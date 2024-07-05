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Первый автобус из Симферополя отправился в рейс в Херсонскую область - РИА Новости, 05.07.2024
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09:41 05.07.2024 (обновлено: 10:54 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/avtobus-1957565037.html
Первый автобус из Симферополя отправился в рейс в Херсонскую область
Первый автобус из Симферополя отправился в рейс в Херсонскую область - РИА Новости, 05.07.2024
Первый автобус из Симферополя отправился в рейс в Херсонскую область
Первый автобус сообщением Симферополь – Каховка Херсонской области отправился в рейс, сообщение будет ежедневным, сообщил министр транспорта Крыма Николай... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T09:41
2024-07-05T10:54
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Первый автобус сообщением Симферополь – Каховка Херсонской области отправился в рейс, сообщение будет ежедневным, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Телеграм-канале. "Сегодня из Симферополя отправился первый автобус на Каховку, который будет курсировать ежедневно", - написал Лукашенко.Автобус следует через Красноперекопск, Армянск и Чаплынку, отметил он. В настоящее время между Крымом и Херсонской и Запорожской областями налажено регулярное транспортное сообщение. Речь идет о маршрутах Джанкой - Геническ, Симферополь - Бердянск, Симферополь - Мелитополь, Ялта - Геническ, Евпатория - Геническ, Севастополь - Стаханов, Симферополь - Скадовск, Евпатория - Мелитополь, Ялта - Мелитополь - Донецк, Ялта - Стаханов, Ялта - Кировск и Ялта - Мелитополь.
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симферополь, ялта, мелитополь
Симферополь, Ялта, Мелитополь
Первый автобус из Симферополя отправился в рейс в Херсонскую область

Ежедневное автобусное сообщение налажено между Крымом и Каховкой

© Фото : Министерство транспорта Республики КрымПервый автобус сообщением Симферополь – Каховка Херсонской области
Первый автобус сообщением Симферополь – Каховка Херсонской области - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фото : Министерство транспорта Республики Крым
Первый автобус сообщением Симферополь – Каховка Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Первый автобус сообщением Симферополь – Каховка Херсонской области отправился в рейс, сообщение будет ежедневным, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Телеграм-канале.
«
"Сегодня из Симферополя отправился первый автобус на Каховку, который будет курсировать ежедневно", - написал Лукашенко.
Автобус следует через Красноперекопск, Армянск и Чаплынку, отметил он.
В настоящее время между Крымом и Херсонской и Запорожской областями налажено регулярное транспортное сообщение. Речь идет о маршрутах Джанкой - Геническ, Симферополь - Бердянск, Симферополь - Мелитополь, Ялта - Геническ, Евпатория - Геническ, Севастополь - Стаханов, Симферополь - Скадовск, Евпатория - Мелитополь, Ялта - Мелитополь - Донецк, Ялта - Стаханов, Ялта - Кировск и Ялта - Мелитополь.
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