https://ria.ru/20240705/dom-1957568445.html
В Вологодской области сгорел дом, где прописаны 45 человек
В Вологодской области сгорел дом, где прописаны 45 человек - РИА Новости, 05.07.2024
В Вологодской области сгорел дом, где прописаны 45 человек
Многоквартирный деревянный дом, где прописаны около 45 человек, сгорел в городе Сокол Вологодской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T09:57
2024-07-05T09:57
2024-07-05T10:53
происшествия
вологодская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957569072_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_a980abee68bd65aa5e6908653059fbfa.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Многоквартирный деревянный дом, где прописаны около 45 человек, сгорел в городе Сокол Вологодской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале."В Соколе на улице Мусинского беда - после удара молнии сгорел 12-квартирный 2-х этажный деревянный дом. Прописаны около 45 человек, уточняем, сколько проживало на время пожара. На место отправил своего первого зама Юрия Умеренко, готовится оперативный штаб и маневренный фонд", – написал он.Как уточнил врио губернатора, погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет. В настоящее время завершается тушение пожара.
https://ria.ru/20240606/pozhar-1951090235.html
вологодская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957569072_0:0:960:719_1920x0_80_0_0_33568d89084a429f632181b2d4116d76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вологодская область
Происшествия, Вологодская область
В Вологодской области сгорел дом, где прописаны 45 человек
В Вологодской области от удара молнии сгорел дом, где прописаны около 45 человек