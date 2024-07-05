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ВСУ начали использовать багги для доставки боеприпасов - РИА Новости, 05.07.2024
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06:34 05.07.2024 (обновлено: 06:40 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/baggi-1957543765.html
ВСУ начали использовать багги для доставки боеприпасов
ВСУ начали использовать багги для доставки боеприпасов - РИА Новости, 05.07.2024
ВСУ начали использовать багги для доставки боеприпасов
ВСУ начали активно использовать багги для доставки боеприпасов и медикаментов к позициям на линии боевого соприкосновения в районе Часова Яра, за который идут... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T06:34
2024-07-05T06:40
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
вооруженные силы украины
украина
безопасность
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ЛУГАНСК, 5 июл - РИА Новости. ВСУ начали активно использовать багги для доставки боеприпасов и медикаментов к позициям на линии боевого соприкосновения в районе Часова Яра, за который идут бои в Донбассе, рассказал РИА Новости командир штурмовой группы 200-й бригады Ленинградского военного округа ВС РФ, действующей в составе группировки войск "Юг", с позывным "Кучер". "Недавно мы столкнулись с тем, что противник практически к самой передовой, линии боевого соприкосновения подвозил оружие, боеприпасы и медикаменты на таком транспортном средстве, как багги", - сказал "Кучер". Собеседник агентства отметил, что противник активно использует на багги средства противодействия российским беспилотникам. "Но от наших расчетов FPV никакой РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы - ред.) не поможет, мы всегда отрабатываем наши "птички" (дроны - ред.) в цель", - добавил командир. Он также уточнил, что постоянно идет работа и над усовершенствованием и модернизацией новых средств РЭБ для сил РФ, в чем активную помощь оказывают в том числе и "народные умельцы".
https://ria.ru/20240705/udary-1957533892.html
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россия, донбасс, вооруженные силы украины, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Украина, Безопасность
ВСУ начали использовать багги для доставки боеприпасов

Командир: ВСУ активно применяют багги для подвоза боеприпасов и медикаментов

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 июл - РИА Новости. ВСУ начали активно использовать багги для доставки боеприпасов и медикаментов к позициям на линии боевого соприкосновения в районе Часова Яра, за который идут бои в Донбассе, рассказал РИА Новости командир штурмовой группы 200-й бригады Ленинградского военного округа ВС РФ, действующей в составе группировки войск "Юг", с позывным "Кучер".
"Недавно мы столкнулись с тем, что противник практически к самой передовой, линии боевого соприкосновения подвозил оружие, боеприпасы и медикаменты на таком транспортном средстве, как багги", - сказал "Кучер".
Собеседник агентства отметил, что противник активно использует на багги средства противодействия российским беспилотникам. "Но от наших расчетов FPV никакой РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы - ред.) не поможет, мы всегда отрабатываем наши "птички" (дроны - ред.) в цель", - добавил командир.
Он также уточнил, что постоянно идет работа и над усовершенствованием и модернизацией новых средств РЭБ для сил РФ, в чем активную помощь оказывают в том числе и "народные умельцы".
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