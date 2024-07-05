https://ria.ru/20240705/donetsk-1957675759.html

В Донецке снаряд упал около заправочной станции, есть пострадавшие

В Донецке снаряд упал около заправочной станции, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.07.2024

В Донецке снаряд упал около заправочной станции, есть пострадавшие

Снаряд упал около заправочной станции в районе крупной транспортной развязки в Ленинском районе Донецка, есть пострадавшие, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T14:40

2024-07-05T14:40

2024-07-05T14:44

специальная военная операция на украине

происшествия

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Снаряд упал около заправочной станции в районе крупной транспортной развязки в Ленинском районе Донецка, есть пострадавшие, передает корреспондент РИА Новости. По данным корреспондента, здания заправки и автомойки, рядом с которыми упал снаряд, посечены осколками, стекла выбиты. Снаряд также повредил газовую трубу. На месте работает скорая, число пострадавших уточняется. Один из сотрудников заправочной станции рассказал РИА Новости, что из-за удара пострадал его коллега. "Я на пятой колонке заправлял машину, слышу хлопок, стекла посыпались, направо поворачиваешь, смотрю - горит, коллегу задело сколком", - рассказал сотрудник заправочной станции Вячеслав.

https://radiosputnik.ru/20240605/bpla-1950577550.html

донецк

донецкая народная республика

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Последствия обстрела заправочной станции в Ленинском районе Донецка В Ленинском районе Донецка под огнем украинских боевиков оказалась территория заправочной станции в районе крупной транспортной развязки города, есть пострадавшие, передает корреспондент РИА Новости. По данным корреспондента, здания заправки и автомойки, рядом с которыми упал снаряд, посечены осколками, стекла выбиты. Снаряд также повредил газовую трубу. На месте работает скорая помощь, число пострадавших уточняется. 2024-07-05T14:40 true PT1M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, донецк, донецкая народная республика