https://ria.ru/20240705/braziliya-1957709594.html
В Бразилии десять человек погибли в ДТП с автобусом
В Бразилии десять человек погибли в ДТП с автобусом - РИА Новости, 05.07.2024
В Бразилии десять человек погибли в ДТП с автобусом
Туристический автобус врезался в опорную стойку виадука автомагистрали в бразильском штате Сан-Паулу, десять человек погибли, более 40 получили ранения,... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:29
2024-07-05T16:29
2024-07-05T16:29
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Туристический автобус врезался в опорную стойку виадука автомагистрали в бразильском штате Сан-Паулу, десять человек погибли, более 40 получили ранения, сообщает телеканал CNN Brasil со ссылкой на данные пожарной службы. ДТП произошло в пятницу утром в муниципалитете Итапетининга. Автобус, в котором находились 57 человек, направлялся из муниципалитета штата Сан-Паулу Итапева в город Апаресида. "Туристический автобус столкнулся с опорной стойкой виадука на 171 километре государственной автомагистрали... в Итапетининге в Сан-Паулу. На месте погибли десять человек", - сообщает телеканал со ссылкой на данные пожарной службы. В результате ДТП 42 человека пострадали, пять из них получили серьезные ранения. Полиция предполагает, что причиной ДТП могли стать "проблемы на дороге".
https://rsport.ria.ru/20230820/korintians-1891107485.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сан-паулу (город), бразилия
В мире, Сан-Паулу (город), Бразилия
В Бразилии десять человек погибли в ДТП с автобусом
Автобус врезался в опорную стойку виадука в Бразилии, десять человек погибли