Бронепробег "Дорога мужества" стартует 9 июля
Шестой бронепробег "Дорога мужества" пройдет с 9 по 16 июля
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкБоевая машина "Катюша" во время старта ежегодного бронепробега "Дорога Мужества"
Боевая машина "Катюша" во время старта ежегодного бронепробега "Дорога Мужества". Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Шестой бронепробег "Дорога мужества", посвященный в этом году 80-летию операции "Багратион", в ходе которой от нацистов была освобождена Белорусская ССР, пройдет с 9 по 16 июля, сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.
"С 9 по 16 июля 2024 года межрегиональная общественная организация содействия изучению и эксплуатации военной техники "Военно-техническое общество" проведет шестой бронепробег "Дорога Мужества". В этом году он посвящен 80-летию операции "Багратион", освободившей Белоруссию от немецко-фашистских захватчиков. Колонна демилитаризованной военной техники пройдет по маршруту: Москва – Вязьма – Смоленск – Орша – агрогородок Александрия – Могилев – Смоленск – Вязьма — Москва", - говорится в сообщении.
Путь к Победе: к 80-летию освобождения Минска
3 июля, 12:57
В рамках пробега его участники преодолеют более 1250 километров пути. В состав колонны войдет отреставрированная техника, которая ранее находилась на вооружении армии СССР: БРДМ-1, БРДМ-2, БТР-40, БМ-13 НМ "Катюша", БМ-8-24, а также военные автомобили: ГАЗ-24 "Волга", ГАЗ-69, ГАЗ-67, УАЗ-469, ЗИС-151, ЗИЛ-157, ЗИЛ-131, ГАЗ-63 АС-1, ЗИС-5 и ГАЗ 66 КШМ. Безопасность мероприятия, а также сопровождение колонны обеспечат военнослужащие военной автомобильной инспекции Росгвардии.
"Россию и Беларусь объединяет не только славное прошлое, но и настоящее, в котором мы вместе защищаем память о героических подвигах наших отцов и дедов и отстаиваем справедливость, не давая забыть о зверствах нацистов и оправдать их", — цитируется в сообщении организатор бронепробега, президент "Военно-технического общества" Алексей Мигалин.
Первый бронепробег "Дорога Мужества" состоялся в июне 2017 года и вошел в Книгу рекордов России как самый длительный марш-бросок, совершаемый на бронетехнике в мирное время. За пять дней колонна из 15 единиц техники проехала более 2395 километров по городам, расположенных на территории России и Белоруссии.
В 2020 году "Дорога Мужества" вошла в план основных мероприятий по проведению в России Года памяти и славы, разработанной по указу президента РФ Владимира Путина. Уже пять лет подряд данная акция поддерживается мэрией Москвы и Минобороны РФ.