жителей не трогать обломки упавших БПЛА - РИА Новости, 05.07.2024
Ростовский губернатор попросил жителей не трогать обломки упавших БПЛА
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram обратился к жителям региона с просьбой не трогать обломки упавших БПЛА, незнакомые предметы и осколки РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T08:17
2024-07-05T08:17
2024-07-05T08:17
происшествия
ростовская область
азовский район
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июл - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram обратился к жителям региона с просьбой не трогать обломки упавших БПЛА, незнакомые предметы и осколки"Настоятельная просьба ко всем, кто находит обломки упавших БПЛА, любые незнакомые предметы, осколки - не приближаться к месту опасных находок, а тем более, не трогать их и незамедлительно сообщать о них в службу 112, либо в правоохранительные органы", - написал он.Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО ночью уничтожили 10 БПЛА над Ростовской областью. По данным оперативных служб, в результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона и в Азовском районе.
https://ria.ru/20240703/oblomki-1957032598.html
ростовская область
азовский район
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происшествия, ростовская область, азовский район
Происшествия, Ростовская область, Азовский район
Ростовский губернатор попросил жителей не трогать обломки упавших БПЛА
Голубев попросил жителей Ростовской области не трогать обломки упавших БПЛА