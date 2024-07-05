https://ria.ru/20240705/an-2-1957616074.html

При жесткой посадке Ан-2 в Бурятии пострадали шесть человек

При жесткой посадке Ан-2 в Бурятии пострадали шесть человек - РИА Новости, 05.07.2024

При жесткой посадке Ан-2 в Бурятии пострадали шесть человек

В результате жесткой посадки самолета Ан-2 в Бурятии пострадали шесть человек, сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Еравнинского... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T12:08

2024-07-05T12:08

2024-07-05T16:36

происшествия

ан-2

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УЛАН-УДЭ, 5 июл — РИА Новости. В результате жесткой посадки самолета Ан-2 в Бурятии пострадали шесть человек, сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Еравнинского района."Самолет переломило на две части. Пострадавшие — четверо в больнице обследуются, у них переломов нет, только ушибы. А двое — все с ними нормально", — сказал собеседник агентства.Ан-2, выполнявший авиационное патрулирование лесов, совершил аварийную посадку в 30 километрах от села Сосново-Озерское в Еравнинском районе. На борту были три пассажира и три члена экипажа. По информации Забайкальской базы авиаохраны лесов, причиной аварии стал выброс масла из двигателя из-за высокой температуры.Источник РИА Новости в экстренных службах рассказал, что самолет лежит вверх тормашками и в месте, где находится двигатель, есть расхлест, откуда произошел выброс масла."Выброс масла произошел прямо на переднее стекло, что нарушило видимость экипажу. Но тем не менее, высунувшись в окно, всяко-разно они умудрились посадить его прямо возле дороги <…> Командир справился, посадил машину", — добавил собеседник агентства.Он отметил, что на место вылетел вертолет Ми-8 со спасателями.Управление Следственного комитета на транспорте начало проверку.

https://ria.ru/20240630/vertolet-1956428543.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ан-2