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В Омске маленькая девочка погибла, упав с турника

В Омске маленькая девочка погибла, упав с турника - РИА Новости, 05.07.2024

В Омске маленькая девочка погибла, упав с турника

Девятилетняя девочка раскачивалась на турнике в Омске и сорвалась, разбила голову и погибла, рассказала пресс-служба СУ СК России по Омской области в... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T20:45

2024-07-05T20:45

2024-07-05T20:45

происшествия

омск

россия

омская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ОМСК, 5 июл - РИА Новости. Девятилетняя девочка раскачивалась на турнике в Омске и сорвалась, разбила голову и погибла, рассказала пресс-служба СУ СК России по Омской области в Telegram-канале. Инцидент произошел днем во дворе дома на улице Крупской 13/3 в Омске. "Гулявшая 9-летняя девочка, пытаясь сделать упражнение на турнике, ударилась головой об опору и упала на землю, получив тяжелую травму. Ребенок скончался на месте происшествия", - рассказали в пресс-службе. Следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

https://ria.ru/20240524/rebenok-1948167272.html

омск

россия

омская область

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происшествия, омск, россия, омская область, следственный комитет россии (ск рф)