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Модернизация коммуникаций в липецком Данкове обойдется в 79 млн рублей - РИА Новости, 05.07.2024
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Липецкая область
 
17:01 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/dankov-1957721675.html
Модернизация коммуникаций в липецком Данкове обойдется в 79 млн рублей
Модернизация коммуникаций в липецком Данкове обойдется в 79 млн рублей - РИА Новости, 05.07.2024
Модернизация коммуникаций в липецком Данкове обойдется в 79 млн рублей
В городе Данков Липецкой области модернизируют сети водоотведения, в результате чего более 3,5 тысячи данковчан получат более качественные услуги ЖКХ, на эти... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T17:01
2024-07-05T17:01
липецкая область
данков
грязи
игорь артамонов
жкх
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ЛИПЕЦК, 5 июл - РИА Новости. В городе Данков Липецкой области модернизируют сети водоотведения, в результате чего более 3,5 тысячи данковчан получат более качественные услуги ЖКХ, на эти цели предусмотрено 79 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он рассказал, что в ходе ремонтных работ будут усовершенствованы действующая магистраль и демонтирована канализационно-насосная станция в старой части города. По словам Артамонова, коммуникации там безнадежно устарели - они были проложены еще в 60-е года прошлого столетия и в настоящее время не выдерживают возросшей на них нагрузки. На обновление сетей водоотведения направлено 79 миллионов рублей в рамках госпрограммы "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ". Губернатор отметил, что модернизация позволит повысить мощность и улучшить качество водоотведения почти у 3,5 тысячи жителей города. "Это не единственный крупный коммунальный проект в Данкове. В рамках специальных казначейских кредитов в городе реконструируют канализационную насосную станцию. В прошлом году Липецкая область из федерального бюджета получила 1,3 миллиарда рублей. Также на выделенные средства реконструируют очистные сооружения в городе Грязи и в поселке Агроном Лебедянского района, в Липецке — системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения района ЛТЗ", — прокомментировал Артамонов.
https://ria.ru/20240704/kadry-1957444902.html
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данков, грязи, игорь артамонов, жкх
Липецкая область, Данков, Грязи, Игорь Артамонов, ЖКХ

Модернизация коммуникаций в липецком Данкове обойдется в 79 млн рублей

© Фото : Правительство Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фото : Правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 5 июл - РИА Новости. В городе Данков Липецкой области модернизируют сети водоотведения, в результате чего более 3,5 тысячи данковчан получат более качественные услуги ЖКХ, на эти цели предусмотрено 79 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он рассказал, что в ходе ремонтных работ будут усовершенствованы действующая магистраль и демонтирована канализационно-насосная станция в старой части города.
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По словам Артамонова, коммуникации там безнадежно устарели - они были проложены еще в 60-е года прошлого столетия и в настоящее время не выдерживают возросшей на них нагрузки.
На обновление сетей водоотведения направлено 79 миллионов рублей в рамках госпрограммы "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ".
Губернатор отметил, что модернизация позволит повысить мощность и улучшить качество водоотведения почти у 3,5 тысячи жителей города.
"Это не единственный крупный коммунальный проект в Данкове. В рамках специальных казначейских кредитов в городе реконструируют канализационную насосную станцию. В прошлом году Липецкая область из федерального бюджета получила 1,3 миллиарда рублей. Также на выделенные средства реконструируют очистные сооружения в городе Грязи и в поселке Агроном Лебедянского района, в Липецке — системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения района ЛТЗ", — прокомментировал Артамонов.
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Липецкая областьДанковГрязиИгорь АртамоновЖКХ
 
 
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