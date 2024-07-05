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В Москве арестовали военного комиссара Преображенского района Тригилева
В Москве арестовали военного комиссара Преображенского района Тригилева - РИА Новости, 05.07.2024
В Москве арестовали военного комиссара Преображенского района Тригилева
Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО военного комиссара Преображенского района столицы Сергея Тригилева по обвинению в получении взятки в крупном размере,... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T22:15
2024-07-05T22:15
2024-07-05T22:15
происшествия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО военного комиссара Преображенского района столицы Сергея Тригилева по обвинению в получении взятки в крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Тригилеву Сергею Анатольевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - рассказал собеседник агентства. Мужчине вменяется получение взятки группой лиц по предварительного сговору в крупном размере, ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.
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происшествия, москва
В Москве арестовали военного комиссара Преображенского района Тригилева
Суд в Москве арестовал военного комиссара Преображенского района Тригилева
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО военного комиссара Преображенского района столицы Сергея Тригилева по обвинению в получении взятки в крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Тригилеву Сергею Анатольевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - рассказал собеседник агентства.
Мужчине вменяется получение взятки группой лиц по предварительного сговору в крупном размере, ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.