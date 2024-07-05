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В Бразилии десять человек погибли в ДТП с автобусом - РИА Новости, 05.07.2024
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16:29 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/braziliya-1957709594.html
В Бразилии десять человек погибли в ДТП с автобусом
В Бразилии десять человек погибли в ДТП с автобусом - РИА Новости, 05.07.2024
В Бразилии десять человек погибли в ДТП с автобусом
Туристический автобус врезался в опорную стойку виадука автомагистрали в бразильском штате Сан-Паулу, десять человек погибли, более 40 получили ранения,... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:29
2024-07-05T16:29
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Туристический автобус врезался в опорную стойку виадука автомагистрали в бразильском штате Сан-Паулу, десять человек погибли, более 40 получили ранения, сообщает телеканал CNN Brasil со ссылкой на данные пожарной службы. ДТП произошло в пятницу утром в муниципалитете Итапетининга. Автобус, в котором находились 57 человек, направлялся из муниципалитета штата Сан-Паулу Итапева в город Апаресида. "Туристический автобус столкнулся с опорной стойкой виадука на 171 километре государственной автомагистрали... в Итапетининге в Сан-Паулу. На месте погибли десять человек", - сообщает телеканал со ссылкой на данные пожарной службы. В результате ДТП 42 человека пострадали, пять из них получили серьезные ранения. Полиция предполагает, что причиной ДТП могли стать "проблемы на дороге".
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в мире, сан-паулу (город), бразилия
В мире, Сан-Паулу (город), Бразилия
В Бразилии десять человек погибли в ДТП с автобусом

Автобус врезался в опорную стойку виадука в Бразилии, десять человек погибли

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПолицейский в Рио-де-Жанейро
Полицейский в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Полицейский в Рио-де-Жанейро. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Туристический автобус врезался в опорную стойку виадука автомагистрали в бразильском штате Сан-Паулу, десять человек погибли, более 40 получили ранения, сообщает телеканал CNN Brasil со ссылкой на данные пожарной службы.
ДТП произошло в пятницу утром в муниципалитете Итапетининга. Автобус, в котором находились 57 человек, направлялся из муниципалитета штата Сан-Паулу Итапева в город Апаресида.
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"Туристический автобус столкнулся с опорной стойкой виадука на 171 километре государственной автомагистрали... в Итапетининге в Сан-Паулу. На месте погибли десять человек", - сообщает телеканал со ссылкой на данные пожарной службы.
В результате ДТП 42 человека пострадали, пять из них получили серьезные ранения. Полиция предполагает, что причиной ДТП могли стать "проблемы на дороге".
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