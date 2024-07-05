https://ria.ru/20240705/dagestan-1957772736.html

Теракты в Дагестане не остановили поток туристов, заявил Меликов

Теракты в Дагестане не остановили поток туристов, заявил Меликов - РИА Новости, 05.07.2024

Теракты в Дагестане не остановили поток туристов, заявил Меликов

Теракты, произошедшие 23 июня в Дагестане, не остановили поток туристов в республику, а лишь вызвали некоторое снижение количества бронирований, сообщил глава... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T20:33

2024-07-05T20:33

2024-07-05T20:34

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новости - туризм

махачкала

дербент

сергей меликов

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МАХАЧКАЛА, 5 июл - РИА Новости. Теракты, произошедшие 23 июня в Дагестане, не остановили поток туристов в республику, а лишь вызвали некоторое снижение количества бронирований, сообщил глава региона Сергей Меликов. "У нас по полмиллиона туристов прирост идет каждый год. Даже сейчас мы не наблюдаем оттока. Да, есть вещи, связанные с меньшим количеством бронирований, но потока туристов они (теракты) не остановили", – сказал Меликов в пятницу на пресс-конференции в Махачкале. По его словам, в ходе терактов дагестанские правоохранители доказали, что они при любых обстоятельствах готовы обеспечить безопасность людей в республике. "Конечно, это резонансное событие, оно, безусловно, отразилось на каких-то решениях наших гостей. Кто-то снял бронь, не полетел, кто-то решил взять паузу", – добавил глава республики. На следующий день после терактов Меликов в ходе пресс-подхода заявил, что Дагестан в состоянии обеспечить безопасность туристов, чтобы они не прерывали свой отдых в республике. В региональном минтурзиме отметили, что туроператоры Дагестана после терактов зафиксировали ряд обращений с просьбой от отмене или переносе туров, но массовой отмены туров, по данным ведомства, нет. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, в результате атаки погибли 22 человека, более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://ria.ru/20240624/rst-1955024749.html

https://ria.ru/20240623/turisty-1954932040.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новости - туризм, махачкала, дербент, сергей меликов, вооруженные нападения в дербенте и махачкале