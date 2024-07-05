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Украинский дрон-камикадзе атаковал Донецк - РИА Новости, 05.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/donetsk-1957622709.html
Украинский дрон-камикадзе атаковал Донецк
Украинский дрон-камикадзе атаковал Донецк - РИА Новости, 05.07.2024
Украинский дрон-камикадзе атаковал Донецк
Украинские войска атаковали Петровский район Донецка с применением беспилотника-камикадзе, город также подвергается обстрелу кассетными снарядами, сообщило в... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T12:33
2024-07-05T12:33
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
происшествия
сцкк
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ДОНЕЦК, 5 июл – РИА Новости. Украинские войска атаковали Петровский район Донецка с применением беспилотника-камикадзе, город также подвергается обстрелу кассетными снарядами, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 11.05 – город Донецк (Петровский район): беспилотный летательный аппарат – камикадзе", - говорится в сообщении, опубликованном представительства. По данным ведомства, в 10.50 и 10.55 по указанному району было выпущено по два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://radiosputnik.ru/20240605/bpla-1950577550.html
петровский район
донецк
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, происшествия, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия, СЦКК
Украинский дрон-камикадзе атаковал Донецк

Представительство ДНР: ВСУ атаковали Донецк с применением беспилотника-камикадзе

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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ДОНЕЦК, 5 июл – РИА Новости. Украинские войска атаковали Петровский район Донецка с применением беспилотника-камикадзе, город также подвергается обстрелу кассетными снарядами, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 11.05 – город Донецк (Петровский район): беспилотный летательный аппарат – камикадзе", - говорится в сообщении, опубликованном представительства.
По данным ведомства, в 10.50 и 10.55 по указанному району было выпущено по два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Сгоревший автомобиль после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
СМИ: в Донецке появилась "дорога смерти" из-за украинских БПЛА
5 июня, 10:01
 
Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияСЦКК
 
 
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