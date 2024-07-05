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Байден допустил абсурдную оговорку - РИА Новости, 05.07.2024
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04:25 05.07.2024 (обновлено: 04:30 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/bayden-1957537405.html
Байден допустил абсурдную оговорку
Байден допустил абсурдную оговорку - РИА Новости, 05.07.2024
Байден допустил абсурдную оговорку
Президент США Джо Байден, вспоминая о своих политических достижениях, дал повод подумать, что считает себя чернокожей женщиной. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T04:25
2024-07-05T04:30
в мире
сша
джо байден
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камала харрис
предвыборные дебаты трампа и байдена
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден, вспоминая о своих политических достижениях, дал повод подумать, что считает себя чернокожей женщиной. В четверг Байден дал интервью филадельфийскому радио WURD. "Я горд, как я сказал, быть первым вице-президентом, первая чернокожая женщина… служить вместе с чернокожим президентом", - сказал Байден во время интервью. Байден имел в виду, что занимал должность вице-президента во время правления афроамериканца Барака Обамы, а когда сам стал президентом, назначил на этот пост темнокожую Камалу Харрис. Неспособность четко сформулировать мысль вызвала насмешки в социальных сетях и ряде изданий, утверждающих, что Байден описал себя как чернокожую женщину. Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.
https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html
https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html
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в мире, сша, джо байден, барак обама, камала харрис, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Джо Байден, Барак Обама, Камала Харрис, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Байден допустил абсурдную оговорку

Байден дал повод подумать, что считает себя чернокожей женщиной

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден, вспоминая о своих политических достижениях, дал повод подумать, что считает себя чернокожей женщиной.
В четверг Байден дал интервью филадельфийскому радио WURD.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Байдена уговаривают принести себя в жертву
29 июня, 08:00
"Я горд, как я сказал, быть первым вице-президентом, первая чернокожая женщина… служить вместе с чернокожим президентом", - сказал Байден во время интервью.
Байден имел в виду, что занимал должность вице-президента во время правления афроамериканца Барака Обамы, а когда сам стал президентом, назначил на этот пост темнокожую Камалу Харрис.
Неспособность четко сформулировать мысль вызвала насмешки в социальных сетях и ряде изданий, утверждающих, что Байден описал себя как чернокожую женщину.
Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Дебаты Бивиса и Баттхеда: кто управляет Америкой
28 июня, 12:30
 
В миреСШАДжо БайденБарак ОбамаКамала ХаррисПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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