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Нейрохирург призвал Байдена пройти тест - РИА Новости, 05.07.2024
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21:44 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/bayden-1957784617.html
Нейрохирург призвал Байдена пройти тест
Нейрохирург призвал Байдена пройти тест - РИА Новости, 05.07.2024
Нейрохирург призвал Байдена пройти тест
Видный американский нейрохирург и корреспондент Санджай Гупта в своей статье, опубликованной на сайте CNN призвал президента США Джо Байдена пройти тест на... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T21:44
2024-07-05T21:44
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 5 июл – РИА Новости. Видный американский нейрохирург и корреспондент Санджай Гупта в своей статье, опубликованной на сайте CNN призвал президента США Джо Байдена пройти тест на умственные способности, а результаты тестирования сделать достоянием общественности. "Врачи, обратившиеся ко мне, сошлись во мнении, что президенту следует рекомендовать пройти такого рода тестирование на предмет умственных и двигательных расстройств, а его результаты представить на рассмотрение общественности", - написал Гупта. По его словам, у медиков вызывают беспокойство симптомы, которые глава государства демонстрирует на публике. В их числе Гупта называет заторможенную и бессвязную речь президента, скованную мимику, отстраненность и внезапную потерю концентрации во время его выступлений. "Мне как специалисту по мозгу было любопытно наблюдать за президентом Байденом и быстро стало ясно, что я не одинок в своих оценках. За последнюю неделю я получил более дюжины звонков, сообщений и электронных писем от коллег-медиков, которые, как и я, специализируются на вопросах функционирования мозга", - отметил в своей статье известный американский нейрохирург. Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.
https://ria.ru/20240705/bayden-1957764670.html
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в мире, сша, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Джо Байден, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Нейрохирург призвал Байдена пройти тест

Нейрохирург Гупта призвал Байдена пройти тест на умственные способности

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 июл – РИА Новости. Видный американский нейрохирург и корреспондент Санджай Гупта в своей статье, опубликованной на сайте CNN призвал президента США Джо Байдена пройти тест на умственные способности, а результаты тестирования сделать достоянием общественности.
"Врачи, обратившиеся ко мне, сошлись во мнении, что президенту следует рекомендовать пройти такого рода тестирование на предмет умственных и двигательных расстройств, а его результаты представить на рассмотрение общественности", - написал Гупта.
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По его словам, у медиков вызывают беспокойство симптомы, которые глава государства демонстрирует на публике. В их числе Гупта называет заторможенную и бессвязную речь президента, скованную мимику, отстраненность и внезапную потерю концентрации во время его выступлений.
«
"Мне как специалисту по мозгу было любопытно наблюдать за президентом Байденом и быстро стало ясно, что я не одинок в своих оценках. За последнюю неделю я получил более дюжины звонков, сообщений и электронных писем от коллег-медиков, которые, как и я, специализируются на вопросах функционирования мозга", - отметил в своей статье известный американский нейрохирург.
Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.
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В миреСШАДжо БайденПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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