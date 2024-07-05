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Над Ростовской областью сбили десять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 05.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:19 05.07.2024 (обновлено: 04:21 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/bespilotniki-1957536978.html
Над Ростовской областью сбили десять беспилотников ВСУ
Над Ростовской областью сбили десять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 05.07.2024
Над Ростовской областью сбили десять беспилотников ВСУ
Десять беспилотников ВСУ сбиты над Ростовской областью, сообщил губернатор Василий Голубев в своём Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T04:19
2024-07-05T04:21
специальная военная операция на украине
ростовская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
россия
василий голубев
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Десять беспилотников ВСУ сбиты над Ростовской областью, сообщил губернатор Василий Голубев в своём Telegram-канале."В небе над Ростовской областью силами ПВО сбито 10 БПЛА. По данным оперативных дежурных служб, в результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона и в Азовском районе", - говорится в сообщении.Уточняется, что по предварительной информации, пострадавших нет.
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ростовская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия, василий голубев, дон
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Василий Голубев, Дон
Над Ростовской областью сбили десять беспилотников ВСУ

Голубев: над Ростовской областью сбили десять беспилотников ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРасчёт зенитной установки
Расчёт зенитной установки - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Расчёт зенитной установки. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Десять беспилотников ВСУ сбиты над Ростовской областью, сообщил губернатор Василий Голубев в своём Telegram-канале.
"В небе над Ростовской областью силами ПВО сбито 10 БПЛА. По данным оперативных дежурных служб, в результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона и в Азовском районе", - говорится в сообщении.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Уточняется, что по предварительной информации, пострадавших нет.
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьРоссияВасилий ГолубевДон
 
 
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