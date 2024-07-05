https://ria.ru/20240705/bayden-1957694268.html

"Провал": в Германии придали новый смысл словам Путина о Байдене

"Провал": в Германии придали новый смысл словам Путина о Байдене - РИА Новости, 05.07.2024

"Провал": в Германии придали новый смысл словам Путина о Байдене

Предсказуемость Джо Байдена, о которой говорил президент России Владимир Путин, предполагает его неминуемый крах, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T15:34

2024-07-05T15:34

2024-07-05T22:12

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владимир путин

дональд трамп

предвыборные дебаты трампа и байдена

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Предсказуемость Джо Байдена, о которой говорил президент России Владимир Путин, предполагает его неминуемый крах, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X."Вот, о какой предсказуемости идет речь", — написал Дотком, опубликовав фото автомобиля во время краш-теста.По мнению предпринимателя, такой исход грозит Байдену после "провала" на его последних дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом.Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий лидер страны запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.Ранее Путин неоднократно говорил, что считает президента США Байдена более опытным и предсказуемым по сравнению с его конкурентами по внутриполитической борьбе.

https://ria.ru/20240705/orban-1957680285.html

сша

германия

россия

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в мире, сша, германия, россия, джо байден, владимир путин, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена