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Над Ростовской областью сбили десять беспилотников ВСУ

Над Ростовской областью сбили десять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 05.07.2024

Над Ростовской областью сбили десять беспилотников ВСУ

Десять беспилотников ВСУ сбиты над Ростовской областью, сообщил губернатор Василий Голубев в своём Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T04:19

2024-07-05T04:19

2024-07-05T04:21

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василий голубев

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Десять беспилотников ВСУ сбиты над Ростовской областью, сообщил губернатор Василий Голубев в своём Telegram-канале."В небе над Ростовской областью силами ПВО сбито 10 БПЛА. По данным оперативных дежурных служб, в результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона и в Азовском районе", - говорится в сообщении.Уточняется, что по предварительной информации, пострадавших нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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