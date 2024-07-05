https://ria.ru/20240705/bayden-1957537405.html
Байден допустил абсурдную оговорку
Байден допустил абсурдную оговорку - РИА Новости, 05.07.2024
Байден допустил абсурдную оговорку
Президент США Джо Байден, вспоминая о своих политических достижениях, дал повод подумать, что считает себя чернокожей женщиной. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T04:25
2024-07-05T04:25
2024-07-05T04:30
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден, вспоминая о своих политических достижениях, дал повод подумать, что считает себя чернокожей женщиной. В четверг Байден дал интервью филадельфийскому радио WURD. "Я горд, как я сказал, быть первым вице-президентом, первая чернокожая женщина… служить вместе с чернокожим президентом", - сказал Байден во время интервью. Байден имел в виду, что занимал должность вице-президента во время правления афроамериканца Барака Обамы, а когда сам стал президентом, назначил на этот пост темнокожую Камалу Харрис. Неспособность четко сформулировать мысль вызвала насмешки в социальных сетях и ряде изданий, утверждающих, что Байден описал себя как чернокожую женщину. Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.
https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html
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в мире, сша, джо байден, барак обама, камала харрис, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Джо Байден, Барак Обама, Камала Харрис, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Байден допустил абсурдную оговорку
Байден дал повод подумать, что считает себя чернокожей женщиной
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден, вспоминая о своих политических достижениях, дал повод подумать, что считает себя чернокожей женщиной.
В четверг Байден дал интервью филадельфийскому радио WURD.
"Я горд, как я сказал, быть первым вице-президентом, первая чернокожая женщина… служить вместе с чернокожим президентом", - сказал Байден во время интервью.
Байден имел в виду, что занимал должность вице-президента во время правления афроамериканца Барака Обамы
, а когда сам стал президентом, назначил на этот пост темнокожую Камалу Харрис
.
Неспособность четко сформулировать мысль вызвала насмешки в социальных сетях и ряде изданий, утверждающих, что Байден описал себя как чернокожую женщину.
Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.