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СМИ: группа влиятельных демократов попросила Байдена сняться с выборов - РИА Новости, 05.07.2024
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18:59 05.07.2024 (обновлено: 19:48 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/bayden-1957758878.html
СМИ: группа влиятельных демократов попросила Байдена сняться с выборов
СМИ: группа влиятельных демократов попросила Байдена сняться с выборов - РИА Новости, 05.07.2024
СМИ: группа влиятельных демократов попросила Байдена сняться с выборов
Группа влиятельных американских бизнесменов — спонсоров Демократической партии направила письмо президенту Джо Байдену с призывом снять свою кандидатуру на... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T18:59
2024-07-05T19:48
в мире
сша
джо байден
предвыборные дебаты трампа и байдена
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ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. Группа влиятельных американских бизнесменов — спонсоров Демократической партии направила письмо президенту Джо Байдену с призывом снять свою кандидатуру на предстоящих выборах, пишет газета The Washington Post со ссылкой на поступивший в ее распоряжение текст."Мы с уважением просим вас выйти из гонки за переизбрание в качестве кандидата от Демократической партии во благо нашей демократии и нашей страны", — говорится в послании.На момент отправки в Белый дом свои подписи под письмом поставили 168 человек, в том числе лидеры гражданских сообществ, влиятельные бизнесмены и политики.Послание доставили нескольким советникам при Белом доме, официальной реакции на него пока не последовало.Первые дебаты претендентов на пост президента США прошли 28 июня в Атланте. Американские СМИ сходятся во мнении, что действующий глава государства выступил на них крайне неудачно. Он запинался и делал паузы, не всегда четко формулировал мысль, а по завершении спустился со сцены с помощью жены Джилл.Многие политики и журналисты предполагают, что Демократическая партия может отказаться от Байдена и выставить другого кандидата. Теоретически такая возможность появится на съезде в августе. На практике вывести из гонки победившего на праймериз политика тяжело, только если он сам не откажется от участия.Вторые дебаты запланированы на 10 сентября. Выборы президента Соединенных Штатов пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240704/bayden-1957496726.html
https://ria.ru/20240705/bayden-1957537405.html
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в мире, сша, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Джо Байден, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
СМИ: группа влиятельных демократов попросила Байдена сняться с выборов

WP: влиятельные демократы направили письмо Байдену с просьбой сняться с выборов

© AP Photo / Gerald HerbertДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. Группа влиятельных американских бизнесменов — спонсоров Демократической партии направила письмо президенту Джо Байдену с призывом снять свою кандидатуру на предстоящих выборах, пишет газета The Washington Post со ссылкой на поступивший в ее распоряжение текст.
"Мы с уважением просим вас выйти из гонки за переизбрание в качестве кандидата от Демократической партии во благо нашей демократии и нашей страны", — говорится в послании.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Байден признал, что "облажался" на дебатах с Трампом
4 июля, 19:51
На момент отправки в Белый дом свои подписи под письмом поставили 168 человек, в том числе лидеры гражданских сообществ, влиятельные бизнесмены и политики.
Послание доставили нескольким советникам при Белом доме, официальной реакции на него пока не последовало.
Первые дебаты претендентов на пост президента США прошли 28 июня в Атланте. Американские СМИ сходятся во мнении, что действующий глава государства выступил на них крайне неудачно. Он запинался и делал паузы, не всегда четко формулировал мысль, а по завершении спустился со сцены с помощью жены Джилл.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Байден допустил абсурдную оговорку
Вчера, 04:25
Многие политики и журналисты предполагают, что Демократическая партия может отказаться от Байдена и выставить другого кандидата. Теоретически такая возможность появится на съезде в августе. На практике вывести из гонки победившего на праймериз политика тяжело, только если он сам не откажется от участия.
Вторые дебаты запланированы на 10 сентября. Выборы президента Соединенных Штатов пройдут 5 ноября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Байдена уговаривают принести себя в жертву
29 июня, 08:00
 
В миреСШАДжо БайденПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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