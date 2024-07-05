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В Херсонской области пресекли переправку диверсантов ВСУ
В Херсонской области пресекли переправку диверсантов ВСУ - РИА Новости, 05.07.2024
В Херсонской области пресекли переправку диверсантов ВСУ
В Херсонской области пресекли попытку переправки группы диверсантов ВСУ на левый берег Днепра, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T10:36
2024-07-05T10:36
2024-07-05T10:39
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. В Херсонской области пресекли попытку переправки группы диверсантов ВСУ на левый берег Днепра, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо своем Telegram-канале. "Операторы FPV-дронов ВДВ группировки войск "Днепр" ночью пресекли попытку переправки диверсионно-разведывательной группы противника на левый берег Днепра", - написал Сальдо.Также, по его словам, за сутки десантники уничтожили на правобережье продовольственный склад украинских боевиков, спрятанный в автофуре, и укрытый в сарае боекомплект минометного расчета. Сальдо опубликовал видео поражения вражеских целей, в том числе на реке Днепр.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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Работа операторов FPV-дронов ВДВ на Херсонском направлении
Операторы FPV-дронов ВДВ группировки войск «Днепр» ночью пресекли попытку переправки диверсионно-разведывательной группы противника на левый берег Днепра. Кроме этого, за сутки десантники уничтожили не правобережье продовольственный склад украинских боевиков, спрятанный в автофуре, и укрытый в сарае боекомплект миномётного расчёта.
Преимуществом FPV-дронов перед обычными квадрокоптерами является удобная для оператора ориентация в пространстве и очень высокая скорость, превышающая 100 км/ч. Поэтому их трудно обнаружить и перехватить, они высокоманевренны. Это позволяет эффективно уничтожать движущиеся объекты противника, живую силу в блиндажах и специальных укрытиях, а также любые другие цели.
2024-07-05T10:36
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херсонская область , вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
В Херсонской области пресекли переправку диверсантов ВСУ
Сальдо: в Херсонской области пресекли попытку переправки группы диверсантов ВСУ