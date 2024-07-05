https://ria.ru/20240705/braziliya-1957709594.html

В Бразилии десять человек погибли в ДТП с автобусом

В Бразилии десять человек погибли в ДТП с автобусом - РИА Новости, 05.07.2024

В Бразилии десять человек погибли в ДТП с автобусом

Туристический автобус врезался в опорную стойку виадука автомагистрали в бразильском штате Сан-Паулу, десять человек погибли, более 40 получили ранения,... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T16:29

2024-07-05T16:29

2024-07-05T16:29

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Туристический автобус врезался в опорную стойку виадука автомагистрали в бразильском штате Сан-Паулу, десять человек погибли, более 40 получили ранения, сообщает телеканал CNN Brasil со ссылкой на данные пожарной службы. ДТП произошло в пятницу утром в муниципалитете Итапетининга. Автобус, в котором находились 57 человек, направлялся из муниципалитета штата Сан-Паулу Итапева в город Апаресида. "Туристический автобус столкнулся с опорной стойкой виадука на 171 километре государственной автомагистрали... в Итапетининге в Сан-Паулу. На месте погибли десять человек", - сообщает телеканал со ссылкой на данные пожарной службы. В результате ДТП 42 человека пострадали, пять из них получили серьезные ранения. Полиция предполагает, что причиной ДТП могли стать "проблемы на дороге".

https://rsport.ria.ru/20230820/korintians-1891107485.html

https://ria.ru/20240421/germaniya-1941346653.html

сан-паулу (город)

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сан-паулу (город), бразилия