https://ria.ru/20240705/dnr-1957790562.html

В ДНР возобновила работу угольная шахта "Заря"

В ДНР возобновила работу угольная шахта "Заря" - РИА Новости, 05.07.2024

В ДНР возобновила работу угольная шахта "Заря"

Угольная шахта "Заря" в городе Снежное в ДНР возобновила работу после длительного простоя, промышленные запасы оцениваются в 840 тысяч тонн, сообщил глава... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T22:30

2024-07-05T22:30

2024-07-05T22:30

в мире

снежное

донецкая народная республика

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Угольная шахта "Заря" в городе Снежное в ДНР возобновила работу после длительного простоя, промышленные запасы оцениваются в 840 тысяч тонн, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. "Сегодня после длительного простоя возобновила работу шахта "Заря" в Снежном – там введен в эксплуатацию новый очистной забой", - говорится в сообщении. По данным главы региона, промышленные запасы оцениваются в 840 тысяч тонн, это позволит осуществлять добычу высококачественного угля марки "А" в течение двух лет. Он отмечает, что за 2,5 месяца удалось отремонтировать и заменить оборудование, установить новый очистной комбайн и подготовить новую лаву (подземная очистная горная выработка) к запуску. "Поздравляю коллектив шахты, желаю продуктивной работы!", - добавил Пушилин.

https://ria.ru/20230721/koridor-1885412977.html

https://ria.ru/20221213/rabota-1838421444.html

снежное

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, снежное, донецкая народная республика, денис пушилин