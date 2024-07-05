https://ria.ru/20240705/ataka-1957679980.html
В Приморско-Ахтарске 16 человек обратились за медпомощью после атаки БПЛА
В Приморско-Ахтарске 16 человек обратились за медпомощью после атаки БПЛА - РИА Новости, 05.07.2024
В Приморско-Ахтарске 16 человек обратились за медпомощью после атаки БПЛА
Медицинская помощь понадобилась 16 жителям Приморско-Ахтарска после ночной атаки беспилотников ВСУ, сообщил глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T14:49
2024-07-05T14:49
2024-07-05T14:49
специальная военная операция на украине
происшествия
приморско-ахтарский район
приморско-ахтарск
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
КРАСНОДАР, 5 июл – РИА Новости. Медицинская помощь понадобилась 16 жителям Приморско-Ахтарска после ночной атаки беспилотников ВСУ, сообщил глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко в своем Telegram-канале. В ночь на пятницу глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в Приморско-Ахтарске в результате атаки беспилотников ВСУ шесть человек были госпитализированы, повреждён жилой дом, нарушена работа энергоподстанции, позднее шестилетняя девочка скончалась в больнице. "Ночью фельдшерами скорой помощи на месте были осмотрены 5 человек. 11 обратились за помощью в ЦРБ", - написал Бондаренко.По его словам, часть города остается без электроснабжения, 19 социально значимых объектов подключены к резервным источникам питания. Все районные бригады энергетиков с ночи ремонтируют трансформатор. На помощь приехали бригады из многих соседних районов. Водоснабжение восстановлено. Также власти ведут подсчёт нанесенного гражданам ущерба.
https://ria.ru/20240705/ataka-1957671146.html
приморско-ахтарский район
приморско-ахтарск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморско-ахтарский район, приморско-ахтарск, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Приморско-Ахтарский район, Приморско-Ахтарск, Вооруженные силы Украины, Россия
В Приморско-Ахтарске 16 человек обратились за медпомощью после атаки БПЛА
Медпомощь понадобилась 16 жителям Приморско-Ахтарска после ночной атаки БПЛА