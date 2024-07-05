https://ria.ru/20240705/donetsk-1957622709.html

Украинский дрон-камикадзе атаковал Донецк

Украинский дрон-камикадзе атаковал Донецк - РИА Новости, 05.07.2024

Украинский дрон-камикадзе атаковал Донецк

Украинские войска атаковали Петровский район Донецка с применением беспилотника-камикадзе, город также подвергается обстрелу кассетными снарядами, сообщило в... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T12:33

2024-07-05T12:33

2024-07-05T12:33

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

происшествия

сцкк

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ДОНЕЦК, 5 июл – РИА Новости. Украинские войска атаковали Петровский район Донецка с применением беспилотника-камикадзе, город также подвергается обстрелу кассетными снарядами, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 11.05 – город Донецк (Петровский район): беспилотный летательный аппарат – камикадзе", - говорится в сообщении, опубликованном представительства. По данным ведомства, в 10.50 и 10.55 по указанному району было выпущено по два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://radiosputnik.ru/20240605/bpla-1950577550.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, происшествия, сцкк