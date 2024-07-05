https://ria.ru/20240705/atacms-1957544757.html
Российские специалисты изучили принцип работы кассетного боеприпаса ATACMS
Российские специалисты изучили принцип работы кассетного боеприпаса ATACMS - РИА Новости, 05.07.2024
Российские специалисты изучили принцип работы кассетного боеприпаса ATACMS
Российские специалисты изучили внутреннее строение и особенности работы кассетного суббоеприпаса американской ракеты ATACMS, рассказал в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T06:55
2024-07-05T06:55
2024-07-05T09:47
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российские специалисты изучили внутреннее строение и особенности работы кассетного суббоеприпаса американской ракеты ATACMS, рассказал в беседе с РИА Новости специалист по работе с вооружением. Суббоеприпас представляет собой шарообразный предмет зеленого цвета. По размеру он напоминает теннисный мяч с выступами по одной оси. "Кассетный суббоеприпас М74. В дальнобойной ракете ATACMS таких 275 штук. Вскрытие кассеты происходит где-то в двухстах метрах над поверхностью грунта. За счет выступающих перьев набегающим потоком суббоеприпас начинает свое вращение. Когда он набирает около двух тысяч оборотов, центробежные стопоры расходятся в стороны и происходит поворот движка внутри. Капсюль-детонатор становится напротив ударника. При ударе о поверхность происходит взрыв боеприпаса", — сказал специалист. Cобеседник агентства пояснил, что в случаях, когда кассета открылась штатно, но боеприпас упал и не сработал, он остается на взводе и его перемещение уже невозможно. Населению при встрече с таким шариком нужно быть максимально осторожным. "Рубашка состоит из штампованной облицовки. Внутри корпус из вольфрамового сплава, имеющий насечки. Внешняя и внутренняя оболочка сварены точечной сваркой. Внутри находится взрывчатое вещество и сам взрыватель. Гранаты РГО имеют схожую внутреннюю конструкцию. Только у нас применена сталь, у них — вольфрам", — добавил специалист. По его словам, вольфрамовые осколки набирают большую скорость при полете. "Радиус разлета осколков, согласно данным, составляет порядка 20 метров. Но объективно некоторые осколки даже на расстоянии 50 метров способны пробить металлическую дверь. Осколочное поле меньше, вероятность поражения меньше, но убойная сила осколков представляет большую угрозу. Падение 250 элементов накрывает квадрат 400 на 400 метров, суббоеприпасы падают приблизительно в пяти метрах друг от друга", — сказал собеседник агентства.США начали поставлять ATACMS на Украину осенью прошлого года, а в апреле Пентагон подтвердил РИА Новости, что в один из последних пакетов военной помощи вошли ракеты повышенной дальности. Утверждалось, что они предназначены для использования "в пределах суверенной украинской территории". По версии американских СМИ, речь идет о модификации с радиусом поражения 300 километров.Президент Владимир Путин в октябре прошлого года назвал решение США передать Киеву ATACMS очередной ошибкой. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения не сможет.
https://ria.ru/20240629/prsm-1956154328.html
https://ria.ru/20240530/dvorchik-1949420213.html
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Российский военнослужащий о кассетном суббоеприпасе американской ракеты ATACMS
Российские специалисты изучили внутреннее строение и особенности работы механизмов суббоеприпаса ракеты ATACMS, определена высота при которой боеприпасы не срабатывают.
2024-07-05T06:55
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безопасность, вооруженные силы рф, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия, США
Российские специалисты изучили принцип работы кассетного боеприпаса ATACMS
Российские специалисты изучили устройство кассетного суббоеприпаса ракеты ATACMS
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости.
Российские специалисты изучили внутреннее строение и особенности работы кассетного суббоеприпаса американской ракеты ATACMS, рассказал в беседе
с РИА Новости специалист по работе с вооружением.
Суббоеприпас представляет собой шарообразный предмет зеленого цвета. По размеру он напоминает теннисный мяч с выступами по одной оси.
"Кассетный суббоеприпас М74. В дальнобойной ракете ATACMS таких 275 штук. Вскрытие кассеты происходит где-то в двухстах метрах над поверхностью грунта. За счет выступающих перьев набегающим потоком суббоеприпас начинает свое вращение. Когда он набирает около двух тысяч оборотов, центробежные стопоры расходятся в стороны и происходит поворот движка внутри. Капсюль-детонатор становится напротив ударника. При ударе о поверхность происходит взрыв боеприпаса", — сказал специалист.
ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе M142 HIMARS. На этой неделе стало известно, что в руки к российским экспертам попала система наведения и коррекции полета ракеты — они изучают блок лазерных гироскопов и GPS модуль.
Cобеседник агентства пояснил, что в случаях, когда кассета открылась штатно, но боеприпас упал и не сработал, он остается на взводе и его перемещение уже невозможно. Населению при встрече с таким шариком нужно быть максимально осторожным.
"Рубашка состоит из штампованной облицовки. Внутри корпус из вольфрамового сплава, имеющий насечки. Внешняя и внутренняя оболочка сварены точечной сваркой. Внутри находится взрывчатое вещество и сам взрыватель. Гранаты РГО имеют схожую внутреннюю конструкцию. Только у нас применена сталь, у них — вольфрам", — добавил специалист.
По его словам, вольфрамовые осколки набирают большую скорость при полете.
"Радиус разлета осколков, согласно данным, составляет порядка 20 метров. Но объективно некоторые осколки даже на расстоянии 50 метров способны пробить металлическую дверь. Осколочное поле меньше, вероятность поражения меньше, но убойная сила осколков представляет большую угрозу. Падение 250 элементов накрывает квадрат 400 на 400 метров, суббоеприпасы падают приблизительно в пяти метрах друг от друга", — сказал собеседник агентства.
США начали поставлять ATACMS на Украину осенью прошлого года, а в апреле Пентагон
подтвердил РИА Новости, что в один из последних пакетов военной помощи вошли ракеты повышенной дальности. Утверждалось, что они предназначены для использования "в пределах суверенной украинской территории". По версии американских СМИ, речь идет о модификации с радиусом поражения 300 километров.
Президент Владимир Путин
в октябре прошлого года назвал решение США
передать Киеву
ATACMS очередной ошибкой. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения не сможет.