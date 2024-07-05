https://ria.ru/20240705/bayden-1957758878.html

СМИ: группа влиятельных демократов попросила Байдена сняться с выборов

СМИ: группа влиятельных демократов попросила Байдена сняться с выборов - РИА Новости, 05.07.2024

СМИ: группа влиятельных демократов попросила Байдена сняться с выборов

Группа влиятельных американских бизнесменов — спонсоров Демократической партии направила письмо президенту Джо Байдену с призывом снять свою кандидатуру на... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T18:59

2024-07-05T18:59

2024-07-05T19:48

в мире

сша

джо байден

предвыборные дебаты трампа и байдена

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ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. Группа влиятельных американских бизнесменов — спонсоров Демократической партии направила письмо президенту Джо Байдену с призывом снять свою кандидатуру на предстоящих выборах, пишет газета The Washington Post со ссылкой на поступивший в ее распоряжение текст."Мы с уважением просим вас выйти из гонки за переизбрание в качестве кандидата от Демократической партии во благо нашей демократии и нашей страны", — говорится в послании.На момент отправки в Белый дом свои подписи под письмом поставили 168 человек, в том числе лидеры гражданских сообществ, влиятельные бизнесмены и политики.Послание доставили нескольким советникам при Белом доме, официальной реакции на него пока не последовало.Первые дебаты претендентов на пост президента США прошли 28 июня в Атланте. Американские СМИ сходятся во мнении, что действующий глава государства выступил на них крайне неудачно. Он запинался и делал паузы, не всегда четко формулировал мысль, а по завершении спустился со сцены с помощью жены Джилл.Многие политики и журналисты предполагают, что Демократическая партия может отказаться от Байдена и выставить другого кандидата. Теоретически такая возможность появится на съезде в августе. На практике вывести из гонки победившего на праймериз политика тяжело, только если он сам не откажется от участия.Вторые дебаты запланированы на 10 сентября. Выборы президента Соединенных Штатов пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240704/bayden-1957496726.html

https://ria.ru/20240705/bayden-1957537405.html

https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена