https://ria.ru/20240705/dron-1957550034.html

Ростовский губернатор попросил жителей не трогать обломки упавших БПЛА

Ростовский губернатор попросил жителей не трогать обломки упавших БПЛА - РИА Новости, 05.07.2024

Ростовский губернатор попросил жителей не трогать обломки упавших БПЛА

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram обратился к жителям региона с просьбой не трогать обломки упавших БПЛА, незнакомые предметы и осколки РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T08:17

2024-07-05T08:17

2024-07-05T08:17

происшествия

ростовская область

азовский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951607372_0:258:717:661_1920x0_80_0_0_b6bf674ec853969a57a451f5af0c7471.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июл - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram обратился к жителям региона с просьбой не трогать обломки упавших БПЛА, незнакомые предметы и осколки"Настоятельная просьба ко всем, кто находит обломки упавших БПЛА, любые незнакомые предметы, осколки - не приближаться к месту опасных находок, а тем более, не трогать их и незамедлительно сообщать о них в службу 112, либо в правоохранительные органы", - написал он.Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО ночью уничтожили 10 БПЛА над Ростовской областью. По данным оперативных служб, в результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона и в Азовском районе.

https://ria.ru/20240703/oblomki-1957032598.html

ростовская область

азовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростовская область, азовский район