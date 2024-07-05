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"Провал": в Германии придали новый смысл словам Путина о Байдене - РИА Новости, 05.07.2024
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15:34 05.07.2024 (обновлено: 22:12 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/bayden-1957694268.html
"Провал": в Германии придали новый смысл словам Путина о Байдене
"Провал": в Германии придали новый смысл словам Путина о Байдене - РИА Новости, 05.07.2024
"Провал": в Германии придали новый смысл словам Путина о Байдене
Предсказуемость Джо Байдена, о которой говорил президент России Владимир Путин, предполагает его неминуемый крах, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T15:34
2024-07-05T22:12
в мире
сша
германия
россия
джо байден
владимир путин
дональд трамп
предвыборные дебаты трампа и байдена
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Предсказуемость Джо Байдена, о которой говорил президент России Владимир Путин, предполагает его неминуемый крах, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X."Вот, о какой предсказуемости идет речь", — написал Дотком, опубликовав фото автомобиля во время краш-теста.По мнению предпринимателя, такой исход грозит Байдену после "провала" на его последних дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом.Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий лидер страны запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.Ранее Путин неоднократно говорил, что считает президента США Байдена более опытным и предсказуемым по сравнению с его конкурентами по внутриполитической борьбе.
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В мире, США, Германия, Россия, Джо Байден, Владимир Путин, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
"Провал": в Германии придали новый смысл словам Путина о Байдене

Дотком: слова Путина о Байдене приобрели новый смысл после дебатов в США

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Предсказуемость Джо Байдена, о которой говорил президент России Владимир Путин, предполагает его неминуемый крах, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.
"Вот, о какой предсказуемости идет речь", — написал Дотком, опубликовав фото автомобиля во время краш-теста.
© Фото : Kim Dotcom/XСкриншот поста предпринимателя Доткома в X
Скриншот поста предпринимателя Доткома в X - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фото : Kim Dotcom/X
Скриншот поста предпринимателя Доткома в X
По мнению предпринимателя, такой исход грозит Байдену после "провала" на его последних дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий лидер страны запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Ранее Путин неоднократно говорил, что считает президента США Байдена более опытным и предсказуемым по сравнению с его конкурентами по внутриполитической борьбе.
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В миреСШАГерманияРоссияДжо БайденВладимир ПутинДональд ТрампПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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