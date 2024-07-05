Рейтинг@Mail.ru
Бронепробег "Дорога мужества" стартует 9 июля - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/broneprobeg-1957682763.html
Бронепробег "Дорога мужества" стартует 9 июля
Бронепробег "Дорога мужества" стартует 9 июля - РИА Новости, 05.07.2024
Бронепробег "Дорога мужества" стартует 9 июля
Шестой бронепробег "Дорога мужества", посвященный в этом году 80-летию операции "Багратион", в ходе которой от нацистов была освобождена Белорусская ССР,... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T14:59
2024-07-05T14:59
россия
владимир путин
белоруссия
москва
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155565/98/1555659822_0:182:2888:1807_1920x0_80_0_0_93fc8b8cdb349a439d2a6a0cdb889cd1.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Шестой бронепробег "Дорога мужества", посвященный в этом году 80-летию операции "Багратион", в ходе которой от нацистов была освобождена Белорусская ССР, пройдет с 9 по 16 июля, сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия. "С 9 по 16 июля 2024 года межрегиональная общественная организация содействия изучению и эксплуатации военной техники "Военно-техническое общество" проведет шестой бронепробег "Дорога Мужества". В этом году он посвящен 80-летию операции "Багратион", освободившей Белоруссию от немецко-фашистских захватчиков. Колонна демилитаризованной военной техники пройдет по маршруту: Москва – Вязьма – Смоленск – Орша – агрогородок Александрия – Могилев – Смоленск – Вязьма — Москва", - говорится в сообщении. В рамках пробега его участники преодолеют более 1250 километров пути. В состав колонны войдет отреставрированная техника, которая ранее находилась на вооружении армии СССР: БРДМ-1, БРДМ-2, БТР-40, БМ-13 НМ "Катюша", БМ-8-24, а также военные автомобили: ГАЗ-24 "Волга", ГАЗ-69, ГАЗ-67, УАЗ-469, ЗИС-151, ЗИЛ-157, ЗИЛ-131, ГАЗ-63 АС-1, ЗИС-5 и ГАЗ 66 КШМ. Безопасность мероприятия, а также сопровождение колонны обеспечат военнослужащие военной автомобильной инспекции Росгвардии. "Россию и Беларусь объединяет не только славное прошлое, но и настоящее, в котором мы вместе защищаем память о героических подвигах наших отцов и дедов и отстаиваем справедливость, не давая забыть о зверствах нацистов и оправдать их", — цитируется в сообщении организатор бронепробега, президент "Военно-технического общества" Алексей Мигалин. Первый бронепробег "Дорога Мужества" состоялся в июне 2017 года и вошел в Книгу рекордов России как самый длительный марш-бросок, совершаемый на бронетехнике в мирное время. За пять дней колонна из 15 единиц техники проехала более 2395 километров по городам, расположенных на территории России и Белоруссии. В 2020 году "Дорога Мужества" вошла в план основных мероприятий по проведению в России Года памяти и славы, разработанной по указу президента РФ Владимира Путина. Уже пять лет подряд данная акция поддерживается мэрией Москвы и Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240703/minsk-1957075618.html
https://ria.ru/20240703/minsk-1956904967.html
россия
белоруссия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155565/98/1555659822_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_40685e7907a5f91d2fb9d67036c4111c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, белоруссия, москва, в мире
Россия, Владимир Путин, Белоруссия, Москва, В мире
Бронепробег "Дорога мужества" стартует 9 июля

Шестой бронепробег "Дорога мужества" пройдет с 9 по 16 июля

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкБоевая машина "Катюша" во время старта ежегодного бронепробега "Дорога Мужества"
Боевая машина Катюша во время старта ежегодного бронепробега Дорога Мужества - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Боевая машина "Катюша" во время старта ежегодного бронепробега "Дорога Мужества". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Шестой бронепробег "Дорога мужества", посвященный в этом году 80-летию операции "Багратион", в ходе которой от нацистов была освобождена Белорусская ССР, пройдет с 9 по 16 июля, сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.
"С 9 по 16 июля 2024 года межрегиональная общественная организация содействия изучению и эксплуатации военной техники "Военно-техническое общество" проведет шестой бронепробег "Дорога Мужества". В этом году он посвящен 80-летию операции "Багратион", освободившей Белоруссию от немецко-фашистских захватчиков. Колонна демилитаризованной военной техники пройдет по маршруту: МоскваВязьмаСмоленск – Орша – агрогородок АлександрияМогилев – Смоленск – Вязьма — Москва", - говорится в сообщении.
Путь к Победе: к 80-летию освобождения Минска - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Путь к Победе: к 80-летию освобождения Минска
3 июля, 12:57
В рамках пробега его участники преодолеют более 1250 километров пути. В состав колонны войдет отреставрированная техника, которая ранее находилась на вооружении армии СССР: БРДМ-1, БРДМ-2, БТР-40, БМ-13 НМ "Катюша", БМ-8-24, а также военные автомобили: ГАЗ-24 "Волга", ГАЗ-69, ГАЗ-67, УАЗ-469, ЗИС-151, ЗИЛ-157, ЗИЛ-131, ГАЗ-63 АС-1, ЗИС-5 и ГАЗ 66 КШМ. Безопасность мероприятия, а также сопровождение колонны обеспечат военнослужащие военной автомобильной инспекции Росгвардии.
"Россию и Беларусь объединяет не только славное прошлое, но и настоящее, в котором мы вместе защищаем память о героических подвигах наших отцов и дедов и отстаиваем справедливость, не давая забыть о зверствах нацистов и оправдать их", — цитируется в сообщении организатор бронепробега, президент "Военно-технического общества" Алексей Мигалин.
Первый бронепробег "Дорога Мужества" состоялся в июне 2017 года и вошел в Книгу рекордов России как самый длительный марш-бросок, совершаемый на бронетехнике в мирное время. За пять дней колонна из 15 единиц техники проехала более 2395 километров по городам, расположенных на территории России и Белоруссии.
В 2020 году "Дорога Мужества" вошла в план основных мероприятий по проведению в России Года памяти и славы, разработанной по указу президента РФ Владимира Путина. Уже пять лет подряд данная акция поддерживается мэрией Москвы и Минобороны РФ.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Белорусская наступательная операция Багратион. Солдаты 1-го Белорусского фронта во время боевой операции - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
"Пятый удар Сталина". Что предприняла Красная армия в Белоруссии
3 июля, 08:00
 
РоссияВладимир ПутинБелоруссияМоскваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала