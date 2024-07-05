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В Севастополе один человек погиб в ДТП с автобусом - РИА Новости, 05.07.2024
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08:02 05.07.2024 (обновлено: 08:41 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/avariya-1957549079.html
В Севастополе один человек погиб в ДТП с автобусом
В Севастополе один человек погиб в ДТП с автобусом - РИА Новости, 05.07.2024
В Севастополе один человек погиб в ДТП с автобусом
ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Севастополе, один человек погиб, четверо госпитализированы, сообщил департамент транспорта региона. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T08:02
2024-07-05T08:41
происшествия
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Севастополе, один человек погиб, четверо госпитализированы, сообщил департамент транспорта региона."Сегодня утром на Стрелецком спуске произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. К сожалению, водитель автобуса погиб. Еще четыре человека пострадали", - говорится в сообщении.Все пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь, заключили в ведомстве.В региональном МВД уточнили, что авария произошла в пятницу в 6:14 (совпадает с мск). По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. После удара автобус выехал за пределы дороги.Водитель автобуса погиб на месте, три пассажира и владелец Mitsubishi пострадали. В ходе медосвидетельствования установлено, что водитель иномарки трезв, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20240703/dtp-1957035309.html
https://ria.ru/20240614/dtp-1952759745.html
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происшествия, севастополь
Происшествия, Севастополь
В Севастополе один человек погиб в ДТП с автобусом

В Севастополе в ДТП с автобусом погиб водитель, четверо пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Севастополе, один человек погиб, четверо госпитализированы, сообщил департамент транспорта региона.
«
"Сегодня утром на Стрелецком спуске произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. К сожалению, водитель автобуса погиб. Еще четыре человека пострадали", - говорится в сообщении.
ДТП с автобусом в Анталье - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье, много раненых
3 июля, 10:43
Все пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь, заключили в ведомстве.
В региональном МВД уточнили, что авария произошла в пятницу в 6:14 (совпадает с мск). По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. После удара автобус выехал за пределы дороги.
Водитель автобуса погиб на месте, три пассажира и владелец Mitsubishi пострадали. В ходе медосвидетельствования установлено, что водитель иномарки трезв, заключили в ведомстве.
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