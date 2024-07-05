https://ria.ru/20240705/britaniya-1957740443.html
Новый премьер-министр Британии Стармер назначил глав МИД и Минобороны
Новый премьер-министр Британии Стармер назначил глав МИД и Минобороны - РИА Новости, 05.07.2024
Новый премьер-министр Британии Стармер назначил глав МИД и Минобороны
Дэвид Лэмми и Джон Хили стали соответственно руководителями министерства иностранных дел и министерства обороны Великобритании в кабмине нового премьер-министра РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T18:00
2024-07-05T18:00
2024-07-05T18:55
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Дэвид Лэмми и Джон Хили стали соответственно руководителями министерства иностранных дел и министерства обороны Великобритании в кабмине нового премьер-министра страны Кира Стармера, говорится в в заявлении, распространенном канцелярией премьера."Король (Великобритании Карл III - ред.) был рад утвердить следующие назначения: достопочтенного члена парламента Дэвида Лэмми в качестве министра иностранных дел... достопочтенного члена парламента Джона Хили в качества министра обороны", - сказано в заявлении.Уточняется, что главой МВД стала Иветт Купер, а министром финансов - Рейчел Ривс, министром энергетической безопасности назначен Эд Милибэнд, главой министерства юстиции назначена Шабана Махмуд. Все вышеперечисленные чиновники состоят в Лейбористской партии.В пятницу после парламентских выборов лидер лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании после аудиенции у короля Карла III, поручившего ему сформировать правительство. Выборы в британский парламент состоялись в четверг, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия, получив по меньшей мере 412 депутатских мандатов и закрепив за собой абсолютное большинство в Палате общин. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.
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в мире, великобритания, кир стармер, карл iii, парламентские выборы в британии – 2024, эд милибэнд
В мире, Великобритания, Кир Стармер, Карл III, Парламентские выборы в Британии – 2024, Эд Милибэнд
Новый премьер-министр Британии Стармер назначил глав МИД и Минобороны
Лэмми и Хили стали главами МИД и Минобороны Британии в правительстве Стармера