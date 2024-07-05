https://ria.ru/20240705/bayden-1957679885.html

В НАТО отказались комментировать здоровье Байдена

В НАТО отказались комментировать здоровье Байдена - РИА Новости, 05.07.2024

В НАТО отказались комментировать здоровье Байдена

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал комментировать состояние здоровья президента США Джо Байдена и заявил, что альянс за рамками внутриполитических вопросов... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T14:49

2024-07-05T14:49

2024-07-05T15:09

в мире

нато

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал комментировать состояние здоровья президента США Джо Байдена и заявил, что альянс за рамками внутриполитических вопросов своих членов."Я встречался с ним пару недель назад, у нас была хорошая встреча в овальном кабинете. Мы достигли прогресса в подготовке к саммиту НАТО по Украине, сдерживанию и обороне, я приветствую его лидерство в вопросе поддержки Украины, НАТО, он знает НАТО очень хорошо, работал с организацией много лет. Одна из причин успеха НАТО - это отстраненность от всех внутриполитических вопросов ее членов", - сказал генсек.По его словам, вмешательство генсека НАТО во внутриполитические вопросы государств-членов альянса может только ослабить этот альянс.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957680675.html

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в мире, нато