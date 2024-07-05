https://ria.ru/20240705/bayden-1957784617.html

Нейрохирург призвал Байдена пройти тест

Нейрохирург призвал Байдена пройти тест - РИА Новости, 05.07.2024

Нейрохирург призвал Байдена пройти тест

Видный американский нейрохирург и корреспондент Санджай Гупта в своей статье, опубликованной на сайте CNN призвал президента США Джо Байдена пройти тест на... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T21:44

2024-07-05T21:44

2024-07-05T21:44

в мире

сша

джо байден

предвыборные дебаты трампа и байдена

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ВАШИНГТОН, 5 июл – РИА Новости. Видный американский нейрохирург и корреспондент Санджай Гупта в своей статье, опубликованной на сайте CNN призвал президента США Джо Байдена пройти тест на умственные способности, а результаты тестирования сделать достоянием общественности. "Врачи, обратившиеся ко мне, сошлись во мнении, что президенту следует рекомендовать пройти такого рода тестирование на предмет умственных и двигательных расстройств, а его результаты представить на рассмотрение общественности", - написал Гупта. По его словам, у медиков вызывают беспокойство симптомы, которые глава государства демонстрирует на публике. В их числе Гупта называет заторможенную и бессвязную речь президента, скованную мимику, отстраненность и внезапную потерю концентрации во время его выступлений. "Мне как специалисту по мозгу было любопытно наблюдать за президентом Байденом и быстро стало ясно, что я не одинок в своих оценках. За последнюю неделю я получил более дюжины звонков, сообщений и электронных писем от коллег-медиков, которые, как и я, специализируются на вопросах функционирования мозга", - отметил в своей статье известный американский нейрохирург. Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.

https://ria.ru/20240705/bayden-1957764670.html

https://ria.ru/20240705/bayden-1957758878.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена