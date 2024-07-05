https://ria.ru/20240705/avariya-1957549079.html

В Севастополе один человек погиб в ДТП с автобусом

В Севастополе один человек погиб в ДТП с автобусом - РИА Новости, 05.07.2024

В Севастополе один человек погиб в ДТП с автобусом

ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Севастополе, один человек погиб, четверо госпитализированы, сообщил департамент транспорта региона. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T08:02

2024-07-05T08:02

2024-07-05T08:41

происшествия

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Севастополе, один человек погиб, четверо госпитализированы, сообщил департамент транспорта региона."Сегодня утром на Стрелецком спуске произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. К сожалению, водитель автобуса погиб. Еще четыре человека пострадали", - говорится в сообщении.Все пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь, заключили в ведомстве.В региональном МВД уточнили, что авария произошла в пятницу в 6:14 (совпадает с мск). По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. После удара автобус выехал за пределы дороги.Водитель автобуса погиб на месте, три пассажира и владелец Mitsubishi пострадали. В ходе медосвидетельствования установлено, что водитель иномарки трезв, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20240703/dtp-1957035309.html

https://ria.ru/20240614/dtp-1952759745.html

севастополь

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происшествия, севастополь