"Провал": в Германии придали новый смысл словам Путина о Байдене
Дотком: слова Путина о Байдене приобрели новый смысл после дебатов в США
© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Предсказуемость Джо Байдена, о которой говорил президент России Владимир Путин, предполагает его неминуемый крах, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.
"Вот, о какой предсказуемости идет речь", — написал Дотком, опубликовав фото автомобиля во время краш-теста.
© Фото : Kim Dotcom/XСкриншот поста предпринимателя Доткома в X
© Фото : Kim Dotcom/X
Скриншот поста предпринимателя Доткома в X
По мнению предпринимателя, такой исход грозит Байдену после "провала" на его последних дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий лидер страны запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Ранее Путин неоднократно говорил, что считает президента США Байдена более опытным и предсказуемым по сравнению с его конкурентами по внутриполитической борьбе.