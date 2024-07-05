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В ДНР возобновила работу угольная шахта "Заря" - РИА Новости, 05.07.2024
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22:30 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/dnr-1957790562.html
В ДНР возобновила работу угольная шахта "Заря"
В ДНР возобновила работу угольная шахта "Заря" - РИА Новости, 05.07.2024
В ДНР возобновила работу угольная шахта "Заря"
Угольная шахта "Заря" в городе Снежное в ДНР возобновила работу после длительного простоя, промышленные запасы оцениваются в 840 тысяч тонн, сообщил глава... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T22:30
2024-07-05T22:30
в мире
снежное
донецкая народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Угольная шахта "Заря" в городе Снежное в ДНР возобновила работу после длительного простоя, промышленные запасы оцениваются в 840 тысяч тонн, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. "Сегодня после длительного простоя возобновила работу шахта "Заря" в Снежном – там введен в эксплуатацию новый очистной забой", - говорится в сообщении. По данным главы региона, промышленные запасы оцениваются в 840 тысяч тонн, это позволит осуществлять добычу высококачественного угля марки "А" в течение двух лет. Он отмечает, что за 2,5 месяца удалось отремонтировать и заменить оборудование, установить новый очистной комбайн и подготовить новую лаву (подземная очистная горная выработка) к запуску. "Поздравляю коллектив шахты, желаю продуктивной работы!", - добавил Пушилин.
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в мире, снежное, донецкая народная республика, денис пушилин
В мире, Снежное, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
В ДНР возобновила работу угольная шахта "Заря"

Пушилин: шахта "Заря" в Снежном возобновила работу после длительного простоя

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкШахтер на крыше здания шахты "Заря" в городе Снежное Донецкой области
Шахтер на крыше здания шахты Заря в городе Снежное Донецкой области - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Шахтер на крыше здания шахты "Заря" в городе Снежное Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Угольная шахта "Заря" в городе Снежное в ДНР возобновила работу после длительного простоя, промышленные запасы оцениваются в 840 тысяч тонн, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале.
"Сегодня после длительного простоя возобновила работу шахта "Заря" в Снежном – там введен в эксплуатацию новый очистной забой", - говорится в сообщении.
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По данным главы региона, промышленные запасы оцениваются в 840 тысяч тонн, это позволит осуществлять добычу высококачественного угля марки "А" в течение двух лет. Он отмечает, что за 2,5 месяца удалось отремонтировать и заменить оборудование, установить новый очистной комбайн и подготовить новую лаву (подземная очистная горная выработка) к запуску.
"Поздравляю коллектив шахты, желаю продуктивной работы!", - добавил Пушилин.
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