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Байден заявил, что продолжит участие в президентской гонке - РИА Новости, 05.07.2024
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22:37 05.07.2024 (обновлено: 22:46 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/bayden--1957791482.html
Байден заявил, что продолжит участие в президентской гонке
Байден заявил, что продолжит участие в президентской гонке - РИА Новости, 05.07.2024
Байден заявил, что продолжит участие в президентской гонке
Президент США Джо Байден заявил, что не намерен выходить из борьбы за высший государственный пост в текущем году, несмотря на неудачные теледебаты, и пообещал... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T22:37
2024-07-05T22:46
в мире
сша
висконсин
джо байден
предвыборные дебаты трампа и байдена
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ВАШИНГТОН, 5 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не намерен выходить из борьбы за высший государственный пост в текущем году, несмотря на неудачные теледебаты, и пообещал одержать победу над своим предшественником - республиканцем Дональдом Трампом."С момента проведения дебатов было много спекуляций на тему того, что же будет делать Джо. Продолжит ли он участие в гонке? Покинет ее? Что он намерен предпринять? Таков мой ответ: я остаюсь и я намерен одержать победу", - сказал Байден, выступая на митинге своих сторонников в штате Висконсин.При этом американский лидер признал, что на недавних публичных теледебатах с Трампом "выступил не наилучшим образом".
https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html
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в мире, сша, висконсин, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Висконсин, Джо Байден, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Байден заявил, что продолжит участие в президентской гонке

Байден заявил, что продолжит участие в президентской гонке, несмотря на дебаты

© AP Photo / Gerald HerbertДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не намерен выходить из борьбы за высший государственный пост в текущем году, несмотря на неудачные теледебаты, и пообещал одержать победу над своим предшественником - республиканцем Дональдом Трампом.
"С момента проведения дебатов было много спекуляций на тему того, что же будет делать Джо. Продолжит ли он участие в гонке? Покинет ее? Что он намерен предпринять? Таков мой ответ: я остаюсь и я намерен одержать победу", - сказал Байден, выступая на митинге своих сторонников в штате Висконсин.
При этом американский лидер признал, что на недавних публичных теледебатах с Трампом "выступил не наилучшим образом".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
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29 июня, 08:00
 
В миреСШАВисконсинДжо БайденПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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