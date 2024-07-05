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В Вологодской области сгорел дом, где прописаны 45 человек

В Вологодской области сгорел дом, где прописаны 45 человек - РИА Новости, 05.07.2024

В Вологодской области сгорел дом, где прописаны 45 человек

Многоквартирный деревянный дом, где прописаны около 45 человек, сгорел в городе Сокол Вологодской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T09:57

2024-07-05T09:57

2024-07-05T10:53

происшествия

вологодская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Многоквартирный деревянный дом, где прописаны около 45 человек, сгорел в городе Сокол Вологодской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале."В Соколе на улице Мусинского беда - после удара молнии сгорел 12-квартирный 2-х этажный деревянный дом. Прописаны около 45 человек, уточняем, сколько проживало на время пожара. На место отправил своего первого зама Юрия Умеренко, готовится оперативный штаб и маневренный фонд", – написал он.Как уточнил врио губернатора, погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет. В настоящее время завершается тушение пожара.

https://ria.ru/20240606/pozhar-1951090235.html

вологодская область

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происшествия, вологодская область