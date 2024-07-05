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В Приморско-Ахтарске 16 человек обратились за медпомощью после атаки БПЛА - РИА Новости, 05.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:49 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/ataka-1957679980.html
В Приморско-Ахтарске 16 человек обратились за медпомощью после атаки БПЛА
В Приморско-Ахтарске 16 человек обратились за медпомощью после атаки БПЛА - РИА Новости, 05.07.2024
В Приморско-Ахтарске 16 человек обратились за медпомощью после атаки БПЛА
Медицинская помощь понадобилась 16 жителям Приморско-Ахтарска после ночной атаки беспилотников ВСУ, сообщил глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T14:49
2024-07-05T14:49
специальная военная операция на украине
происшествия
приморско-ахтарский район
приморско-ахтарск
вооруженные силы украины
россия
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КРАСНОДАР, 5 июл – РИА Новости. Медицинская помощь понадобилась 16 жителям Приморско-Ахтарска после ночной атаки беспилотников ВСУ, сообщил глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко в своем Telegram-канале. В ночь на пятницу глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в Приморско-Ахтарске в результате атаки беспилотников ВСУ шесть человек были госпитализированы, повреждён жилой дом, нарушена работа энергоподстанции, позднее шестилетняя девочка скончалась в больнице. "Ночью фельдшерами скорой помощи на месте были осмотрены 5 человек. 11 обратились за помощью в ЦРБ", - написал Бондаренко.По его словам, часть города остается без электроснабжения, 19 социально значимых объектов подключены к резервным источникам питания. Все районные бригады энергетиков с ночи ремонтируют трансформатор. На помощь приехали бригады из многих соседних районов. Водоснабжение восстановлено. Также власти ведут подсчёт нанесенного гражданам ущерба.
https://ria.ru/20240705/ataka-1957671146.html
приморско-ахтарский район
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происшествия, приморско-ахтарский район, приморско-ахтарск, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Приморско-Ахтарский район, Приморско-Ахтарск, Вооруженные силы Украины, Россия
В Приморско-Ахтарске 16 человек обратились за медпомощью после атаки БПЛА

Медпомощь понадобилась 16 жителям Приморско-Ахтарска после ночной атаки БПЛА

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 5 июл – РИА Новости. Медицинская помощь понадобилась 16 жителям Приморско-Ахтарска после ночной атаки беспилотников ВСУ, сообщил глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко в своем Telegram-канале.
В ночь на пятницу глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в Приморско-Ахтарске в результате атаки беспилотников ВСУ шесть человек были госпитализированы, повреждён жилой дом, нарушена работа энергоподстанции, позднее шестилетняя девочка скончалась в больнице.
"Ночью фельдшерами скорой помощи на месте были осмотрены 5 человек. 11 обратились за помощью в ЦРБ", - написал Бондаренко.
По его словам, часть города остается без электроснабжения, 19 социально значимых объектов подключены к резервным источникам питания. Все районные бригады энергетиков с ночи ремонтируют трансформатор. На помощь приехали бригады из многих соседних районов. Водоснабжение восстановлено.
Также власти ведут подсчёт нанесенного гражданам ущерба.
Последствия атаки беспилотников ВСУ в Приморско-Ахтарске - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияПриморско-Ахтарский районПриморско-АхтарскВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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