https://ria.ru/20240705/delo-1957611951.html

После атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск возбудили уголовное дело о теракте

После атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск возбудили уголовное дело о теракте - РИА Новости, 05.07.2024

После атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск возбудили уголовное дело о теракте

Уголовное дело по статье о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T11:56

2024-07-05T11:56

2024-07-05T12:09

специальная военная операция на украине

приморско-ахтарск

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957558462_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_9c3e07eb302a355b133cb943bc7ecabe.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Уголовное дело по статье о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.В ночь на пятницу глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в Приморско-Ахтарске в результате атаки беспилотников ВСУ шесть человек были госпитализированы, повреждён жилой дом, нарушена работа энергоподстанции, позднее шестилетняя девочка скончалась в больнице."Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки вооруженных формирований Украины города Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае", - сказала она.Подчеркивается, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил принять меры для установления лиц в ВСУ, которые отдавали и исполняли преступные приказы об атаке гражданских объектов.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

приморско-ахтарск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

приморско-ахтарск, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия