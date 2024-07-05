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Байден заявил, что в состоянии победить Трампа на выборах - РИА Новости, 05.07.2024
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19:40 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/bayden-1957764670.html
Байден заявил, что в состоянии победить Трампа на выборах
Байден заявил, что в состоянии победить Трампа на выборах - РИА Новости, 05.07.2024
Байден заявил, что в состоянии победить Трампа на выборах
Президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что ему по силам победить своего предшественника и конкурента Дональда Трампа на ноябрьских выборах. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T19:40
2024-07-05T19:40
в мире
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джо байден
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что ему по силам победить своего предшественника и конкурента Дональда Трампа на ноябрьских выборах. "Да", - ответил он на вопрос, который выкрикнул один из журналистов. Состоявшиеся на прошлой неделе дебаты Байдена с Трампом шокировали демократическую общественность симптомами старческого угасания главы государства и спровоцировали волну призывов к его срочной замене в качестве партийного кандидата.
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Байден заявил, что в состоянии победить Трампа на выборах

Президент США Байден заявил, что ему по силам победить Трампа на выборах

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что ему по силам победить своего предшественника и конкурента Дональда Трампа на ноябрьских выборах.
"Да", - ответил он на вопрос, который выкрикнул один из журналистов.
Состоявшиеся на прошлой неделе дебаты Байдена с Трампом шокировали демократическую общественность симптомами старческого угасания главы государства и спровоцировали волну призывов к его срочной замене в качестве партийного кандидата.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Путина не победить, но можно добить Байдена: Запад нашел для себя цель
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В миреСШАДжо БайденДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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