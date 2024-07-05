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Чиновники в Европе все больше хотят снятия Байдена с выборов, пишут СМИ - РИА Новости, 05.07.2024
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14:38 05.07.2024 (обновлено: 15:42 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/bayden-1957674286.html
Чиновники в Европе все больше хотят снятия Байдена с выборов, пишут СМИ
Чиновники в Европе все больше хотят снятия Байдена с выборов, пишут СМИ - РИА Новости, 05.07.2024
Чиновники в Европе все больше хотят снятия Байдена с выборов, пишут СМИ
Европейские чиновники все более настойчиво выражают мнение, что президент США Джо Байден должен отказаться от участия в предвыборной гонке, сообщило агентство... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T14:38
2024-07-05T15:42
в мире
сша
джо байден
нато
выборы президента сша — 2024
предвыборные дебаты трампа и байдена
европа
украина
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Европейские чиновники все более настойчиво выражают мнение, что президент США Джо Байден должен отказаться от участия в предвыборной гонке, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники."Теперь европейские чиновники в частном порядке — и все более настойчиво — говорят, что Байден должен уступить дорогу кому-то, у кого больше шансов победить Трампа и сохранить единство союзников по Украине и НАТО", — говорится в статье.По данным источников, союзники США опасаются, что "любой возможный промах" главы Белого дома на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне окажется достоянием общественности и подстегнет призывы к нему отказаться от борьбы за переизбрание.Саммит НАТО пройдет с 9 по 11 июля.Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом. Американский лидер запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия камеры засняли, как супруга помогает ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. В штабе действующего президента отрицают возможность выхода из гонки.Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240705/sponsory-1957593056.html
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в мире, сша, джо байден, нато, выборы президента сша — 2024, предвыборные дебаты трампа и байдена , европа, украина
В мире, США, Джо Байден, НАТО, Выборы президента США — 2024, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Европа, Украина
Чиновники в Европе все больше хотят снятия Байдена с выборов, пишут СМИ

Bloomberg: чиновники в Европе все больше выступают за выход Байдена из гонки

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Европейские чиновники все более настойчиво выражают мнение, что президент США Джо Байден должен отказаться от участия в предвыборной гонке, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Теперь европейские чиновники в частном порядке — и все более настойчиво — говорят, что Байден должен уступить дорогу кому-то, у кого больше шансов победить Трампа и сохранить единство союзников по Украине и НАТО", — говорится в статье.
Президент США Джо Байден выступает во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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Вчера, 11:05
По данным источников, союзники США опасаются, что "любой возможный промах" главы Белого дома на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне окажется достоянием общественности и подстегнет призывы к нему отказаться от борьбы за переизбрание.
Саммит НАТО пройдет с 9 по 11 июля.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом. Американский лидер запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия камеры засняли, как супруга помогает ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. В штабе действующего президента отрицают возможность выхода из гонки.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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В миреСШАДжо БайденНАТОВыборы президента США — 2024Предвыборные дебаты Трампа и БайденаЕвропаУкраина
 
 
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