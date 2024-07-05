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Суд арестовал бывшего московского муниципального депутата Иванова* - РИА Новости, 05.07.2024
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20:42 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/arest-1957774845.html
Суд арестовал бывшего московского муниципального депутата Иванова*
Суд арестовал бывшего московского муниципального депутата Иванова* - РИА Новости, 05.07.2024
Суд арестовал бывшего московского муниципального депутата Иванова*
Таганский суд Москвы назначил административный арест на срок пять суток бывшему муниципальному депутату района Басманный Павлу Иванову* (признан в РФ... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T20:42
2024-07-05T20:42
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Таганский суд Москвы назначил административный арест на срок пять суток бывшему муниципальному депутату района Басманный Павлу Иванову* (признан в РФ иноагентом) за распространение запрещенной в России символики, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд назначил Иванову* наказание в виде административного ареста на срок пять суток", - рассказал собеседник агентства. Как указали в суде, Иванов* в своем Telegram-канале опубликовал пост, содержащий символику признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Штабы Навального"**. Некоторые СМИ утверждают, что запись была опубликована в 2021 году. Минюст внес Иванова* в реестр иноагентов 31 мая. Как указали в ведомстве, он неоднократно организовывал несанкционированные публичные акции и участвовал в них. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Иванов* был избран муниципальным депом от КПРФ в Басманном районе Москвы в 2022 году.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента** Экстремистская организация, запрещенная в России
https://radiosputnik.ru/20240416/arest-1940439299.html
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Суд арестовал бывшего московского муниципального депутата Иванова*

Суд арестовал на 5 суток бывшего депутата района Басманный Павла Иванова

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Таганский суд Москвы назначил административный арест на срок пять суток бывшему муниципальному депутату района Басманный Павлу Иванову* (признан в РФ иноагентом) за распространение запрещенной в России символики, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд назначил Иванову* наказание в виде административного ареста на срок пять суток", - рассказал собеседник агентства.
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Как указали в суде, Иванов* в своем Telegram-канале опубликовал пост, содержащий символику признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Штабы Навального"**. Некоторые СМИ утверждают, что запись была опубликована в 2021 году.
Минюст внес Иванова* в реестр иноагентов 31 мая. Как указали в ведомстве, он неоднократно организовывал несанкционированные публичные акции и участвовал в них. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.
Иванов* был избран муниципальным депом от КПРФ в Басманном районе Москвы в 2022 году.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
** Экстремистская организация, запрещенная в России
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