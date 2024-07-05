https://ria.ru/20240705/arest-1957789278.html

В Москве арестовали военного комиссара Преображенского района Тригилева

В Москве арестовали военного комиссара Преображенского района Тригилева - РИА Новости, 05.07.2024

В Москве арестовали военного комиссара Преображенского района Тригилева

Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО военного комиссара Преображенского района столицы Сергея Тригилева по обвинению в получении взятки в крупном размере,... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T22:15

2024-07-05T22:15

2024-07-05T22:15

происшествия

москва

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО военного комиссара Преображенского района столицы Сергея Тригилева по обвинению в получении взятки в крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Тригилеву Сергею Анатольевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - рассказал собеседник агентства. Мужчине вменяется получение взятки группой лиц по предварительного сговору в крупном размере, ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240704/vzyatka-1957409808.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва