https://ria.ru/20240705/bayden-1957764670.html

Байден заявил, что в состоянии победить Трампа на выборах

Байден заявил, что в состоянии победить Трампа на выборах - РИА Новости, 05.07.2024

Байден заявил, что в состоянии победить Трампа на выборах

Президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что ему по силам победить своего предшественника и конкурента Дональда Трампа на ноябрьских выборах. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T19:40

2024-07-05T19:40

2024-07-05T19:40

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выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что ему по силам победить своего предшественника и конкурента Дональда Трампа на ноябрьских выборах. "Да", - ответил он на вопрос, который выкрикнул один из журналистов. Состоявшиеся на прошлой неделе дебаты Байдена с Трампом шокировали демократическую общественность симптомами старческого угасания главы государства и спровоцировали волну призывов к его срочной замене в качестве партийного кандидата.

https://ria.ru/20240705/zapad-1957520684.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024