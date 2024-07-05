https://ria.ru/20240705/bayden-1957791113.html
Байден не появился перед сторонниками в Висконсине
Байден не появился перед сторонниками в Висконсине - РИА Новости, 05.07.2024
Байден не появился перед сторонниками в Висконсине
Президент США Джо Байден не появился перед своими сторонниками в штате Висконсин, куда прибыл на выступление в рамках предвыборной кампании. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T22:33
2024-07-05T22:33
2024-07-05T22:33
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сша
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джо байден
предвыборные дебаты трампа и байдена
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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден не появился перед своими сторонниками в штате Висконсин, куда прибыл на выступление в рамках предвыборной кампании. Выступление главы государства было намечено на 14.15 по местному времени (21.15 мск). Спустя полчаса после запланированного времени выхода на сцену зрителям объявили о приветствии президента, но Байден к аудитории так и не вышел, свидетельствует онлайн-трансляция мероприятия. По состоянию на 15.10 (22.10 мск) сторонники продолжают ждать американского лидера. Где президент США - остается неизвестным. Периодически к сторонникам выходят разные чиновники, но самого главы государства по-прежнему нет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, висконсин, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Висконсин, Джо Байден, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Байден не появился перед сторонниками в Висконсине
Байден не вышел к сторонникам в Висконсине, куда прибыл на выступление
ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден не появился перед своими сторонниками в штате Висконсин, куда прибыл на выступление в рамках предвыборной кампании.
Выступление главы государства было намечено на 14.15 по местному времени (21.15 мск). Спустя полчаса после запланированного времени выхода на сцену зрителям объявили о приветствии президента, но Байден к аудитории так и не вышел, свидетельствует онлайн-трансляция мероприятия.
По состоянию на 15.10 (22.10 мск) сторонники продолжают ждать американского лидера. Где президент США - остается неизвестным. Периодически к сторонникам выходят разные чиновники, но самого главы государства по-прежнему нет.