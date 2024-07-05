https://ria.ru/20240705/bayden-1957674286.html

Чиновники в Европе все больше хотят снятия Байдена с выборов, пишут СМИ

Чиновники в Европе все больше хотят снятия Байдена с выборов, пишут СМИ - РИА Новости, 05.07.2024

Чиновники в Европе все больше хотят снятия Байдена с выборов, пишут СМИ

Европейские чиновники все более настойчиво выражают мнение, что президент США Джо Байден должен отказаться от участия в предвыборной гонке, сообщило агентство... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T14:38

2024-07-05T14:38

2024-07-05T15:42

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Европейские чиновники все более настойчиво выражают мнение, что президент США Джо Байден должен отказаться от участия в предвыборной гонке, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники."Теперь европейские чиновники в частном порядке — и все более настойчиво — говорят, что Байден должен уступить дорогу кому-то, у кого больше шансов победить Трампа и сохранить единство союзников по Украине и НАТО", — говорится в статье.По данным источников, союзники США опасаются, что "любой возможный промах" главы Белого дома на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне окажется достоянием общественности и подстегнет призывы к нему отказаться от борьбы за переизбрание.Саммит НАТО пройдет с 9 по 11 июля.Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом. Американский лидер запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия камеры засняли, как супруга помогает ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. В штабе действующего президента отрицают возможность выхода из гонки.Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240705/sponsory-1957593056.html

https://ria.ru/20240705/predlozhenie-1957535484.html

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