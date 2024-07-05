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В Вологодской области сгорел дом, где прописаны 45 человек - РИА Новости, 05.07.2024
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09:57 05.07.2024 (обновлено: 10:53 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/dom-1957568445.html
В Вологодской области сгорел дом, где прописаны 45 человек
В Вологодской области сгорел дом, где прописаны 45 человек - РИА Новости, 05.07.2024
В Вологодской области сгорел дом, где прописаны 45 человек
Многоквартирный деревянный дом, где прописаны около 45 человек, сгорел в городе Сокол Вологодской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T09:57
2024-07-05T10:53
происшествия
вологодская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Многоквартирный деревянный дом, где прописаны около 45 человек, сгорел в городе Сокол Вологодской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале."В Соколе на улице Мусинского беда - после удара молнии сгорел 12-квартирный 2-х этажный деревянный дом. Прописаны около 45 человек, уточняем, сколько проживало на время пожара. На место отправил своего первого зама Юрия Умеренко, готовится оперативный штаб и маневренный фонд", – написал он.Как уточнил врио губернатора, погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет. В настоящее время завершается тушение пожара.
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происшествия, вологодская область
Происшествия, Вологодская область
В Вологодской области сгорел дом, где прописаны 45 человек

В Вологодской области от удара молнии сгорел дом, где прописаны около 45 человек

© Фото : ГУ МЧС России по Вологодской областиСотрудник МЧС во время ликвидации пожара в городе Сокол Вологодской области
Сотрудник МЧС во время ликвидации пожара в городе Сокол Вологодской области - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Вологодской области
Сотрудник МЧС во время ликвидации пожара в городе Сокол Вологодской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Многоквартирный деревянный дом, где прописаны около 45 человек, сгорел в городе Сокол Вологодской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.
"В Соколе на улице Мусинского беда - после удара молнии сгорел 12-квартирный 2-х этажный деревянный дом. Прописаны около 45 человек, уточняем, сколько проживало на время пожара. На место отправил своего первого зама Юрия Умеренко, готовится оперативный штаб и маневренный фонд", – написал он.
Как уточнил врио губернатора, погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет. В настоящее время завершается тушение пожара.
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ПроисшествияВологодская область
 
 
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