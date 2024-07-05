Лейбористы выигрывают парламентские выборы в Британии
Лейбористы выигрывают выборы в Британии с 410 мандатами в Палате общин
© AP Photo / Kin CheungВыборы в Британии
© AP Photo / Kin Cheung
Выборы в Британии
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Лейбористская партия выигрывает парламентские выборы в Великобритании, получая 410 из 650 мест в Палате общин, в то время как консерваторы премьер-министра Риши Сунака идут вторыми с лишь 131 мандатом, следует из данных опроса на выходе с избирательных участков.
По данным опроса, проведенного институтом Ipsos UK для Sky News, BBC и ITV News, третье место должны занять либеральные демократы с 61 мандатом, а четвертое — молодая партия Reform UK Найджела Фаража с 13 местами.
© AP Photo / Kin CheungРезультаты экзит-полла на выборах в Британии
© AP Photo / Kin Cheung
Результаты экзит-полла на выборах в Британии
На пятом месте идет Шотландская национальная партия с 10 мандатами. Остальные политические силы, предположительно, распределят еще 25 мест в нижней палате парламента.
Если опрос окажется верным, то это значит, что лейбористы обеспечат большинство мест в Палате общин с большим запасом, а их глава Кир Стармер, вероятно, станет новым премьер-министром страны.
Из результатов опроса следует, что лейбористы получат на 209 мест в Палате общин больше, чем имели. Либеральные демократы в разы увеличат свое представительство в нижней палате парламента: с восьми до 61. Reform UK ранее и вовсе не имела мандатов.
Что же до проигравших партий, то, помимо теряющих 241 место консерваторов, в этой категории оказывается и Шотландская национальная партия, которая может недосчитаться 38 мест.
По итогам подсчета голосов в первых четырех округах Великобритании все четыре мандата на парламентских выборах отходят лейбористам.
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