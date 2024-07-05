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Эксперт назвал причину поражения консерваторов на выборах в Британии
Эксперт назвал причину поражения консерваторов на выборах в Британии - РИА Новости, 05.07.2024
Эксперт назвал причину поражения консерваторов на выборах в Британии
Партия Консерваторов претерпела серьезное поражение на парламентских выборах в Великобритании, которые состоялись 4 июля, из-за своей провальной внутренней и... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T15:16
2024-07-05T15:16
2024-07-05T15:16
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великобритания
парламентские выборы в британии – 2024
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МОСКВА, 5 июля - РИА Новости. Партия Консерваторов претерпела серьезное поражение на парламентских выборах в Великобритании, которые состоялись 4 июля, из-за своей провальной внутренней и внешней политики, рассказал директор Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Александр Крамаренко в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". "В политике консерваторов все было бездарно в последние 30 лет... Внешняя политика, те же "челленджеры", которые они ввозили на Украину, а потом вывозили обратно. Это была ничто иное, как имитация силовой, "крутой" Британии", - отметил Крамаренко. Также эксперт отметил: "Cвоего рода "вершиной" за последние 10 лет был выход из Евросоюза, когда консерваторы отвечали воле подавляющего большинства населения Великобритании вернуть себе статус империи из кабалы брюссельской бюрократии". Выборы в британский парламент состоялись 4 июля, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия. Лидер партии, победившей на выборах в парламент, занимает пост премьер-министра страны и формирует правительство. Ранее премьер Великобритании и глава Консервативной партии страны Риши Сунак подтвердил, что покидает пост премьера по итогам выборов в парламент. Он позвонил лидеру лейбористов Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой.
https://ria.ru/20240705/sunak-1957607860.html
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в мире, великобритания, парламентские выборы в британии – 2024
В мире, Великобритания, Парламентские выборы в Британии – 2024
Эксперт назвал причину поражения консерваторов на выборах в Британии
Эксперт назвал поражение тори на выборах в Британии итогом их бездарной политики