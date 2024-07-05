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Над Ростовской областью сбили десять беспилотников ВСУ
Над Ростовской областью сбили десять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 05.07.2024
Над Ростовской областью сбили десять беспилотников ВСУ
Десять беспилотников ВСУ сбиты над Ростовской областью, сообщил губернатор Василий Голубев в своём Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T04:19
2024-07-05T04:19
2024-07-05T04:21
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Десять беспилотников ВСУ сбиты над Ростовской областью, сообщил губернатор Василий Голубев в своём Telegram-канале."В небе над Ростовской областью силами ПВО сбито 10 БПЛА. По данным оперативных дежурных служб, в результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона и в Азовском районе", - говорится в сообщении.Уточняется, что по предварительной информации, пострадавших нет.
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Над Ростовской областью сбили десять беспилотников ВСУ
Голубев: над Ростовской областью сбили десять беспилотников ВСУ