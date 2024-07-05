https://ria.ru/20240705/bayden-1957764670.html
Байден заявил, что в состоянии победить Трампа на выборах
Байден заявил, что в состоянии победить Трампа на выборах - РИА Новости, 05.07.2024
Байден заявил, что в состоянии победить Трампа на выборах
Президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что ему по силам победить своего предшественника и конкурента Дональда Трампа на ноябрьских выборах. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T19:40
2024-07-05T19:40
2024-07-05T19:40
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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что ему по силам победить своего предшественника и конкурента Дональда Трампа на ноябрьских выборах. "Да", - ответил он на вопрос, который выкрикнул один из журналистов. Состоявшиеся на прошлой неделе дебаты Байдена с Трампом шокировали демократическую общественность симптомами старческого угасания главы государства и спровоцировали волну призывов к его срочной замене в качестве партийного кандидата.
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Байден заявил, что в состоянии победить Трампа на выборах
Президент США Байден заявил, что ему по силам победить Трампа на выборах