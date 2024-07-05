https://ria.ru/20240705/bayden-1957791113.html

Байден не появился перед сторонниками в Висконсине

Байден не появился перед сторонниками в Висконсине - РИА Новости, 05.07.2024

Байден не появился перед сторонниками в Висконсине

Президент США Джо Байден не появился перед своими сторонниками в штате Висконсин, куда прибыл на выступление в рамках предвыборной кампании. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T22:33

2024-07-05T22:33

2024-07-05T22:33

в мире

сша

висконсин

джо байден

предвыборные дебаты трампа и байдена

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956023502_0:0:2515:1415_1920x0_80_0_0_c8482494243f874264a0eb36c58df2c0.jpg

ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден не появился перед своими сторонниками в штате Висконсин, куда прибыл на выступление в рамках предвыборной кампании. Выступление главы государства было намечено на 14.15 по местному времени (21.15 мск). Спустя полчаса после запланированного времени выхода на сцену зрителям объявили о приветствии президента, но Байден к аудитории так и не вышел, свидетельствует онлайн-трансляция мероприятия. По состоянию на 15.10 (22.10 мск) сторонники продолжают ждать американского лидера. Где президент США - остается неизвестным. Периодически к сторонникам выходят разные чиновники, но самого главы государства по-прежнему нет.

https://ria.ru/20240705/zapad-1957520684.html

сша

висконсин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, висконсин, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена