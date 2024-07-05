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В Подмосковье трое мужчин устроили ледяной душ прохожим - РИА Новости, 05.07.2024
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15:49 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/domodedovo-1957697977.html
В Подмосковье трое мужчин устроили ледяной душ прохожим
В Подмосковье трое мужчин устроили ледяной душ прохожим - РИА Новости, 05.07.2024
В Подмосковье трое мужчин устроили ледяной душ прохожим
Дело о хулиганстве возбудили против троих мужчин, поливавших прохожих из шланга водой в Домодедово, сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД РФ... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T15:49
2024-07-05T15:49
происшествия
московская область (подмосковье)
домодедово
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Дело о хулиганстве возбудили против троих мужчин, поливавших прохожих из шланга водой в Домодедово, сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. "Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городскому округу Домодедово по подозрению в грубом нарушении общественного порядка задержали троих иногородних мужчин в возрасте от 23 до 26 лет", - сказала Петрова. По информации полиции, злоумышленники во дворе дома на улице Курыжова из шланга поливали водой проходящих людей. Сотрудники управляющей компании сделали им замечание. "После этого между двумя правонарушителями и работниками произошёл конфликт, переросший в драку. Во время потасовки третий злоумышленник поливал холодной водой сотрудников компании", - добавила Петрова. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". Домодедовским городским судом им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
https://ria.ru/20240703/taksist-1957188217.html
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происшествия, московская область (подмосковье), домодедово
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Домодедово
В Подмосковье трое мужчин устроили ледяной душ прохожим

В Домодедово задержали троих мужчин, поливавших прохожих водой из шланга

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Дело о хулиганстве возбудили против троих мужчин, поливавших прохожих из шланга водой в Домодедово, сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
«
"Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городскому округу Домодедово по подозрению в грубом нарушении общественного порядка задержали троих иногородних мужчин в возрасте от 23 до 26 лет", - сказала Петрова.
По информации полиции, злоумышленники во дворе дома на улице Курыжова из шланга поливали водой проходящих людей. Сотрудники управляющей компании сделали им замечание.
"После этого между двумя правонарушителями и работниками произошёл конфликт, переросший в драку. Во время потасовки третий злоумышленник поливал холодной водой сотрудников компании", - добавила Петрова.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". Домодедовским городским судом им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Домодедово
 
 
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