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Украинский дрон-камикадзе атаковал Донецк
Украинский дрон-камикадзе атаковал Донецк - РИА Новости, 05.07.2024
Украинский дрон-камикадзе атаковал Донецк
Украинские войска атаковали Петровский район Донецка с применением беспилотника-камикадзе, город также подвергается обстрелу кассетными снарядами, сообщило в... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T12:33
2024-07-05T12:33
2024-07-05T12:33
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 июл – РИА Новости. Украинские войска атаковали Петровский район Донецка с применением беспилотника-камикадзе, город также подвергается обстрелу кассетными снарядами, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 11.05 – город Донецк (Петровский район): беспилотный летательный аппарат – камикадзе", - говорится в сообщении, опубликованном представительства. По данным ведомства, в 10.50 и 10.55 по указанному району было выпущено по два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://radiosputnik.ru/20240605/bpla-1950577550.html
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Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия, СЦКК
Украинский дрон-камикадзе атаковал Донецк
Представительство ДНР: ВСУ атаковали Донецк с применением беспилотника-камикадзе