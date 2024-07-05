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В Донецке снаряд упал около заправочной станции, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 05.07.2024 (обновлено: 14:44 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/donetsk-1957675759.html
В Донецке снаряд упал около заправочной станции, есть пострадавшие
В Донецке снаряд упал около заправочной станции, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.07.2024
В Донецке снаряд упал около заправочной станции, есть пострадавшие
Снаряд упал около заправочной станции в районе крупной транспортной развязки в Ленинском районе Донецка, есть пострадавшие, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T14:40
2024-07-05T14:44
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Снаряд упал около заправочной станции в районе крупной транспортной развязки в Ленинском районе Донецка, есть пострадавшие, передает корреспондент РИА Новости. По данным корреспондента, здания заправки и автомойки, рядом с которыми упал снаряд, посечены осколками, стекла выбиты. Снаряд также повредил газовую трубу. На месте работает скорая, число пострадавших уточняется. Один из сотрудников заправочной станции рассказал РИА Новости, что из-за удара пострадал его коллега. "Я на пятой колонке заправлял машину, слышу хлопок, стекла посыпались, направо поворачиваешь, смотрю - горит, коллегу задело сколком", - рассказал сотрудник заправочной станции Вячеслав.
https://radiosputnik.ru/20240605/bpla-1950577550.html
донецк
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Последствия обстрела заправочной станции в Ленинском районе Донецка
В Ленинском районе Донецка под огнем украинских боевиков оказалась территория заправочной станции в районе крупной транспортной развязки города, есть пострадавшие, передает корреспондент РИА Новости. По данным корреспондента, здания заправки и автомойки, рядом с которыми упал снаряд, посечены осколками, стекла выбиты. Снаряд также повредил газовую трубу. На месте работает скорая помощь, число пострадавших уточняется.
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происшествия, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика
В Донецке снаряд упал около заправочной станции, есть пострадавшие

Около АЗС в Ленинском районе Донецка упал снаряд, есть пострадавшие

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Снаряд упал около заправочной станции в районе крупной транспортной развязки в Ленинском районе Донецка, есть пострадавшие, передает корреспондент РИА Новости.
По данным корреспондента, здания заправки и автомойки, рядом с которыми упал снаряд, посечены осколками, стекла выбиты. Снаряд также повредил газовую трубу. На месте работает скорая, число пострадавших уточняется.
Один из сотрудников заправочной станции рассказал РИА Новости, что из-за удара пострадал его коллега.
"Я на пятой колонке заправлял машину, слышу хлопок, стекла посыпались, направо поворачиваешь, смотрю - горит, коллегу задело сколком", - рассказал сотрудник заправочной станции Вячеслав.
Сгоревший автомобиль после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
СМИ: в Донецке появилась "дорога смерти" из-за украинских БПЛА
5 июня, 10:01
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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