https://ria.ru/20240705/dagestan-1957772736.html
Теракты в Дагестане не остановили поток туристов, заявил Меликов
Теракты в Дагестане не остановили поток туристов, заявил Меликов - РИА Новости, 05.07.2024
Теракты в Дагестане не остановили поток туристов, заявил Меликов
Теракты, произошедшие 23 июня в Дагестане, не остановили поток туристов в республику, а лишь вызвали некоторое снижение количества бронирований, сообщил глава... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T20:33
2024-07-05T20:33
2024-07-05T20:34
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сергей меликов
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МАХАЧКАЛА, 5 июл - РИА Новости. Теракты, произошедшие 23 июня в Дагестане, не остановили поток туристов в республику, а лишь вызвали некоторое снижение количества бронирований, сообщил глава региона Сергей Меликов. "У нас по полмиллиона туристов прирост идет каждый год. Даже сейчас мы не наблюдаем оттока. Да, есть вещи, связанные с меньшим количеством бронирований, но потока туристов они (теракты) не остановили", – сказал Меликов в пятницу на пресс-конференции в Махачкале. По его словам, в ходе терактов дагестанские правоохранители доказали, что они при любых обстоятельствах готовы обеспечить безопасность людей в республике. "Конечно, это резонансное событие, оно, безусловно, отразилось на каких-то решениях наших гостей. Кто-то снял бронь, не полетел, кто-то решил взять паузу", – добавил глава республики. На следующий день после терактов Меликов в ходе пресс-подхода заявил, что Дагестан в состоянии обеспечить безопасность туристов, чтобы они не прерывали свой отдых в республике. В региональном минтурзиме отметили, что туроператоры Дагестана после терактов зафиксировали ряд обращений с просьбой от отмене или переносе туров, но массовой отмены туров, по данным ведомства, нет. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, в результате атаки погибли 22 человека, более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
https://ria.ru/20240624/rst-1955024749.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, махачкала, дербент, сергей меликов, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Туризм, Новости - Туризм, Махачкала, Дербент, Сергей Меликов, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Теракты в Дагестане не остановили поток туристов, заявил Меликов
Глава Дагестана Меликов: теракты 23 июня не остановили поток туристов
МАХАЧКАЛА, 5 июл - РИА Новости. Теракты, произошедшие 23 июня в Дагестане, не остановили поток туристов в республику, а лишь вызвали некоторое снижение количества бронирований, сообщил глава региона Сергей Меликов.
"У нас по полмиллиона туристов прирост идет каждый год. Даже сейчас мы не наблюдаем оттока. Да, есть вещи, связанные с меньшим количеством бронирований, но потока туристов они (теракты) не остановили", – сказал Меликов в пятницу на пресс-конференции в Махачкале
.
По его словам, в ходе терактов дагестанские правоохранители доказали, что они при любых обстоятельствах готовы обеспечить безопасность людей в республике.
"Конечно, это резонансное событие, оно, безусловно, отразилось на каких-то решениях наших гостей. Кто-то снял бронь, не полетел, кто-то решил взять паузу", – добавил глава республики.
На следующий день после терактов Меликов в ходе пресс-подхода заявил, что Дагестан в состоянии обеспечить безопасность туристов, чтобы они не прерывали свой отдых в республике. В региональном минтурзиме отметили, что туроператоры Дагестана после терактов зафиксировали ряд обращений с просьбой от отмене или переносе туров, но массовой отмены туров, по данным ведомства, нет.
В Дербенте
и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, в результате атаки погибли 22 человека, более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.