https://ria.ru/20240705/braziliya-1957543461.html

Экс-президенту Бразилии предъявили обвинения в присвоении госимущества

Экс-президенту Бразилии предъявили обвинения в присвоении госимущества - РИА Новости, 05.07.2024

Экс-президенту Бразилии предъявили обвинения в присвоении госимущества

Полиция предъявила экс-президенту Бразилии Жаиру Болсонару обвинения в присвоении госимущества и преступном сообществе в рамках дела о ювелирных украшениях,... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T06:16

2024-07-05T06:16

2024-07-05T06:16

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бразилия

саудовская аравия

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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 июл - РИА Новости. Полиция предъявила экс-президенту Бразилии Жаиру Болсонару обвинения в присвоении госимущества и преступном сообществе в рамках дела о ювелирных украшениях, сообщил новостной портал G1. "Федеральная полиция предъявила обвинение бывшему президенту Жаиру Болсонару в рамках расследования по делу о ювелирных украшениях, цель которого - выяснить, не присвоил ли он и его бывшие советники драгоценности на миллионы долларов, подаренные ему в качестве подарка, когда он был президентом Бразилии", - говорится в сообщении. Болсонару было предъявлено обвинение в растрате, присвоении государственного имущества, преступном сообществе и отмывании денег. Экс-президент всегда отрицал вину. Обвинения были предъявлены еще 11 людям. Ювелирные украшения были обнаружены в 2021 году при случайной проверке в багаже одного из министров правительства Болсонару, вернувшихся из рабочей поездки в Саудовскую Аравию. Тогда был изъят только комплект женских украшений стоимостью около 3 миллионов евро, предназначавшийся для первой леди Мишель Болсонару, годом позднее стало известно о существовании другого, мужского комплекта. Счетная палата Бразилии обязала Болсонару сдать эти подарки, по ее мнению, драгоценности должны находиться в государственной коллекции президента республики.

https://ria.ru/20240328/bolsonaru-1936290794.html

https://ria.ru/20230817/bolsonaru-1890708777.html

бразилия

саудовская аравия

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в мире, бразилия, саудовская аравия, жаир болсонару