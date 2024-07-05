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Бронепробег "Дорога мужества" стартует 9 июля

Бронепробег "Дорога мужества" стартует 9 июля - РИА Новости, 05.07.2024

Бронепробег "Дорога мужества" стартует 9 июля

Шестой бронепробег "Дорога мужества", посвященный в этом году 80-летию операции "Багратион", в ходе которой от нацистов была освобождена Белорусская ССР,... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T14:59

2024-07-05T14:59

2024-07-05T14:59

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Шестой бронепробег "Дорога мужества", посвященный в этом году 80-летию операции "Багратион", в ходе которой от нацистов была освобождена Белорусская ССР, пройдет с 9 по 16 июля, сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия. "С 9 по 16 июля 2024 года межрегиональная общественная организация содействия изучению и эксплуатации военной техники "Военно-техническое общество" проведет шестой бронепробег "Дорога Мужества". В этом году он посвящен 80-летию операции "Багратион", освободившей Белоруссию от немецко-фашистских захватчиков. Колонна демилитаризованной военной техники пройдет по маршруту: Москва – Вязьма – Смоленск – Орша – агрогородок Александрия – Могилев – Смоленск – Вязьма — Москва", - говорится в сообщении. В рамках пробега его участники преодолеют более 1250 километров пути. В состав колонны войдет отреставрированная техника, которая ранее находилась на вооружении армии СССР: БРДМ-1, БРДМ-2, БТР-40, БМ-13 НМ "Катюша", БМ-8-24, а также военные автомобили: ГАЗ-24 "Волга", ГАЗ-69, ГАЗ-67, УАЗ-469, ЗИС-151, ЗИЛ-157, ЗИЛ-131, ГАЗ-63 АС-1, ЗИС-5 и ГАЗ 66 КШМ. Безопасность мероприятия, а также сопровождение колонны обеспечат военнослужащие военной автомобильной инспекции Росгвардии. "Россию и Беларусь объединяет не только славное прошлое, но и настоящее, в котором мы вместе защищаем память о героических подвигах наших отцов и дедов и отстаиваем справедливость, не давая забыть о зверствах нацистов и оправдать их", — цитируется в сообщении организатор бронепробега, президент "Военно-технического общества" Алексей Мигалин. Первый бронепробег "Дорога Мужества" состоялся в июне 2017 года и вошел в Книгу рекордов России как самый длительный марш-бросок, совершаемый на бронетехнике в мирное время. За пять дней колонна из 15 единиц техники проехала более 2395 километров по городам, расположенных на территории России и Белоруссии. В 2020 году "Дорога Мужества" вошла в план основных мероприятий по проведению в России Года памяти и славы, разработанной по указу президента РФ Владимира Путина. Уже пять лет подряд данная акция поддерживается мэрией Москвы и Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240703/minsk-1957075618.html

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