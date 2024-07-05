https://ria.ru/20240705/doroga-1957793350.html

Проезд по обрушенной из-за ливня дороге в Дмитрове временно ограничен

Проезд по обрушенной из-за ливня дороге в Дмитрове временно ограничен - РИА Новости, 05.07.2024

Проезд по обрушенной из-за ливня дороге в Дмитрове временно ограничен

Проезд по обрушенной в результате ливня дороге в поселке Поповское Дмитровского городского округа временно ограничен, специалисты осматривают участок, чтобы... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T22:55

2024-07-05T22:55

2024-07-05T23:27

происшествия

дмитров

мосавтодор

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Проезд по обрушенной в результате ливня дороге в поселке Поповское Дмитровского городского округа временно ограничен, специалисты осматривают участок, чтобы принять решение по восстановлению проезда, сообщил глава горокруга Илья Поночевный в своем Telegram-канале."Прибыл на место вместе с представителями "Мосавтодора" и спасателями. Объявлен режим ЧП. Для безопасности жителей проезд по дороге временно ограничен. Специалисты проводят осмотр этого участка дороги с целью принятия решения по скорейшему восстановлению проезда", - отметил Поночевный.По словам главы, в результате сильнейшего ливня в поселке Поповское произошел залповый сброс воды, система перелива не справилась, и вода пошла через проезжую часть. Произошло обрушение дороги.

https://ria.ru/20240626/podmoskove-1955612817.html

дмитров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, дмитров, мосавтодор