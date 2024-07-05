https://ria.ru/20240705/bayden-1957537405.html

Байден допустил абсурдную оговорку

Байден допустил абсурдную оговорку - РИА Новости, 05.07.2024

Байден допустил абсурдную оговорку

Президент США Джо Байден, вспоминая о своих политических достижениях, дал повод подумать, что считает себя чернокожей женщиной. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T04:25

2024-07-05T04:25

2024-07-05T04:30

в мире

сша

джо байден

барак обама

камала харрис

предвыборные дебаты трампа и байдена

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден, вспоминая о своих политических достижениях, дал повод подумать, что считает себя чернокожей женщиной. В четверг Байден дал интервью филадельфийскому радио WURD. "Я горд, как я сказал, быть первым вице-президентом, первая чернокожая женщина… служить вместе с чернокожим президентом", - сказал Байден во время интервью. Байден имел в виду, что занимал должность вице-президента во время правления афроамериканца Барака Обамы, а когда сам стал президентом, назначил на этот пост темнокожую Камалу Харрис. Неспособность четко сформулировать мысль вызвала насмешки в социальных сетях и ряде изданий, утверждающих, что Байден описал себя как чернокожую женщину. Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.

https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html

https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html

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