https://ria.ru/20240705/avariya-1957549079.html
В Севастополе один человек погиб в ДТП с автобусом
В Севастополе один человек погиб в ДТП с автобусом - РИА Новости, 05.07.2024
В Севастополе один человек погиб в ДТП с автобусом
ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Севастополе, один человек погиб, четверо госпитализированы, сообщил департамент транспорта региона. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T08:02
2024-07-05T08:02
2024-07-05T08:41
происшествия
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Севастополе, один человек погиб, четверо госпитализированы, сообщил департамент транспорта региона."Сегодня утром на Стрелецком спуске произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. К сожалению, водитель автобуса погиб. Еще четыре человека пострадали", - говорится в сообщении.Все пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь, заключили в ведомстве.В региональном МВД уточнили, что авария произошла в пятницу в 6:14 (совпадает с мск). По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. После удара автобус выехал за пределы дороги.Водитель автобуса погиб на месте, три пассажира и владелец Mitsubishi пострадали. В ходе медосвидетельствования установлено, что водитель иномарки трезв, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20240703/dtp-1957035309.html
https://ria.ru/20240614/dtp-1952759745.html
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происшествия, севастополь
Происшествия, Севастополь
В Севастополе один человек погиб в ДТП с автобусом
В Севастополе в ДТП с автобусом погиб водитель, четверо пострадали
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Севастополе, один человек погиб, четверо госпитализированы, сообщил департамент транспорта региона.
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"Сегодня утром на Стрелецком спуске произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. К сожалению, водитель автобуса погиб. Еще четыре человека пострадали", - говорится в сообщении.
Все пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь, заключили в ведомстве.
В региональном МВД уточнили, что авария произошла в пятницу в 6:14 (совпадает с мск). По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. После удара автобус выехал за пределы дороги.
Водитель автобуса погиб на месте, три пассажира и владелец Mitsubishi пострадали. В ходе медосвидетельствования установлено, что водитель иномарки трезв, заключили в ведомстве.