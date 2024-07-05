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В Омске маленькая девочка погибла, упав с турника
В Омске маленькая девочка погибла, упав с турника - РИА Новости, 05.07.2024
В Омске маленькая девочка погибла, упав с турника
Девятилетняя девочка раскачивалась на турнике в Омске и сорвалась, разбила голову и погибла, рассказала пресс-служба СУ СК России по Омской области в... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T20:45
2024-07-05T20:45
2024-07-05T20:45
происшествия
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россия
омская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 5 июл - РИА Новости. Девятилетняя девочка раскачивалась на турнике в Омске и сорвалась, разбила голову и погибла, рассказала пресс-служба СУ СК России по Омской области в Telegram-канале. Инцидент произошел днем во дворе дома на улице Крупской 13/3 в Омске. "Гулявшая 9-летняя девочка, пытаясь сделать упражнение на турнике, ударилась головой об опору и упала на землю, получив тяжелую травму. Ребенок скончался на месте происшествия", - рассказали в пресс-службе. Следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.
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происшествия, омск, россия, омская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омск, Россия, Омская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Омске маленькая девочка погибла, упав с турника
СК: в Омске девятилетняя девочка упала с турника и погибла