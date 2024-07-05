В НАТО отказались комментировать здоровье Байдена
Генсек НАТО не стал комментировать состояние здоровья Байдена,
© AP Photo / Gerald HerbertПервые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа
© AP Photo / Gerald Herbert
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал комментировать состояние здоровья президента США Джо Байдена и заявил, что альянс за рамками внутриполитических вопросов своих членов.
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"Я встречался с ним пару недель назад, у нас была хорошая встреча в овальном кабинете. Мы достигли прогресса в подготовке к саммиту НАТО по Украине, сдерживанию и обороне, я приветствую его лидерство в вопросе поддержки Украины, НАТО, он знает НАТО очень хорошо, работал с организацией много лет. Одна из причин успеха НАТО - это отстраненность от всех внутриполитических вопросов ее членов", - сказал генсек.
По его словам, вмешательство генсека НАТО во внутриполитические вопросы государств-членов альянса может только ослабить этот альянс.
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