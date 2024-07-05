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Болгария предложит инициировать мирные переговоры между Россией и Украиной - РИА Новости, 05.07.2024
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23:53 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/bolgariya-1957799343.html
Болгария предложит инициировать мирные переговоры между Россией и Украиной
Болгария предложит инициировать мирные переговоры между Россией и Украиной - РИА Новости, 05.07.2024
Болгария предложит инициировать мирные переговоры между Россией и Украиной
Болгария на предстоящем на следующей неделе саммите НАТО в Вашингтоне предложит начать мирные переговоры между Россией и Украиной, в которых хочет выступить в... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T23:53
2024-07-05T23:53
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Болгария на предстоящем на следующей неделе саммите НАТО в Вашингтоне предложит начать мирные переговоры между Россией и Украиной, в которых хочет выступить в качестве посредника, передает местное агентство Novinite со ссылкой на премьера страны Димитара Главчева. "Действующий премьер-министр Димитар Главчев объявил, что на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне Болгария предложит инициировать мирные переговоры между Россией и Украиной", - говорится в сообщении агентства. Премьер заявил, что нет "ничего лучше", чем переговоры, "в которых Болгария могла бы стать посредником", но агентство отмечает, что он скептичен по отношению к тому, что Болгарию примут в качестве медиатора. "Я сделаю хорошее предложение, но нам нужно согласие, чтобы быть признанными в качестве посредников. Необходимо подчеркнуть, что эти мирные переговоры должны соответствовать уставу ООН и международному праву. Эти условия, на мой взгляд, не обсуждаются", - приводит агентство его слова. Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД РФ, саммит был провальным. Конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит требования к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.
https://ria.ru/20240523/bolgariya-1947927030.html
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в мире, россия, украина, болгария, владимир путин, дмитрий песков, нато, оон, запорожская аэс
В мире, Россия, Украина, Болгария, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО, ООН, Запорожская АЭС
Болгария предложит инициировать мирные переговоры между Россией и Украиной

Болгария на саммите НАТО предложит начать переговоры России и Украины

© iStock.com / Nikolay PandevВид на город Софию в Болгарии
Вид на город Софию в Болгарии - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© iStock.com / Nikolay Pandev
Вид на город Софию в Болгарии. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Болгария на предстоящем на следующей неделе саммите НАТО в Вашингтоне предложит начать мирные переговоры между Россией и Украиной, в которых хочет выступить в качестве посредника, передает местное агентство Novinite со ссылкой на премьера страны Димитара Главчева.
"Действующий премьер-министр Димитар Главчев объявил, что на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне Болгария предложит инициировать мирные переговоры между Россией и Украиной", - говорится в сообщении агентства.
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Премьер заявил, что нет "ничего лучше", чем переговоры, "в которых Болгария могла бы стать посредником", но агентство отмечает, что он скептичен по отношению к тому, что Болгарию примут в качестве медиатора.
«
"Я сделаю хорошее предложение, но нам нужно согласие, чтобы быть признанными в качестве посредников. Необходимо подчеркнуть, что эти мирные переговоры должны соответствовать уставу ООН и международному праву. Эти условия, на мой взгляд, не обсуждаются", - приводит агентство его слова.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД РФ, саммит был провальным.
Конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит требования к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.
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