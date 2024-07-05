https://ria.ru/20240705/britaniya-1957525949.html

В Британии завершилось голосование на выборах

В Британии завершилось голосование на выборах - РИА Новости, 05.07.2024

В Британии завершилось голосование на выборах

Голосование завершилось на всеобщих выборах в британский парламент, по его итогам оппозиционная Лейбористская партия может впервые за 14 лет прийти к власти в... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T00:05

2024-07-05T00:05

2024-07-05T00:05

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Голосование завершилось на всеобщих выборах в британский парламент, по его итогам оппозиционная Лейбористская партия может впервые за 14 лет прийти к власти в стране. Избирательные участки открылись рано утром в 07.00 по местному времени (09.00 мск) и проработали до 22.00 (00.00 мск). Жители Британии избирали 650 депутатов - по одному от каждого избирательного округа - в палату общин (нижняя палата парламента). Победу одержит партия, которая получит большинство депутатских кресел, её лидер станет премьер-министром и возглавит британское правительство. После закрытия участков будут опубликованы первые результаты exit poll, начнется подсчет голосов. В течение ночи сформируется общая картина, а объявление предварительных результатов следует ожидать к утру пятницы. Согласно опросам общественного мнения, правящая партия консерваторов значительно уступает находящимся к ним в оппозиции лейбористам. По прогнозам, тори ожидает сокрушительное поражение. Они могут получить только 61 место в парламенте (около 9,4%), что станет для них худшим результатом по меньшей мере с 1900 года. В то же время лейбористам пророчат одну из крупнейших побед в современной парламентской истории с 470 мандатами. После оглашения окончательных результатов, лидер победившей партии должен направиться на аудиенцию к королю Карлу III, который назначит его премьер-министром и поручит ему сформировать правительство. Парламент нового созыва начнет работу 9 июля, а 17 июля британский монарх выступит с речью о планах правительства. Таким образом он откроет новую парламентскую сессию, что означает формальное начало парламентского года. В начале мая британский премьер Риши Сунак впервые признал, что находящаяся у власти Консервативная партия может потерпеть поражение на грядущих выборах. Заявление прозвучало после неудачи тори на местных выборах, в результате которых они потеряли почти половину мест в муниципальных советах. Позднее премьер выразил уверенность, что у правящей партии консерваторов есть шансы на победу.

https://ria.ru/20240704/britaniya-1957283023.html

https://ria.ru/20240704/vybory-1956787932.html

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в мире, карл iii, риши сунак, великобритания