https://ria.ru/20240705/britaniya-1957756286.html

Лейбористы получили не менее 412 мандатов на выборах в парламент Британии

Лейбористы получили не менее 412 мандатов на выборах в парламент Британии - РИА Новости, 05.07.2024

Лейбористы получили не менее 412 мандатов на выборах в парламент Британии

Лейбористская партия получила по меньшей мере 412 депутатских мандатов в победных для партии парламентских выборах после подсчета результатов голосования в 648... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T18:51

2024-07-05T18:51

2024-07-05T18:51

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Лейбористская партия получила по меньшей мере 412 депутатских мандатов в победных для партии парламентских выборах после подсчета результатов голосования в 648 избирательных округах, ожидаются результаты лишь в двух округах, следует из данных избиркома, опубликованных изданием Guardian по состоянию на 16.20 мск. Так, уступившая лейбористам Консервативная партия сохранила за собой лишь 121 кресло в Палате общин. За ней следуют либеральные демократы с 71 мандатом, для которых это стало рекордом. Значительное число мест (37) в парламенте утратила Шотландская национальная партия, победившая лишь в девяти округах. Партия Найджела Фаража Reform UK получила четыре депутатских мандата. Ранее в пятницу после парламентских выборов лидер лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании после аудиенции у короля Карла III, поручившего ему сформировать правительство. Выборы в британский парламент состоялись 4 июля, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия, получив абсолютное большинство мест в Палате общин. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве премьер-министра, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.

https://ria.ru/20240705/peskov-1957731932.html

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в мире, великобритания, кир стармер, карл iii, выборы в европарламент — 2024