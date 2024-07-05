https://ria.ru/20240705/britaniya-1957547166.html
Эксперт рассказал о кризисе в консервативной партии Британии
Эксперт рассказал о кризисе в консервативной партии Британии - РИА Новости, 05.07.2024
Эксперт рассказал о кризисе в консервативной партии Британии
Консервативная партия Великобритании находится в кризисе, который начался со времен выхода страны из ЕС и продолжается до сих пор, премьер-министру Риши Сунаку... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T07:32
2024-07-05T07:32
2024-07-05T07:32
в мире
великобритания
лондон
россия
риши сунак
маргарет тэтчер
евросоюз
мгимо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827027287_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_51677e9993018311f11a1063bfb31274.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Консервативная партия Великобритании находится в кризисе, который начался со времен выхода страны из ЕС и продолжается до сих пор, премьер-министру Риши Сунаку не хватило "твердой руки", чтобы в сложный для Лондона период взять на себя ответственность, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин. "Эти 100-150 мест, которые консерваторы получат в парламенте - провал и худший результат для консерваторов. Видимо, партия попала в кризис, из которого ей предстоит выходить. Это началось все с брекзита и до сих пор продолжается", - сказал Топорнин. По мнению эксперта, премьер-министр Сунак оказался не готов в сложное и переломное для Британии время "взять на себя ответственность для проведения определенных реформ". "Ему не хватило харизмы и опыта, чтобы твердой рукой, как Маргарет Тэтчер в свое время, вывести (Британию - ред.) на правильный путь. Он больше финансист, а не политик. Может быть, он бы и набрался опыта, если бы была хорошая экономическая ситуация", - добавил он. Топорнин подчеркнул, что Сунак не очень популярен среди граждан, так как британцы - достаточно консервативный народ. "Он принимал несуразные решения. Например, его специфическое решение отправить беженцев в Руанду", - отметил эксперт.
https://ria.ru/20240705/farazh-1957542973.html
https://ria.ru/20240704/vybory-1956787932.html
великобритания
лондон
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827027287_332:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_905300ed6961ef7975a19a66620c84da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, лондон, россия, риши сунак, маргарет тэтчер, евросоюз, мгимо
В мире, Великобритания, Лондон, Россия, Риши Сунак, Маргарет Тэтчер, Евросоюз, МГИМО
Эксперт рассказал о кризисе в консервативной партии Британии
Эксперт Топорнин: Сунаку не хватило твердой руки, чтобы выйти из кризиса
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Консервативная партия Великобритании находится в кризисе, который начался со времен выхода страны из ЕС и продолжается до сих пор, премьер-министру Риши Сунаку не хватило "твердой руки", чтобы в сложный для Лондона период взять на себя ответственность, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.
"Эти 100-150 мест, которые консерваторы получат в парламенте - провал и худший результат для консерваторов. Видимо, партия попала в кризис, из которого ей предстоит выходить. Это началось все с брекзита и до сих пор продолжается", - сказал Топорнин.
По мнению эксперта, премьер-министр Сунак оказался не готов в сложное и переломное для Британии время "взять на себя ответственность для проведения определенных реформ".
"Ему не хватило харизмы и опыта, чтобы твердой рукой, как Маргарет Тэтчер
в свое время, вывести (Британию - ред.) на правильный путь. Он больше финансист, а не политик. Может быть, он бы и набрался опыта, если бы была хорошая экономическая ситуация", - добавил он.
Топорнин подчеркнул, что Сунак не очень популярен среди граждан, так как британцы - достаточно консервативный народ. "Он принимал несуразные решения. Например, его специфическое решение отправить беженцев в Руанду", - отметил эксперт.