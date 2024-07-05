https://ria.ru/20240705/bayden-1957784617.html
Нейрохирург призвал Байдена пройти тест
Нейрохирург призвал Байдена пройти тест - РИА Новости, 05.07.2024
Нейрохирург призвал Байдена пройти тест
Видный американский нейрохирург и корреспондент Санджай Гупта в своей статье, опубликованной на сайте CNN призвал президента США Джо Байдена пройти тест на... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T21:44
2024-07-05T21:44
2024-07-05T21:44
в мире
сша
джо байден
предвыборные дебаты трампа и байдена
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956024815_116:0:2568:1380_1920x0_80_0_0_63b094d2cb455f74eedc5d2ea5e5a1b8.jpg
ВАШИНГТОН, 5 июл – РИА Новости. Видный американский нейрохирург и корреспондент Санджай Гупта в своей статье, опубликованной на сайте CNN призвал президента США Джо Байдена пройти тест на умственные способности, а результаты тестирования сделать достоянием общественности. "Врачи, обратившиеся ко мне, сошлись во мнении, что президенту следует рекомендовать пройти такого рода тестирование на предмет умственных и двигательных расстройств, а его результаты представить на рассмотрение общественности", - написал Гупта. По его словам, у медиков вызывают беспокойство симптомы, которые глава государства демонстрирует на публике. В их числе Гупта называет заторможенную и бессвязную речь президента, скованную мимику, отстраненность и внезапную потерю концентрации во время его выступлений. "Мне как специалисту по мозгу было любопытно наблюдать за президентом Байденом и быстро стало ясно, что я не одинок в своих оценках. За последнюю неделю я получил более дюжины звонков, сообщений и электронных писем от коллег-медиков, которые, как и я, специализируются на вопросах функционирования мозга", - отметил в своей статье известный американский нейрохирург. Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.
https://ria.ru/20240705/bayden-1957764670.html
https://ria.ru/20240705/bayden-1957758878.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956024815_150:0:2535:1789_1920x0_80_0_0_ecf702d8d2443c656bd1cf5d3996957a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Джо Байден, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Нейрохирург призвал Байдена пройти тест
Нейрохирург Гупта призвал Байдена пройти тест на умственные способности
ВАШИНГТОН, 5 июл – РИА Новости.
Видный американский нейрохирург и корреспондент Санджай Гупта в своей статье, опубликованной на сайте CNN
призвал президента США Джо Байдена пройти тест на умственные способности, а результаты тестирования сделать достоянием общественности.
"Врачи, обратившиеся ко мне, сошлись во мнении, что президенту следует рекомендовать пройти такого рода тестирование на предмет умственных и двигательных расстройств, а его результаты представить на рассмотрение общественности", - написал Гупта.
По его словам, у медиков вызывают беспокойство симптомы, которые глава государства демонстрирует на публике. В их числе Гупта называет заторможенную и бессвязную речь президента, скованную мимику, отстраненность и внезапную потерю концентрации во время его выступлений.
«
"Мне как специалисту по мозгу было любопытно наблюдать за президентом Байденом и быстро стало ясно, что я не одинок в своих оценках. За последнюю неделю я получил более дюжины звонков, сообщений и электронных писем от коллег-медиков, которые, как и я, специализируются на вопросах функционирования мозга", - отметил в своей статье известный американский нейрохирург.
Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.