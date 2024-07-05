https://ria.ru/20240705/ataka-1957679980.html

В Приморско-Ахтарске 16 человек обратились за медпомощью после атаки БПЛА

В Приморско-Ахтарске 16 человек обратились за медпомощью после атаки БПЛА - РИА Новости, 05.07.2024

В Приморско-Ахтарске 16 человек обратились за медпомощью после атаки БПЛА

Медицинская помощь понадобилась 16 жителям Приморско-Ахтарска после ночной атаки беспилотников ВСУ, сообщил глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T14:49

2024-07-05T14:49

2024-07-05T14:49

специальная военная операция на украине

происшествия

приморско-ахтарский район

приморско-ахтарск

вооруженные силы украины

россия

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КРАСНОДАР, 5 июл – РИА Новости. Медицинская помощь понадобилась 16 жителям Приморско-Ахтарска после ночной атаки беспилотников ВСУ, сообщил глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко в своем Telegram-канале. В ночь на пятницу глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в Приморско-Ахтарске в результате атаки беспилотников ВСУ шесть человек были госпитализированы, повреждён жилой дом, нарушена работа энергоподстанции, позднее шестилетняя девочка скончалась в больнице. "Ночью фельдшерами скорой помощи на месте были осмотрены 5 человек. 11 обратились за помощью в ЦРБ", - написал Бондаренко.По его словам, часть города остается без электроснабжения, 19 социально значимых объектов подключены к резервным источникам питания. Все районные бригады энергетиков с ночи ремонтируют трансформатор. На помощь приехали бригады из многих соседних районов. Водоснабжение восстановлено. Также власти ведут подсчёт нанесенного гражданам ущерба.

https://ria.ru/20240705/ataka-1957671146.html

приморско-ахтарский район

приморско-ахтарск

россия

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