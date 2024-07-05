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Ростовский губернатор попросил жителей не трогать обломки упавших БПЛА - РИА Новости, 05.07.2024
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08:17 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/dron-1957550034.html
Ростовский губернатор попросил жителей не трогать обломки упавших БПЛА
Ростовский губернатор попросил жителей не трогать обломки упавших БПЛА - РИА Новости, 05.07.2024
Ростовский губернатор попросил жителей не трогать обломки упавших БПЛА
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram обратился к жителям региона с просьбой не трогать обломки упавших БПЛА, незнакомые предметы и осколки РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T08:17
2024-07-05T08:17
происшествия
ростовская область
азовский район
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июл - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram обратился к жителям региона с просьбой не трогать обломки упавших БПЛА, незнакомые предметы и осколки"Настоятельная просьба ко всем, кто находит обломки упавших БПЛА, любые незнакомые предметы, осколки - не приближаться к месту опасных находок, а тем более, не трогать их и незамедлительно сообщать о них в службу 112, либо в правоохранительные органы", - написал он.Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО ночью уничтожили 10 БПЛА над Ростовской областью. По данным оперативных служб, в результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона и в Азовском районе.
https://ria.ru/20240703/oblomki-1957032598.html
ростовская область
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происшествия, ростовская область, азовский район
Происшествия, Ростовская область, Азовский район
Ростовский губернатор попросил жителей не трогать обломки упавших БПЛА

Голубев попросил жителей Ростовской области не трогать обломки упавших БПЛА

Обломки беспилотных летательных аппаратов
Обломки беспилотных летательных аппаратов - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Обломки беспилотных летательных аппаратов. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июл - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram обратился к жителям региона с просьбой не трогать обломки упавших БПЛА, незнакомые предметы и осколки
«
"Настоятельная просьба ко всем, кто находит обломки упавших БПЛА, любые незнакомые предметы, осколки - не приближаться к месту опасных находок, а тем более, не трогать их и незамедлительно сообщать о них в службу 112, либо в правоохранительные органы", - написал он.
Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО ночью уничтожили 10 БПЛА над Ростовской областью. По данным оперативных служб, в результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона и в Азовском районе.
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ПроисшествияРостовская областьАзовский район
 
 
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