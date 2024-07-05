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Проезд по обрушенной из-за ливня дороге в Дмитрове временно ограничен - РИА Новости, 05.07.2024
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22:55 05.07.2024 (обновлено: 23:27 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/doroga-1957793350.html
Проезд по обрушенной из-за ливня дороге в Дмитрове временно ограничен
Проезд по обрушенной из-за ливня дороге в Дмитрове временно ограничен - РИА Новости, 05.07.2024
Проезд по обрушенной из-за ливня дороге в Дмитрове временно ограничен
Проезд по обрушенной в результате ливня дороге в поселке Поповское Дмитровского городского округа временно ограничен, специалисты осматривают участок, чтобы... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T22:55
2024-07-05T23:27
происшествия
дмитров
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Проезд по обрушенной в результате ливня дороге в поселке Поповское Дмитровского городского округа временно ограничен, специалисты осматривают участок, чтобы принять решение по восстановлению проезда, сообщил глава горокруга Илья Поночевный в своем Telegram-канале."Прибыл на место вместе с представителями "Мосавтодора" и спасателями. Объявлен режим ЧП. Для безопасности жителей проезд по дороге временно ограничен. Специалисты проводят осмотр этого участка дороги с целью принятия решения по скорейшему восстановлению проезда", - отметил Поночевный.По словам главы, в результате сильнейшего ливня в поселке Поповское произошел залповый сброс воды, система перелива не справилась, и вода пошла через проезжую часть. Произошло обрушение дороги.
https://ria.ru/20240626/podmoskove-1955612817.html
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происшествия, дмитров, мосавтодор
Происшествия, Дмитров, Мосавтодор
Проезд по обрушенной из-за ливня дороге в Дмитрове временно ограничен

Проезд по обрушенной во время ливня дороге в поселке Поповское ограничили

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСотрудники ГАИ
Сотрудники ГАИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Проезд по обрушенной в результате ливня дороге в поселке Поповское Дмитровского городского округа временно ограничен, специалисты осматривают участок, чтобы принять решение по восстановлению проезда, сообщил глава горокруга Илья Поночевный в своем Telegram-канале.
"Прибыл на место вместе с представителями "Мосавтодора" и спасателями. Объявлен режим ЧП. Для безопасности жителей проезд по дороге временно ограничен. Специалисты проводят осмотр этого участка дороги с целью принятия решения по скорейшему восстановлению проезда", - отметил Поночевный.
По словам главы, в результате сильнейшего ливня в поселке Поповское произошел залповый сброс воды, система перелива не справилась, и вода пошла через проезжую часть. Произошло обрушение дороги.
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ПроисшествияДмитровМосавтодор
 
 
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