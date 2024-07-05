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Байден заявил, что продолжит участие в президентской гонке
Байден заявил, что продолжит участие в президентской гонке - РИА Новости, 05.07.2024
Байден заявил, что продолжит участие в президентской гонке
Президент США Джо Байден заявил, что не намерен выходить из борьбы за высший государственный пост в текущем году, несмотря на неудачные теледебаты, и пообещал... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T22:37
2024-07-05T22:37
2024-07-05T22:46
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ВАШИНГТОН, 5 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не намерен выходить из борьбы за высший государственный пост в текущем году, несмотря на неудачные теледебаты, и пообещал одержать победу над своим предшественником - республиканцем Дональдом Трампом."С момента проведения дебатов было много спекуляций на тему того, что же будет делать Джо. Продолжит ли он участие в гонке? Покинет ее? Что он намерен предпринять? Таков мой ответ: я остаюсь и я намерен одержать победу", - сказал Байден, выступая на митинге своих сторонников в штате Висконсин.При этом американский лидер признал, что на недавних публичных теледебатах с Трампом "выступил не наилучшим образом".
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в мире, сша, висконсин, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Висконсин, Джо Байден, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Байден заявил, что продолжит участие в президентской гонке
Байден заявил, что продолжит участие в президентской гонке, несмотря на дебаты