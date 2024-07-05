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После атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск возбудили уголовное дело о теракте - РИА Новости, 05.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:56 05.07.2024 (обновлено: 12:09 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/delo-1957611951.html
После атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск возбудили уголовное дело о теракте
После атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск возбудили уголовное дело о теракте - РИА Новости, 05.07.2024
После атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск возбудили уголовное дело о теракте
Уголовное дело по статье о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T11:56
2024-07-05T12:09
специальная военная операция на украине
приморско-ахтарск
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Уголовное дело по статье о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.В ночь на пятницу глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в Приморско-Ахтарске в результате атаки беспилотников ВСУ шесть человек были госпитализированы, повреждён жилой дом, нарушена работа энергоподстанции, позднее шестилетняя девочка скончалась в больнице."Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки вооруженных формирований Украины города Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае", - сказала она.Подчеркивается, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил принять меры для установления лиц в ВСУ, которые отдавали и исполняли преступные приказы об атаке гражданских объектов.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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приморско-ахтарск, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Приморско-Ахтарск, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Происшествия
После атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск возбудили уголовное дело о теракте

СК: после атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск возбудили дело по статье о теракте

© Фото очевидцаПоследствия атаки беспилотников ВСУ в Приморско-Ахтарске
Последствия атаки беспилотников ВСУ в Приморско-Ахтарске - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фото очевидца
Последствия атаки беспилотников ВСУ в Приморско-Ахтарске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Уголовное дело по статье о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
В ночь на пятницу глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в Приморско-Ахтарске в результате атаки беспилотников ВСУ шесть человек были госпитализированы, повреждён жилой дом, нарушена работа энергоподстанции, позднее шестилетняя девочка скончалась в больнице.
"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки вооруженных формирований Украины города Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае", - сказала она.
Подчеркивается, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил принять меры для установления лиц в ВСУ, которые отдавали и исполняли преступные приказы об атаке гражданских объектов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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25 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПриморско-АхтарскСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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