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В НАТО отказались комментировать здоровье Байдена - РИА Новости, 05.07.2024
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14:49 05.07.2024 (обновлено: 15:09 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/bayden-1957679885.html
В НАТО отказались комментировать здоровье Байдена
В НАТО отказались комментировать здоровье Байдена - РИА Новости, 05.07.2024
В НАТО отказались комментировать здоровье Байдена
Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал комментировать состояние здоровья президента США Джо Байдена и заявил, что альянс за рамками внутриполитических вопросов... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T14:49
2024-07-05T15:09
в мире
нато
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал комментировать состояние здоровья президента США Джо Байдена и заявил, что альянс за рамками внутриполитических вопросов своих членов.&quot;Я встречался с ним пару недель назад, у нас была хорошая встреча в овальном кабинете. Мы достигли прогресса в подготовке к саммиту НАТО по Украине, сдерживанию и обороне, я приветствую его лидерство в вопросе поддержки Украины, НАТО, он знает НАТО очень хорошо, работал с организацией много лет. Одна из причин успеха НАТО - это отстраненность от всех внутриполитических вопросов ее членов&quot;, - сказал генсек.По его словам, вмешательство генсека НАТО во внутриполитические вопросы государств-членов альянса может только ослабить этот альянс.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957680675.html
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в мире, нато
В мире, НАТО
В НАТО отказались комментировать здоровье Байдена

Генсек НАТО не стал комментировать состояние здоровья Байдена,

© AP Photo / Gerald HerbertПервые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал комментировать состояние здоровья президента США Джо Байдена и заявил, что альянс за рамками внутриполитических вопросов своих членов.
«

"Я встречался с ним пару недель назад, у нас была хорошая встреча в овальном кабинете. Мы достигли прогресса в подготовке к саммиту НАТО по Украине, сдерживанию и обороне, я приветствую его лидерство в вопросе поддержки Украины, НАТО, он знает НАТО очень хорошо, работал с организацией много лет. Одна из причин успеха НАТО - это отстраненность от всех внутриполитических вопросов ее членов", - сказал генсек.

По его словам, вмешательство генсека НАТО во внутриполитические вопросы государств-членов альянса может только ослабить этот альянс.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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