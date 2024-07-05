https://ria.ru/20240705/avtobus-1957565037.html

Первый автобус из Симферополя отправился в рейс в Херсонскую область

Первый автобус из Симферополя отправился в рейс в Херсонскую область - РИА Новости, 05.07.2024

Первый автобус из Симферополя отправился в рейс в Херсонскую область

Первый автобус сообщением Симферополь – Каховка Херсонской области отправился в рейс, сообщение будет ежедневным, сообщил министр транспорта Крыма Николай... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T09:41

2024-07-05T09:41

2024-07-05T10:54

симферополь

ялта

мелитополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Первый автобус сообщением Симферополь – Каховка Херсонской области отправился в рейс, сообщение будет ежедневным, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Телеграм-канале. "Сегодня из Симферополя отправился первый автобус на Каховку, который будет курсировать ежедневно", - написал Лукашенко.Автобус следует через Красноперекопск, Армянск и Чаплынку, отметил он. В настоящее время между Крымом и Херсонской и Запорожской областями налажено регулярное транспортное сообщение. Речь идет о маршрутах Джанкой - Геническ, Симферополь - Бердянск, Симферополь - Мелитополь, Ялта - Геническ, Евпатория - Геническ, Севастополь - Стаханов, Симферополь - Скадовск, Евпатория - Мелитополь, Ялта - Мелитополь - Донецк, Ялта - Стаханов, Ялта - Кировск и Ялта - Мелитополь.

https://ria.ru/20240705/marketpleys-1957565441.html

симферополь

ялта

мелитополь

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симферополь, ялта, мелитополь