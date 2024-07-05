https://ria.ru/20240705/britaniya-1957526246.html

Лейбористы выигрывают парламентские выборы в Британии

Лейбористы выигрывают парламентские выборы в Британии - РИА Новости, 05.07.2024

Лейбористы выигрывают парламентские выборы в Британии

Лейбористская партия выигрывает парламентские выборы в Великобритании, получая 410 из 650 мест в Палате общин, в то время как консерваторы премьер-министра Риши РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T00:09

2024-07-05T00:09

2024-07-05T02:23

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Лейбористская партия выигрывает парламентские выборы в Великобритании, получая 410 из 650 мест в Палате общин, в то время как консерваторы премьер-министра Риши Сунака идут вторыми с лишь 131 мандатом, следует из данных опроса на выходе с избирательных участков.По данным опроса, проведенного институтом Ipsos UK для Sky News, BBC и ITV News, третье место должны занять либеральные демократы с 61 мандатом, а четвертое — молодая партия Reform UK Найджела Фаража с 13 местами.На пятом месте идет Шотландская национальная партия с 10 мандатами. Остальные политические силы, предположительно, распределят еще 25 мест в нижней палате парламента.Если опрос окажется верным, то это значит, что лейбористы обеспечат большинство мест в Палате общин с большим запасом, а их глава Кир Стармер, вероятно, станет новым премьер-министром страны.Из результатов опроса следует, что лейбористы получат на 209 мест в Палате общин больше, чем имели. Либеральные демократы в разы увеличат свое представительство в нижней палате парламента: с восьми до 61. Reform UK ранее и вовсе не имела мандатов.Что же до проигравших партий, то, помимо теряющих 241 место консерваторов, в этой категории оказывается и Шотландская национальная партия, которая может недосчитаться 38 мест.По итогам подсчета голосов в первых четырех округах Великобритании все четыре мандата на парламентских выборах отходят лейбористам.

https://ria.ru/20240610/britaniya-1951766654.html

https://ria.ru/20240704/vybory-1956787932.html

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